人際交流小貼士：七個技巧教你如何與他人更好相處
每個人都會說話，但說話有什麼技巧？這個問題聽起來很簡單，但其實學問巨大。
表達同樣的意思，有些人的話聽起來讓人更舒服和更容易接受，另外一些人則相反。這些都和我們談話和傾聽的技巧有關。
英國作家羅森對此進行了專門研究，希望從中總結出一些技巧，以便幫助人們改善交流技能、提升人際關係。
擁有一流的談話技巧無論在哪裏都能派上用場。羅森和另外兩位作者埃迪和彼得一起合寫了一本新書叫The Talking Revolution（談話革命）。
他們總結出七個談話技巧，教人如何掌握更佳談話敲門。
1. 要想被人理解先試圖去理解別人
我們許多人都有這樣的體會：在跟人說話時，很難從「傳送模式」轉成「接收模式」，問題就出在這裏。
曾撰寫過《高效人士的七個習慣》一書作者柯維（The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey）說，「我們應該在尋求被理解之前先去理解別人」，也就是說首先是好好地傾聽。
在你開始發表意見或是挑剔別人的觀點之前，重要的是先徹底理解對方的想法，充分理解他們所說的話。
2. 讓對方明白你理解
一旦你弄清了對方的見解，要向對方顯示你聽到了，並且明白他們的意圖。
你可以用「正是」或者「你說的再清楚不過了」這樣的話，讓說話人明白你絶對理解對方的意思。
一旦說話人知道你的確明白他們的意思後，你可以給對方提出一些建議，或是挑戰對方所說的話或觀點。但不要在人家話還沒有說完之前。
如果對方知道你給予了他/她足夠的尊重、傾聽以及理解，你們之間就會建立起一種聯繫，再往下的實質性交流就容易多了。
3. 聯手找到解決方案
《談話革命》的另外兩名作者埃迪和彼得使用了「創意性對話」這樣的詞，因為採取這種方式可以幫助人們找到新思維以及新理解。
如果能認真聽別人講話，那對方就知道你真的理解了。它有時可以啟發新見第。這是相互傾聽和反饋的效果，而不是單獨一個人能想出來的解決辦法。
而且，如果你告訴談話對方你能理解，這可以讓談話方敞開心扉，無拘無束地自由交流，也能讓對方更好地探討自己的想法。
這樣做的結果是，你們可能共同努力找到一個之前不太可能存在的解決放案。
4. 打破陳規
每個人都有自己的講話習慣，有時連自己都不知道。
比如，在別人講話時你可能不上心，或是你自己講話時滔滔不絶，根本讓人插不上嘴。
審視一下自己有沒有類似的習慣，如果有，看看能不能改進。
還有，把注意力放在傾聽和理解別人身上。
5. 不要以批評別人為目的
有些人會傾聽別人講話，但是他們這樣做的目的是為了能更好地批評別人。
這一現象在世界政治舞台上更為普遍。站在對立面的政客們相互攻擊，很難化解分歧。
要想相互理解，最好不要把傾聽當作攻擊對方的武器。
6. 熟能生巧
埃迪和彼得還做了一個實驗：讓兩個人坐在一起，並讓他們很快找到一個雙方有分歧的話題。
然後，他們讓其中一人認真傾聽對方的觀點和感受。
這可以讓這些人認識到能夠有人認真聽你講話多麼不容易。
你可以和朋友一起主動練習這一技巧，當你未來真的陷入衝突和分歧時就可以做到有備無患。
7. 選擇交流的適當渠道
面對面交流應該是最好的形式。
電話交流缺少當面觀察的機會，全靠聲音傳達信息。
短信交流，只有文字，連聲音都沒有。
如果使用匿名的社交媒體進行交流，溝通渠道就更狹窄，而且很容易產生誤會，甚至更糟。
因此，應當盡可能選擇面對面的交流方式。
同時，了解每一交流方式的優缺點至關重要。