愛因斯坦手稿重見天日，談了科學困惑與納粹崛起

圖片版權 AFP Image caption 在一份手稿中，愛因斯坦承認在努力了50年後，他依然不理解光的量子特性。

耶路撒冷希伯來大學披露了一批愛因斯坦的手稿，其中許多是首次公開展出。

為了紀念愛因斯坦誕辰140週年，這批手稿在該大學進行展出。

這批手稿包含超過110份新文件。這位享譽世界的諾貝爾獎得主留下的諸多與科研相關的手稿，從未出版，甚至也從未被其他學者研究過。

手稿由克羅恩-古德曼（Crown-Goodman）家族基金捐贈，該基金從北卡羅來納州一個私人收藏家處購得。

這批手稿中包括愛因斯坦關於統一論的文章附錄，這份文件從1930年後消失在人們的視野中。

耶路撒冷希伯來大學稱，這份目錄曾被認為丟失了。

新披露的其中一份手稿是愛因斯坦寫給另一位科學家貝索（Michele Besso）的信。愛因斯坦在信中承認，經過50年的努力，他依然不了解光的量子特性。此前，他曾花了30年時間希望用一個理論來統一解釋自然界的各種力。

圖片版權 AFP Image caption 這批手稿將納入到耶路撒冷希伯來大學的愛因斯坦檔案，與館中包括獎章、學位證書，以及照片在內的八萬件物品藏於一處。

還有一些手稿，揭示出愛因斯坦曾表達對德國納粹崛起的擔憂。

1935年，愛因斯坦在寫給兒子漢斯•阿爾伯特的信中稱，「即使在德國，事情也開始漸漸發生變化。我們只希望不會迎來一場歐洲大戰。」

這批手稿將納入到耶路撒冷希伯來大學的愛因斯坦檔案，與館中包括獎章、學位證書，以及照片在內的八萬件物品藏於一處。

愛因斯坦是該大學的主要創建人，並捐贈了他的個人物品和科學筆記，成立阿爾伯特•愛因斯坦檔案館。

檔案館的學術總監根弗蘭德（Hanoch Gutfreund）稱，「在希伯來大學，我們很驕傲這裏是阿爾伯特•愛因斯坦知識遺產的永恆之家。」

2017年，一封阿爾伯特•愛因斯坦寫的信以290萬美元的價格成交，在信中他就宗教的概念進行辯駁。