健康熱帖：一周吃幾個雞蛋能達到最佳效果

圖片版權 Getty Images Image caption 根據美國的研究，一天吃兩個雞蛋可能與心血管疾病和早亡率增加有關。

一個小小的雞蛋但卻爭議巨大。以前有個說法：一天吃一個雞蛋，可以免去看醫生。可見，雞蛋對健康的好處。

然而，專家們就雞蛋對人們健康到底是有益還是有害的辯論已經持續了許多年。

根據發表在《美國醫學會雜誌》上的最新醫學研究表明，雞蛋對身體有沒有好處取決於你一個星期吃幾個？

研究發現，如果一天吃兩個雞蛋會導致心血管損傷和過早死亡。

這是因為蛋黃中有大量的膽固醇。例如，據美國農業部的數據顯示，一個較大的雞蛋中大約含有185毫克的膽固醇。世界衛生組織（WHO）對膽固醇的推薦量為每天300毫克。

也就是說，如果你每天吃一個雞蛋，你已經用了膽固醇推薦量的一半以上，如果吃兩個雞蛋那就絶對超量了。

風險比例

該研究一共分析了6個相關試驗的數據，試驗人數超過3萬人，並長達17年之久。

研究人員得出結論稱，一天攝取300毫克以上膽固醇可以使心血管疾病風險增加17%，早亡率則上升18%。

如果每周吃3到4個雞蛋，可以使心血管疾病和早亡率分別增加6%和8%。

而每天吃2個雞蛋心血管疾病風險則上升27% ，早亡率上升34%。

圖片版權 Getty Images Image caption 如果喜歡吃雞蛋，可以多吃蛋清少吃蛋黃。

根據該研究，它們與年齡、健康程度、吸煙或本來就有高血壓等狀況無關。

該研究的作者之一，美國西北大學醫學院預防醫學副教授艾倫說：「我們的研究顯示如果兩個人吃一模一樣的飲食，但唯一的區別是在吃雞蛋上。吃雞蛋多的人死於心臟病可能性更高。」

與之前研究相矛盾

這項新研究與之前的研究相矛盾，因為以前的研究並沒有把吃雞蛋與心臟病風險增加相聯繫起來。

對此，艾倫說之前的研究時間跨度比較短，而且使用的樣板數據也缺乏多樣性。

但即使這樣，研究人員承認他們的分析也可能有錯誤。

因為有關雞蛋消費數量的調查是通過調查問卷形式進行的。因此，參與問卷調查者必須回憶他們幾個月甚至幾年前消耗雞蛋的數量。

還有專家指出，這一結果只能作為參考。雖然吃雞蛋數量與心血管疾病風險增加及早亡之間可能有關聯，但它並不能證明其因果關係。

圖片版權 Getty Images Image caption 適量吃雞蛋還是有好處的。

倫敦大學國王學院營養學專家桑德爾斯表示，這項研究的強勢在於它所運用的數據更能代表美國人口種族的多樣性。

但它的局限性則在於它只依賴對膳食攝入的單一測量方法。

推薦量

那我們到底應該吃多少雞蛋最好呢？

艾倫建議每星期不超過3個。她還建議喜歡吃雞蛋的人，不妨多吃蛋清。

艾倫表示，她並不建議人們徹底不吃雞蛋，而是適量。

世界雞蛋愛好者年消費量排名（來源：國際雞蛋委員會，2015年） 國家 平均每人消耗雞蛋量（個） 墨西哥 352 馬來西亞 342 日本 329 俄羅斯 285 阿根廷 256 中國 254.8 美國 252 丹麥 245

根據桑德爾斯的觀察，美國人每天從飲食中攝入的平均膽固醇量大約為600毫克，大大高於英國人的225毫克的平均量。

從上面的表格可以看出，美國人均消耗雞蛋數量是252個，排名第七。但心臟病死亡率卻佔總死亡率的近20%。

相比來說，日本人吃雞蛋比美國人多，平均每人每年吃329個。但其心臟病死亡率只有11%。

桑德爾斯補充說，每周吃3到4個雞蛋問題不大。