「無頭屍」引發的爭議：殺死機器人是否可能

Image caption 希區波特2.0仍舊充滿信任，友善，願意跟人分享。

2015年，美國費城發生了一起「謀殺案」，一個靠搭便車隻身周遊世界的旅行者在途中遇害。

此案引起轟動，因為曝屍街頭的受害者不是人，是一個機器人，叫希區波特（Hitchbot，搭便車機器人）。它的遇害引發的爭議核心是人機關係。

在這件事上，問題不是人類能否信任機器，而是機器是否可以信任人類。

人類能不能殺死一個機器人？同樣，人類可以如何防止被機器人殺死？

「無頭屍」引發的爭議

希區波特是加拿大科學家設計的實驗小機器人，任務是研究人與機器相處的方方面面，尤其是人對機器的態度。

機器人首先是機器，是人類製造的工具。但人類無法不將機器擬人化，對它們賦予人性。人性中的善與惡便自然而然投射在機器人的世界，以及人類和機器互動的過程中。

希區波特開始周遊世界後不久，即在費城被人發現屍橫街頭垃圾桶旁，而且是無頭屍。雖然它的頭是用透明塑料蛋糕盒做的，它很萌，設計成人畜無害的孩子模樣，仍免不了這樣悲慘的結局。

但是，「殺死一個機器人」這句話有沒有語病？機器跟殺死同框，通常是機器殺死別的什麼；殺死機器？毀壞機器是不是聽著更自然？

現在還沒有權威證據說明，機器被賦予多少人性、擬人化到什麼程度，「殺死」機器人激起的反應才會跟殺死一個生命一樣。

但世界各地許多實驗室都在從事與此相關的研究。

圖片版權 Hitchbot Image caption 希區波特遭厄運前也曾風光過，在加拿大原住民的慶典上貴為嘉賓，還被授予「鐵女人」名號。

希區波特在人世間

希區波特最近死而復生，就在它的誕生地，多倫多瑞爾森大學（懷雅遜大學，Ryerson University）。

如果讓兒童設計機器人，可能看上去就像希區波特，蛋糕盒腦袋，白色水桶軀體，游泳救生浮條做成四肢，還坐在嬰兒座椅裏。它帶著全球定位系統（GPS）接收器，還有一個與人對話的軟件，它的胳膊可以動， 還會微笑和眨眼。

作為一個為搭便車而誕生的機器人，希區波特自然會豎起拇指示意需要搭車。

它的「父母」，弗蘿克·澤勒（Frauke Zeller）博士和她丈夫戴維·史密斯（David Smith）教授把它設計成孩童的樣子，以便贏得人們的信任，激起人們幫助它的願望。

希區波特在人世間一開始就遇到一對善良的老年夫婦，把它帶到哈利法克斯的露營地度了個假。後來，它跟著一群年輕人去觀光旅遊，之後又作為加拿大原住民慶典儀式嘉賓，被賜予女性性別和名字 - 「鐵女人」。

希區波特在推特、臉書和Instagram上有自己的帳號，一路上吸粉無數，迅即成為網紅；許多人駕車數十英里，就為了「偶遇」希區波特，讓它搭車。

希區波特開始被賦予越來越多的人性，人們開始給它打扮，戴上手鐲和其他首飾。

有時，控制中心覺得必須關閉希區波特的GPS定位儀，免得在路上搭載它的人回家後被其他打劫。

然後，突然有一天控制中心接到希區波特橫屍街頭的圖片，胳膊和腿都被扯掉，腦袋也不見了。澤勒博士說，全世界的希區波特迷都倍感震驚，因為它已經成為信任的象徵。

即使知道它只不過是一些物質材料的組合，澤勒博士的團隊對這個結局的傷心也出乎他們自己的意料。他們本來沒有意識到自己對這個小機器人那麼有感情。

兇手至今逍遙在外。

圖片版權 Ryerson University Image caption 對於一個個子跟小孩差不多的機器人希區波特（Hitchbot）來說，搭車旅行充滿了各種意外的驚喜和危險

