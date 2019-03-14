乳腺癌分11種 是否復發取決於自身「內部線路」

圖片版權 Getty Images Image caption 乳腺癌是女性最常見的癌症

乳腺癌是女性最常見的癌症，尤其是在50歲以上的女性更要提高警惕。

研究人員發現，乳腺癌其實是11種不同疾病，到底哪些女性的乳腺癌更容易復發？哪些女性可以存活取決於其個體的「內部線路」（「internal wiring」）。

這一最新研究結果發表在《自然》雜誌上。研究人員希望這一發現可以幫助醫生鑒別哪些患者需要密切跟蹤，而另外一些人可以稍微放緩一些，因為她們的乳腺癌復發率比較低。

英國劍橋大學和美國斯坦福大學的科學家仔細研究了近2000名乳腺癌患者的病例。

他們研究的程度大大超出只是把乳腺癌當作是一種單一疾病的範圍。

目前，醫生在治療乳腺癌過程中是根據患者對雌激素或是赫賽汀靶向治療（targeted therapies）是否有效來分類。

不同類別

研究小組在分析了乳腺癌腫瘤內部的基因突變方式後，創造了一種新的分類方法。

該研究小組之前已經把乳腺癌劃分成11種不同疾病，每種疾病的成因不同，其需要的治療方法也不同。

研究人員對這2000名女性跟蹤了20年，他們現在能夠區分哪種乳腺癌更容易復發。

卡爾達斯教授對BBC表示，這是由腫瘤內部的分子布線（the molecular wiring）來決定的。

他還說，「從現在起，我們不應該再把乳腺癌當成是一種疾病，它實際上是由11種病組成。這距離更精確醫學療法是非常重要的一步。」

改變治療方法

圖片版權 Getty Images Image caption 研究人員對這2000名女性跟蹤了20年，他們現在能夠區分哪種乳腺癌更容易復發。

例如，三陰性乳腺癌（triple negative breast cancers）是最難治的類型之一，它並不是一種類型，而是兩種類型。

卡爾達斯教授解釋說，患這種類型乳腺癌的其中一組女性如果5年後不復發，那就可能被治癒了。

然而，另外一組仍然存在後期復發的重大風險。

這樣，就可以幫助這些女性了解她們未來的風險，同時也可能會改變對她們的治療方法。

此外，還有4個乳腺癌亞組，它們均由雌激素驅動，並且復發風險「顯著增加」。

對這類女性的治療如果使用荷爾蒙長期療法，比如他莫昔芬效果可能更好。

對症治療

BBC科學和健康事務記者詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）分析說， 通常人們按發現的部位來給癌症命名：例如，乳房、結腸、前列腺、肺等等。

但人們早就知道其實這樣的做法不夠凖確。而這次研究表明，未來在治療癌症過程中可以使用個性化和針對性強的治療。

事實上，目前在治療乳腺癌方面，研究人員已經開始研究對症治療了。

與此同時，一些研究小組也試圖對其他癌症採取同樣方法。

然而由於其複雜性，這種方法還不能被廣泛應用在大規模治療上。

但科研人員已經開始計劃對這種療法進行更大規模的研究，並希望有一天能夠在英國的NHS(全民健康保健系統)中應用。

英國慈善組織癌症研究的首席科學家Vousden教授表示，要為每一位乳腺癌女性提供詳細的分子測試還有一段路要走，但這項研究已經取得了非常令人鼓舞的進展。