神奇的蘑菇 多吃有可能保持大腦年輕

圖片版權 Getty Images Image caption 蘑菇可能對延緩智力衰退有幫助。

據新加坡的一項研究顯示，多吃蘑菇可以「減少大腦退化的風險」。

但怎樣吃蘑菇才算多吃呢？大約是一個星期兩次以上，就可以防止60歲以後出現記憶力和語言問題。

研究發現，蘑菇中有一種獨特的抗氧化劑，它對大腦可以起到保護作用。

根據研究，人們吃蘑菇越多，在思考型測試過程中的表現就越好。

但是，研究人員表示，要想證明菌類和大腦功能之間的直接聯繫目前是不太可能的。

新加坡國立大學的研究結果是基於對663位年齡超過60歲的成年人的飲食和生活習慣進行調查得出的。研究人員對他們進行了6年（2011-2017）的跟蹤調查。

研究人員發現，吃蘑菇降低了輕度認知障礙的風險。在那些每周吃2次以上蘑菇的人中，大約有9%的人有認知障礙，但每周吃蘑菇數量少於1次的人中這一比例則是19%。

該研究結果發表在《阿爾茨海默氏病雜誌》上。

「令人鼓舞」

圖片版權 Getty Images Image caption 英國人常吃的白蘑菇

輕度認知障礙（Mild cognitive impairment， MCI)可以使人健忘、影響人的記憶，而且可能會出現語言、注意力等問題。比如，他們可能找不到東西放在哪裏？這些變化都是微妙的。

這些症狀都是老年人常有的，但又沒有嚴重到失智（俗稱老年癡呆）的地步。

參加實驗的人需要回答他們是否經常食用這6種蘑菇：平菇、香菇、白蘑菇、幹蘑菇、金色蘑菇和罐裝蘑菇？

經常食用蘑菇的人在一些智力測試中表現較好。與此同時，他們處理速度更快。這對於那些每周吃超過兩份或超過300克蘑菇的人來說尤其明顯。

研究人員表示，這一聯繫令人吃驚，同時令人鼓舞。

新加坡國立大學心理學副教授馮磊（音譯）表示，這可能與蘑菇中共有的一種成分有關係，該成分可能對認知能力下降有顯著的影響。

但馮磊表示，這裏所說的是一種多種因素的結合，比如茶葉、綠葉蔬菜、堅果和魚都對身體有利。

研究人員指出，蘑菇是富含麥角硫因（ergothioneine）的食品之一 ，它是一種人類無法自行製造的抗氧化劑和抗消炎劑。

蘑菇還含有其他重要的營養和礦物質，例如維他命D、硒和亞精胺，它們可以保護神經元免受損害。

Image caption 蘑菇是富含麥角硫因（ergothioneine）的食品之一。

當然，要想證明這之中的直接聯繫還有很長一段路要走。

飲食和生活方式

但研究人員承認，這一實驗所依賴的數據是志願者自己上報的信息，不一定凖確。

英國阿爾茨海默氏病協會的負責人皮科特博士（Dr James Pickett）說，「造成失智症的因素有許多。如果改變生活方式以及飲食，據估計可以防止三分之一的病例。」

皮科特博士還表示，失智症是排在前10位的死亡原因之一。但人們可以採取行動來減少自己的風險。

因此，重要的是我們應根據綜合多項研究的一致性證據來給人們作指導建議，而不要因為任何一個單獨的研究結果而忘乎所以。

皮科特博士建議人們還是應該多吃富含水果、蔬菜，包括蘑菇的飲食。

同時他說，「我們最好的建議是少吃鹽和糖、多運動、適量喝酒並且不要吸煙。」