機器人的優勢是可以死而復生。希區波特復活了，叫希區波特2.0，裝了個新的腦袋，但它的父母不准備再放它出去做獨行俠闖世界。

希區波特2.0第一次出門，有澤勒博士、史密斯教授和BBC記者一起陪同，去的地方是大學附近一個十分安全的咖啡館。

當然它立刻被人認出來了，許多人停下腳步跟它打招呼、合影自拍，又見到希區波特了，大家都很開心。

希區波特現在還有一個機器人朋友，叫佩珀（Pepper），孩子模樣，大眼睛，目前還在模型研製階段。它們倆一起參加人機信任關係實驗。

佩珀將來要從事的工作是跟癌症患者交談。專家們認為，患者對佩珀會比對普通護理員更坦率，信任度更高。

圖片版權 Innvo Labs Image caption 你能忍心用棒槌猛擊這個機器恐龍嗎？它叫普利奧（Pleo），住在波士頓，麻省理工大學（MIT）實驗室。

棒打普利奧

人類對待仿真程度較高的機器，比如人形機器人和象形機器動物，有惡與善兩個極端。一個是殘忍，比如2015年小機器人希區波特之死。至於兇手是把它當作機器來破壞，或者為了拆走它的零部件和定位設施，還是在心理上把它當作人類一分子，施以殘暴而獲得變態快感，現在無解 。

另一個極端則是把人對人的善意投射到機器人身上，心理上完全把它當成有喜怒哀樂疼痛歡愉的生命。在機器人被砸、被破壞時，這樣的人會把它摟在懷裏，保護它免遭毒手。

MIT教授凱特·達林（Kate Darling）在她的實驗室專門折磨仿真度很高的機器恐龍。實驗目的是檢測人類對機器的善與惡、愛護和殘忍可以達到怎樣的極限。

她研究人機關係，以及人類對待機器人的態度和行為所折射的心理特質，比如同理心、共情心，心理上的暴力傾向，等等。

她發現，有些人被要求砸機器恐龍時毫無心理障礙，而另一些人完全下不了手。值得注意的一個細節是，被棒槌擊打的機器恐龍會發出哀嚎，作出痛苦的表現。它有名字，叫普利奧。

參加實驗的大部分人都不忍心擊打普利奧。

有一位婦女參加達林教授組織的一次折磨機器恐龍實驗時，心疼機器恐龍，直接把它的電池取出來，後來承認自己那麼做是覺得這樣恐龍就不會感到疼痛。

一個無可爭議的事實是，機器人、機器狗、機器恐龍，即使仿真到可以以假亂真的程度，實際上還是沒有生命的機器，是金屬塑料零件的組合，而砸碎它們在道義上並沒有什麼問題。

但是，如果把仿真機器人或機器動物放在動物的位置上，那麼很容易觀察到一個現象就是無情折磨、毀壞機器人/動物的那些人，往往都有虐待寵物和其他小動物從中取樂的習性；在他們心目中，仿真的機器貓、機器狗跟真的貓和狗沒區別，機器逼真的反應更刺激他們的虐待本能。

圖片版權 Ryerson University Image caption 希區波特漫遊途中在一位零時主人家歇腳，主人要款待這位稀客，而招待機器人的美食應該是電池。主人家的狗狗似乎不太以為然。

