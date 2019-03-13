德國科學家稱污染造成的死亡人數超過吸煙

圖片版權 Getty Images Image caption 心臟病跟空氣污染有關

誰都知道空氣污染對人體健康不利。但根據科學家最新研究顯示，它的危害甚至大於吸煙。

最新研究說，在全球範圍內由於空氣污染所導致的死亡數比先前的估計高出近兩倍。

全球每年由空氣污染導致的死亡人數估計高達880萬，而不是之前所估計的450萬。

德國科學家使用一種新方法來統計空氣污染給人們健康所帶來的衝擊，特別是心臟病和中風等心血管疾病與空氣污染直接有關聯。這些都與接觸空氣中懸浮的顆粒PM2.5有關。

圖片版權 Getty Images Image caption 許多城市污染嚴重，PM2.5嚴重超標

以2015年為例，在歐洲由於污染所導致的死亡近80萬，其中40-80%是心血管疾病。在英國，則有6萬4千人死於與空氣污染相關的疾病。

該研究報告的主要作者之一是德國梅因茲大學醫學中心（Mainz University Medical Centre）的孟澤爾（Thomas Münzel）教授。

他表示，這意味著空氣污染所導致的死亡比吸煙還要多。世界衛生組織（WHO）估計，每年由於吸煙所導致的死亡約為270萬。

但孟澤爾說，吸煙是可以避免的，然而空氣污染卻無法避免。

他說，「與空氣污染有關的心血管疾病的死亡人數比過去預期的要高得多。」

中國

圖片版權 Reuters Image caption 中國空氣污染嚴重

中國是空氣污染最嚴重的國家之一。研究顯示，如果中國能夠根據聯合國的標凖強制實施嚴格的空氣質量標凖，每年可讓300萬人免於過早死亡。

美國科學家之前發表的一項研究報告也顯示，中國的空氣污染平均每天會導致4000人死亡，佔中國總死亡人數的17%。

美國加州大學伯克利分校的物理學家計算，由於空氣污染中國每年約160萬人死於心臟病，肺病和中風。

這項研究的主要作者羅伯特·羅德說，根據美國標凖，38%的中國人呼吸的空氣是「不健康的」。

空氣污染不僅影響心血管和呼吸系統疾病。較新的研究稱，它還與二型糖尿病有密切關聯。

美國華盛頓大學研究小組對二氧化碳與糖尿病之間的聯繫做了大型研究，研究結果發表在《柳葉刀·星球健康》雜誌（The Lancet Planetary Health）上。

根據研究結果，2016年全球糖尿病病例中，有14%病例是跟空氣污染有關係。

歐洲比例

Image caption 英國死亡率相對較低是得益於來自大西洋的風，吹散了一些污染物。

德國是歐洲空氣污染導致死亡率最高的國家之一，每10萬人口中就有154人的死亡與空氣污染有關。

意大利為每10萬人中136人，法國是每10萬人中105人。

英國則是每10萬人中98人。科學家說，這等於把人們的預期壽命平均減少1.6年。

英國死亡率相對較低是得益於來自大西洋的風，吹散了一些污染物。

德國專家還表示，東歐國家的空氣污染沒有西歐國家嚴重，但其導致的死亡人數卻比西歐國家高，這可能是因為西歐國家的醫療保健更先進。

研究人員再次呼籲各國政府採取緊急措施減少空氣污染。

根據世界衛生組織2018年制定的指南，各國應將其PM2.5年平均值降至10微克每立方米。現在歐洲還在使用25微克每立方米的舊標凖。

孟澤爾教授說，歐洲應把它下調到10微克每立方米。

他還說，已經有足夠證據顯示空氣污染與心血管疾病以及呼吸道疾病之間的聯繫。

空氣污染會增加氧化應激從而導致血管受損、血壓升高、糖尿病、中風、心臟病發作以及心力衰竭。