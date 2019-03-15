圖片版權 Getty Images Image caption 科學家們指出，人們對狼的負面印象不總是對的

狼具備領導力，狗則聽話順從——但一項研究表明，兩者都能協同人類工作。該研究對於狗如何從狼馴化而來有新發現。

研究觀察養育在人類身邊的狗崽，發現狗的合作特性來源於其「內部的狼性」。

但在馴化過程中，那些順從人類的個體被挑選出來進行繁殖，逐漸形成現在的寵物。

科學報告發表了這項研究的結果。

圖片版權 Friederike Range/Vetmeduni Vienna Image caption 狗更傾向於跟從人類的行為。

圖片版權 Friederike Range/Vetmeduni Vienna Image caption 狼同樣能夠與人類合作，但更傾向於帶頭。

在維也納的狼科學中心，灰狼和狗一樣善於與訓練人員合作，通過互相拉扯繩子的一頭，將一盤食物拖向自己。

但是，和對照研究的狗不同，狼也會另闢蹊徑，例如直接從訓練人員那裏偷走繩子。

來自維也納獸醫大學康拉德·羅倫茲研究所的弗里德里克·朗格（Friederike Range）說：「這表明，狼更傾向於發起行動並領頭，但狗傾向於等候指令，先看看人類做了什麼，然後遵循那種行為。」

大約三萬年前，狼群遷移到人類營地的邊緣，尋找殘羹剩飯。

隨後馴化和選擇性繁殖的「馴服」過程開始慢慢改變它們的行為和基因，它們最終演變成我們今天熟知的狗。