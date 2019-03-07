英國女子：「我連自己親人的臉都無法辨認」
有一次，詹姆斯（Boo James)女士搭乘公共汽車，看到一名陌生女子向她招手。當時，她沒有多想，事後才知道其實那是她的親媽。
這聽起來很奇怪，怎麼連自己媽都認不出來。
但其實這是一種「病」，叫臉盲症（face blindness)，或者叫面容失認症（也稱面孔遺忘症，prosopagnosia）。
嚴重者不但認不出自己的家人與親友，甚至連自己的臉也無法識別。詹姆斯女士就是這樣。
你或許是第一次聽說這種病，但其實據信每50個人中就有1人有某種程度的臉盲症， 只不過不像詹姆斯女士那樣嚴重而已。
科學家現在對此展開研究，希望能找出導致這種現象的根源。同時， 幫助受此困惑的病人找到更好的應對方法。
「來自另一星球」
詹姆斯女士今年51歲，來自英國的威爾士。她從小就患有臉盲症。但卻直到自己40出頭看到電視播放相關故事時才意識到。
之前，她知道自己跟人不一樣，感覺自己好像來自「另外一個星球」。
可以想像，日常生活中她經歷了無限苦惱和困惑。
這無疑給她的生活帶來許多煩惱，比如，有人跟她講話，她不知道自己是否認識此人等等。
這一切讓她產生深深的自責感，給別人造成的誤會也是在所難免的。
挑戰
但在了解了自己的情況之後，讓詹姆斯女士稍微感到一些安慰。
但在實際生活中，每天還是要面對許多挑戰。
別說陌生人的臉，就連自己父母、親朋好友的臉都無法記住。
有一次，她在休假期間碰到了父親，但卻沒有認出來。
還有一次，她和母親一起看一些老照片，她母親在談論其中的一個人。她問母親這個人是誰？
她母親說，「這是你啊！」
德維是詹姆斯女士的伴侶。 詹姆斯形容德維就像自己的「導盲犬」一樣。
他會悄悄告訴她，哪個人她認識，哪些人是陌生人。
他們在一起看電影時，德維會給她「講電影」，否則她根本認不齣電影中的人物。
幸虧有個有耐心又善解人意的伴侶，讓詹姆斯的生活容易了一些。
「大腦短路」
正像前面所說的，五十分之一的人對識別人臉有某種程度的困難。
至於詹姆斯女士，當她看人臉時她看到的是局部，比如鼻子、眼睛、耳朵等。
這都是因為她的大腦沒法把人臉的整體形像連接到一起，因此造成識別困難。
多年來，詹姆斯女士找到了一些應對的「竅門」。
比如，她通過人們的聲音、體形、頭髮、著裝、首飾、側影/背影以及講話的方式等來分辨不同的人。
提高認識
英國研究人員正在進行新的研究，試圖搞清楚到底是大腦的哪一部分出現問題導致臉盲症。
他們說，許多有臉盲症的人其實並沒有意識到這一點。
斯望西大學的心理學家約翰·陶勒博士說，有些人在看電影時可能感覺難以弄懂劇情。
例如在看《權力的遊戲》時，劇中許多人都留長髮和鬍鬚，讓有臉盲症狀的人不知到底發生了什麼。
目前所知有兩種面容失認症，一種是先天的。這類人的大腦負責識別人臉的部分之間出現交流短路。
另一種是由於大腦受傷造成的後天臉盲症。
另外一名研究小組的成員戴維斯-湯普森表示，如果人們能夠弄明白到底是大腦的哪一部分出現問題而導致臉盲，那就可以對證治療了。
與此同時，研究人員正在為患有面容失認症的人制定一項康復計劃，希望它將能增加大腦之間的協調聯繫，從而提高他們識別面孔的能力。