80歲跑馬拉松 體能鍛煉是否越老越重要

圖片版權 Getty Images Image caption 老年人參加馬拉松比賽

中國有句古話：人活70古來稀。但隨著現代醫學的發展，人們的壽命越來越長。別說活到70歲，西方許多80歲以上的老人不但腿腳利落，還積極參加運動，甚至跑馬拉松。

例如，英國一位叫斯達布魯克的87歲老人，2018年參加了倫敦馬拉松賽（26英里，約42公里），成為倫敦馬拉松賽史上年紀最大的參賽者。

斯達布魯克並不是一個特例，有研究顯示近年來越來越多的70、80歲老人參加各種運動和比賽，所謂活出健康老年。但這樣做真的有好處嗎？畢竟這麼大歲數了，是不是該放慢腳步，安享晚年了呢？

我們知道經常運動對身體有好處，比任何藥物效果更好，特別是隨著年齡老化肌肉開始迅速流失。

當然，要想打下一個良好的基礎，應該從20出頭就經常運動。但是研究顯示，即使從老年階段才開始運動也為時不晚。

根據對全球各個不同年齡組的數據分析，年齡越大體能越小。但是，人體機能在70歲以後才開始出現迅速下降。

運動可以逆轉衰老過程？

Image caption 倫敦國王學院教授哈里奇（Stephen Harridge）（左）和倫敦國王學院名譽教授拉薩魯斯（Norman Lazarus）（右 ）。 拉薩魯斯已經82歲，但是他的免疫機能相當於20歲的人。

這是否意味著70歲以後繼續保持積極鍛煉就更加重要呢？

與久坐不動的老人相比，那些老年鍛煉者的健康狀況可以讓人們相信，積極活動可以逆轉或減緩衰老過程。

我們的祖先曾經是狩獵者，我們身體結構的「設計」是為了能讓我們保持靈活的體力活動。

比如，一個活躍的80歲老人與一個不活動的50歲的人有著相似的生理機能，倒是這個50歲的人看起來更老，而不是相反。

人們經常把不活動與衰老相混淆，並認為有些疾病完全是因為老年所致。

但實際上，我們久坐不動的現代生活方式加速了那些與年齡相關的機能退化，進而導致例如二型糖尿病，心血管疾病和癌症等疾病。

我們許多人平時的活動量都不夠。在英格蘭，16-24歲年齡組只有不到一半的人達到了有氧和肌肉強化練習的推薦量。

而在65-74歲這個年齡段，能達標的百分比還不到十分之一。

生活質量

圖片版權 Getty Images Image caption 瑪蒂娜·納芙拉蒂洛娃（右）46歲贏得2003年溫布爾登網球混合雙打冠軍。

運動不但可以健康防病，還可以幫助治癒或減輕疾病，改善人們的生活質量。

根據最近一項對55-79歲休閒自行車愛好者的研究發現，他們可以輕鬆有效地完成日常雜務，因為他們身體各部位幾乎都處於非常良好的狀態。

同時，在頭腦反應、精神健康以及生活質量方面他們的得分也相當高。

專家說，運動當然是越早越好。根據美國的一份分析統計數據，那些從年輕時就開始經常運動（每周2-8小時），並一直保持到60多歲的人，他們在未來20年死於任何疾病的機會能減少三分之一左右。

這一研究顯示，從年輕時就開始運動的人應該保持其運動量。但40歲以上開始積極運動者，也可以獲得同樣的好處。

現代問題

圖片版權 Getty Images Image caption 52歲的三浦和義（右）是世界上年齡最大的職業足球運動員。

現代社會人們活動量減少，但依靠現代醫學的幫助我們解決了許多由於久坐不動而引起的身體疾患。

雖然人類平均預期壽命在快速增長，但我們的「健康階段」（我們相對健康、不受疾病困擾的時間跨度）並沒有增加。

據英格蘭的一份研究，到2035年在那些預期壽命增加的許多人中都會在他們「所賺」的「額外年頭」中飽受4種以上疾病的困擾。

雖然藥物一直在改善，但運動可以起到藥物無法達到的作用。

例如，目前還沒有藥物可以防止肌肉的流失和力量的減少，它是造成人們喪失身體機能的最大原因。

人口老年化

圖片版權 Getty Images Image caption 健康老年對人對己都有好處。

與此同時，保持積極活動不僅對個人有利，它對整體社會的功能運作也至關重要，特別是在老齡化社會日趨嚴重的情況下。

2018年，每5個英國人當中就有1人超過65歲，85歲以上人口的比例已經達到1:40。

未來16年，65歲以上的人口預計將上升到40%以上。分析顯示，85歲老人平均花費英國公共醫療體系（NHS）的經費要比30歲的人高出5倍。

健康老年

雖然我們不可能人人成為老年運動健將，或是達到最佳健康狀態。

但我們可以從自我做起，從小事做起讓自己行動起來。比如，經常健步走或是跳一跳交際舞。最重要的是能夠把這些運動同你的日常生活相結合。

保持積極活動是健康生活的基石之一。即使你不能成為一名競技運動員，但如果你在20和30歲就開始運動很可能會在將來得到健康回報。

即使你沒有那麼早參加運動，但只要逐漸開始活動起來也將會讓你未來受益匪淺。

本文是根據倫敦國王學院人類與應用生理學教授哈里奇（Stephen Harridge）和倫敦國王學院名譽教授拉薩魯斯（Norman Lazarus）的文章改編。