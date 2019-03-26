珠峰冰融新恐怖：長眠冰雪的遺體暴露荒野

圖片版權 Frank Bienewald Image caption 暴露出的屍體大多集中在昆布冰川

世界最高的珠穆朗瑪峰，一直吸引著大批登山愛好者來挑戰自然的無情、生理的極限。

迄今已經有4800人成功登峰。遺憾的是，珠峰也成了數百名登山者永久安息的墓地。

伴隨著氣候變暖，冰川消融，一些雪藏多年的登山者遺體重新暴露在荒野，引起珠峰探險組織者等有關方面的擔心。

據統計，自從人類首次嘗試攀登珠峰以來，大約有將近三百名登山者在海拔較高的地方喪命，這其中，有三分之二的遺體仍然被埋藏在冰雪中。

隨著春季攀登季節的到來，在珠峰北坡、也就是中國一側，已經有登山者遺體被運走。

「尼泊爾登山協會」前任會長昂·策爾林（Ang Tshering Sherpa）說，「因為氣候變暖，冰層和冰川正在快速融化。在冰雪下隱藏多年的屍體暴露出來了。」

他說，「我們已經把近年喪生的一些登山者的遺體運下山，但是埋了好多年的屍體現在也開始露出來了。」

尼泊爾政府一名官員、在珠峰的聯絡人告訴我，「過去幾年來，我本人已經在珠峰不同地點找回了大約10具屍體。很明顯，越來越多的屍體正在暴露出來。」

尼泊爾探險運營協會（EOAN）說，把遺體運下山並不是一件容易的事。他們說，尼泊爾法律規定處理屍體時需要有政府部門參與，這也是個挑戰。

探險運營協會會長帕拉珠利（Dambar Parajuli）說，「這個問題，政府和登山業都要高度重視。西藏那邊可以做得到，我們這邊也應該做得到。」

地下漸漸露出一隻手......

圖片版權 DOMA SHERPA Image caption 人稱"南坳"的4號營地暴露遺體，這裏地勢比較平坦

2017年，1號營地附近，冰層中漸漸露出一隻手......

登山運營商說，他們從夏爾巴人中找到專業登山者，搬走了這具登山者遺體。

同年，昆布冰川表面露出另外一具遺體。

昆布冰川也稱昆布冰河。登山者說，過去幾年逐漸暴露出來的遺體大多集中在這一帶。

另外一個遺體暴露較多的地區是4號營地附近，4號營地也稱「南坳「，地勢相對比較平坦。

在該地區活躍的一家非政府組織的官員說，」過去幾年，有些地方還露出死者的手臂、腿。」

「我們也注意到，大本營附近的冰層逐漸融化，所以，遺體暴露出來了。」

「大多數登山者都有精神凖備」

圖片版權 C. SCOTT WATSON/UNIVERSITY OF LEEDS Image caption 科學家發現，昆布冰川的湖泊也在擴大

多項研究表明，和喜馬拉雅山脈大多數地區一樣，珠穆朗瑪峰附近的冰川也在融化、變薄。

2015年一項研究顯示，由於融化加速，昆布冰川的湖泊面積不斷擴大、有些連接在一起。登山者需要穿越這裏的湖泊才能衝頂。

2016年，尼泊爾軍方為珠峰附近的伊姆札湖（Imja Lake）「放水」。之前，冰川快速融化導致湖泊水位達到危險高度。

另外一組研究人員、其中包括來自英國利茲大學的研究人員去年測量發現，在昆布冰川，冰的溫度高出預想。

數字顯示，該地區冰的最低溫度只有攝氏零下3.3度，最冷的冰，溫度比年度大氣平均溫度高出整整兩度。

不過，並不是所有的遺體暴露案例都是由於冰川融化造成的。

登山者說，昆布冰川移動也是一個原因。

尼泊爾全國登山導遊協會副會長博特（Pandey Bhote）說，「因為昆布冰川移動，有時我們也會看到暴露出來的屍體。」

「不過，大多數登山者都有精神凖備，知道可能會看到這樣的場面。」

前人遺體成為後人「路標」

圖片版權 ANG TASHI SHERPA Image caption 從高峰將日本登山者的屍體運送下山

珠峰高緯度地區一些暴露出來的遺體，還成了後來登山者的路標。

最為著名的路標之一是峰頂附近的「綠靴」。

「綠靴」是一位登山者，他的遺體暴露在一塊懸岩下。他面向登山路線，腳上的綠靴清晰可見。

有登山專家說，「綠靴」遺體後來已經被搬走；尼泊爾旅遊官員表示，他們不知道「綠靴」是否依然可見。

「他們喜歡在這里長眠」

圖片版權 Getty Images Image caption 珠峰營地

把登山者遺體從緯度較高的營地搬下來，不僅難度大，而且成本高。

專家介紹說，搬下一具遺體大約需要40000-80000美元。

尼泊爾登山協會前任會長昂·策爾林說，「挑戰最為艱巨的一個例子是，把一具遺體從8700米、也就是靠近峰頂的地方運下來。」

「屍體凍得硬邦邦，重達150公斤，在緯度那麼高、地勢那麼困難的地方。」

也有專家說，怎麼處理登山這遺體也是一個非常個性化、人性化的問題。

著名登山家阿內特（Alan Arnette）說，「大多數登山者喜歡永遠留在長眠的大山中。」

「所以，徑直搬走他們的遺體，會被看作是不尊重。除非為了保障登山路徑暢通必須搬走，或者，家屬提出要求。