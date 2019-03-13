美國醫院通過機器人向臨終患者宣告死期

圖片版權 Julianne Spangler Image caption 醫生透過機器人視頻告訴病人來日不多。

美國加裏福利亞州一名醫生，用備有視頻鏈接屏幕的機器人告訴他的病人死期將至。

78歲的厄內斯特·金塔納（Ernest Quintana）在弗裏蒙特的凱撒醫療中心住院時，出現在機器人屏幕上的醫生告訴他，他將在幾天內死亡。

一位家庭友人在社交媒體上寫道，「這不是向病人表示他生命的價值和同情心的方式。」

該醫院表示，未達到家屬之期望 「感到遺憾」。

金塔納的去世

金塔納女兒的朋友朱利安·史班格勒（Julianne Spangler）在臉書上貼出機器人照片，並稱其「告訴金塔納先生說後者已經完全沒有肺部了，唯一的選擇是舒緩護理，取下面具幫助他呼吸，並讓他使用滴水嗎啡直到他過世。」

她後來告訴BBC，稱這是「非常令人沮喪的情況」；「這是一個『關懷』和『科技』如何相互碰撞出的暴行。」

「我認為醫學方面的技術進步非常好，但『用在哪裏』和『何時』需要，要有清楚的界線！」她補充說。

金塔納先生的孫女安納莉莎.威漢姆（Annalisa Wilharm）當時和爺爺一起在醫院，她告訴BBC自己當時「忍住流淚之衝動」。

「我看到門口有個機器人。屏幕裏的醫生看起來像是坐在某房間椅子上。」 她說。

「接下來我知道醫生正在告訴爺爺說：『我讀了核磁共振影像報告，你的肺部都沒了，沒有什麼我們還可以作的』。我在房間聽著傻了，「我不想要哭，我試著不尖叫，因為這裏只有我和爺爺。」

她說：「他在結婚58年的妻子不在場之際，收到人生最壞的消息。」

當金塔納的妻子到達時，她向醫院工作人員抱怨醫生這條消息是如何摧毀了自己的丈夫。 威漢姆女士說，一位護士告訴其妻解釋說「這是醫院的政策，這是我們做事的方式。」

「未達到期望」

凱撒醫療阿拉米達縣地區高級副總裁米歇爾·蓋斯基爾-漢姆斯（Michelle Gaskill-Hames）在一份聲明中解釋，醫院政策是在進行「遠程諮詢」時，在房間內安排一名護士或醫生。

「晚間遠程視頻訪視是醫生先前就診後的措施」，她說。 「它並沒有取代醫生先前與患者和家屬的談話，也不用在初步診斷。」

她又補充：「也就是，我們並不支持或鼓勵使用科技來取代護理團隊與患者之間的親身互動——我們明白這對所有相關人員來說有多重要。未達到家屬之期待，我們十分遺憾 。」

「我們將以這次經驗為機會，探查如何通過遠程視頻功能（tele-video capabilities）改善病患體驗。」