人類天性使然

MIT另一個實驗室的羅薩琳·皮卡德（Rosalind Picard）教授認為，人們對普利奧的這種反應實際上還是跟 人性有關。

她是說，人際關係是人類的本能，天性，製造機器的工程師同樣是人，同樣具備這種天性。

把機器植入人際關係這個人類精神世界體系，是一件極具爆發力的事。

機器和人類在感情上能夠溝通，機器能理解人類的情緒，對於服務類機器人來說至關重要，因為它們的職責就是為人提供服務，比如老弱病殘的護理、家務勞動、餐飲服務等。

但是，對機器過度擬人化，對機器賦予過多的人性色彩，則可能不是很妥當。

皮卡德教授在她的實驗室接受BBC採訪時指出，「我們正處於一個關鍵節點，人類社會作為一個整體應該明確一點，那就是不能再用機器比人類更具人性的理念去誤導人類。」

「它們可以在採訪時 以假亂真，外表看上去可以像真人一樣，在特定的情境中可以說出正確的話，」她說，但機器就是機器，與人類差遠了。

機器人可以識別微笑的人臉，但它沒有快樂幸福的感覺；它可以「學會」人在什麼情況下會微笑，但不會理解「苦笑」。

圖片版權 MIT Image caption 皮卡德教授承認，即便是工程技術員也會對自己設計製造的機器產生感情依戀

皮卡德教授承認，對周圍的事物產生情感依戀是人類本能，即使是沒有生命的機器，連她自己都無法避免陷入這個情感坑。

最說明問題的是，大部分人對自己的第一輛私家車都有一種特殊的感情，在心底深處那輛車被賦予了人性。

皮卡德說：「把那輛車賣掉的時候我幾乎要掉眼淚。」

她的實驗室研製幫助人類但未必長得像人的機器人，其中一款是在醫院代替家長和護士陪伴兒童病患的機器人。

她認為人類必須克制自己對機器的情感，同時又必須讓機器理解人類的情感。就像是這樣：

「如果機器人惹你生氣了，那它必須能夠知道你生氣了，就像你的寵物狗一樣，知道它這時應該作出認錯的表示，類似於低頭垂耳耷拉尾巴那種姿態和表情。」

圖片版權 Getty Images Image caption War robots are unlikely to be actual robots and instead will look like conventional weapons but with autonomy

殺人的機器人

謝菲爾德大學機器人學科教授諾埃爾·沙奇（Noel Sharkey）教授也認為，人們不應該過分沉溺於對機器人的擬人化，把機器當作有生命的人或動物來對待。

他對BBC表示，人類把機器人當作介於有生命和無生命之間的一種存在來對待，根源還是在人類對物的擬人化本能。

比如，一樣東西活動了，人們會覺得它有思想，他說，但他希望自己能讓人們停止對一切事物做這種「愚蠢的類比」，用言辭賦予它們人性。

他說：「我們應該開發一套科學的語言。」

沙奇教授最近參加了一個行業大會，在會上做了一個展示。他找到一個為養老院設計的可愛的機器海豹，把它的腦袋在桌子上猛砸。

在場的人無不對他怒目相視，斥他為妖怪猛獸。

而實際上他堅定地立足於和平陣營，他發起倡導禁止戰爭機器人的運動。把機器人用於戰爭，在他看來是現代機器人領域的頭號倫理道德議題。

戰爭機器人並不像電影裏那種拿著機槍的終結者；戰爭機器人實際上沒有人形，它們是武器，看上去就是武器，只不過設計成可以自動尋找目標的殺人武器，「我認為這有悖於人類尊嚴。「

在他的反倫理機器人研發項目名單上包括：

哈皮（Harpy） - 以色利研發的反雷達信號的武器，能夠偵察識別信號是否屬於以色列的雷達。如果不是，就直接扔炸彈

俄羅斯軍方研製的自動超級坦克

卡拉什尼科夫公司設計的自動槍械

圖片版權 Ryerson University Image caption 人類對機器賦予了太多的人性？但是人性本來就極複雜，在機器人世界的投射不會更多一層扭曲嗎？

過去五年來，沙奇教授一直在跟聯合國合作，推動各國在一份國際公約上籤字，承諾禁用戰爭機器人，或者在沒有」有效的人類控制「情況下禁止使用戰爭機器人。

已經有26個國家簽署了公約，包括中國。

但是，「人類控制」本身就包含著各種各樣的問題。

如果編程出了差錯，那麼人工智能會作出什麼樣的反應？

如果用來製造娛樂機器人的技術被用來生產冷麵殺手，又有什麼機制可以防範、偵測？

在人機關係領域，應該有怎樣的行為凖則，遊戲規則？應該搭建怎樣的倫理框架？

這些都有待人類提供答案。