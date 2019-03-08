愛因斯坦手稿重見天日，談了科學困惑與納粹崛起
耶路撒冷希伯來大學披露了一批愛因斯坦的手稿，其中許多是首次公開展出。
為了紀念愛因斯坦誕辰140週年，這批手稿在該大學進行展出。
這批手稿包含超過110份新文件。這位享譽世界的諾貝爾獎得主留下的諸多與科研相關的手稿，從未出版，甚至也從未被其他學者研究過。
手稿由克羅恩-古德曼（Crown-Goodman）家族基金捐贈，該基金從北卡羅來納州一個私人收藏家處購得。
這批手稿中包括愛因斯坦關於統一論的文章附錄，這份文件從1930年後消失在人們的視野中。
耶路撒冷希伯來大學稱，這份目錄曾被認為丟失了。
新披露的其中一份手稿是愛因斯坦寫給另一位科學家貝索（Michele Besso）的信。愛因斯坦在信中承認，經過50年的努力，他依然不了解光的量子特性。此前，他曾花了30年時間希望用一個理論來統一解釋自然界的各種力。
還有一些手稿，揭示出愛因斯坦曾表達對德國納粹崛起的擔憂。
1935年，愛因斯坦在寫給兒子漢斯•阿爾伯特的信中稱，「即使在德國，事情也開始漸漸發生變化。我們只希望不會迎來一場歐洲大戰。」
這批手稿將納入到耶路撒冷希伯來大學的愛因斯坦檔案，與館中包括獎章、學位證書，以及照片在內的八萬件物品藏於一處。
愛因斯坦是該大學的主要創建人，並捐贈了他的個人物品和科學筆記，成立阿爾伯特•愛因斯坦檔案館。
檔案館的學術總監根弗蘭德（Hanoch Gutfreund）稱，「在希伯來大學，我們很驕傲這裏是阿爾伯特•愛因斯坦知識遺產的永恆之家。」
2017年，一封阿爾伯特•愛因斯坦寫的信以290萬美元的價格成交，在信中他就宗教的概念進行辯駁。