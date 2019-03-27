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女性避孕藥已經上市幾十年，而且在世界許多國家得到推廣和普遍應用。相比之下，男性卻沒有類似的避孕藥。

目前，男性已知的避孕方式主要有兩種：安全套（也稱避孕套），或是做輸精管結扎術（vasectomy）。

但好消息是，一種男性避孕藥已經通過最初的人體安全測試。該藥含有能夠阻止產生精子的荷爾蒙，只需每天吃一粒。

如果未來這種新藥能夠進入市場的話，至少意味著男性避孕又多了一種選擇。

路漫漫兮

參加美國內分泌年會的醫學專家們獲悉，雖然該藥通過了人體安全測試的第一步，但距離上市可能仍需要10年左右。

同女性避孕藥相比，為什麼男性避孕藥這麼難產呢？

有人說，推廣男性避孕藥缺少社會和商業意願。然而，根據問卷調查發現如果有選擇的話，許多男士願意考慮服用它。

至於女性是否信任她們的男性伴侶記得吃藥則是另一回事。

英國安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）2011年所作的一項調查發現，134位女性中有70位會擔心他們的男性伴侶可能會忘了吃藥。

但問題是以荷爾蒙為基礎的男性避孕藥的挑戰在於，要確保它不會影響男子的性慾或是引起勃起障礙。

圖片版權 Getty Images Image caption 男性避孕藥似乎一直難產

減少精子

在健康男子體內，受荷爾蒙的作用精子細胞不斷在睾丸中形成。

美國研究人員說，希望這一研製開發的最新男性避孕藥11-beta-MNTDC可以達到既減少精子的目的、又不會引起太多副作用。

參加「第一階段」人體安全測試的男子有40人，試驗結果令人鼓舞。

試驗一共進行了28天，30名服用避孕藥的男子同10名服用安慰劑男子的精子數量相比大大降低。停藥後，他們的精子數量恢復正常。

與此同時，其副作用似乎很少，而且也不太明顯。

其中有5名男子稱，服藥後他們的性慾略有減弱。另外2人說他們有輕微程度的勃起功能障礙。

該小組的研究人員王教授和其同事對結果表示謹慎樂觀。

王教授說：「我們的結果顯示，這種將兩種荷爾蒙合二為一的藥物將減少精子的產生，同時保持性慾。」

但對此還需要進行大規模和長期的試驗，以證明它是否安全有效。

避孕藥膏

之前，王教授和她的團隊還研製過另外一種以荷爾蒙為基礎的避孕藥膏（body gel） 。

使用者每天需要把藥膏塗到後背和肩膀上，身體通過皮膚吸收藥膏裏的成分。

藥膏裏的孕激素可以阻斷睾丸中天然睾丸激素的產生，從而減少精子數量，甚至讓精子數量降低到幾乎不存在的水平。同時，藥膏中的替代睾丸激素則起到維持性慾的功能。

與此同時，華盛頓大學醫學院的王教授、佩奇博士以及同事還在測試另外一種男性避孕藥品DMAU。

在100名男子接受完試驗後顯示，該產品足夠安全，可以進入下一階段的試驗。

這種藥可以用作男性每天日常的口服避孕藥。

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其他避孕產品

還有一些科學家試圖研製一種長效男性避孕產品，包括每2個月注射一次的藥劑。

但科研人員不得不停止這種注射劑，因為一些志願者稱該產品讓他們出現情緒問題或是抑鬱症等副作用。

此外，對那些不想使用荷爾蒙產品的男性們，研究人員也在尋找其他避孕方法，例如通過用非外科手術方式有效阻斷精子外流，讓它們無法離開陰莖。

比如，研究人員正在研製一種叫Vasalgel的避孕方法，將一種聚合物材料注入睾丸左右兩側的輸精管道，阻斷精子從睾丸流向陰莖，因此起到長期避孕效果，而且，它是可以逆轉的。

目前，它還只在動物身上做了試驗，但是研究人員最近已經得到了人體測試的資金。

潛在市場

英國愛丁堡大學的安德森教授正在對前面所說的男子避孕藥膏進行試驗。

但他表示，製藥業對新興男子避孕藥品反應滯緩，可能是因為他們對男性避孕產品潛在市場信心不足。儘管有有力證據表明男性和他們的伴侶對新避孕產品表示歡迎和感興趣。

當然，這並不是一個新話題，部分原因是缺少投資。

安德森教授說，如果沒有製藥行業的參與，研究人員只能依賴學術和慈善資金。

英國謝菲爾德大學的男科教授佩斯表示，男性避孕藥的開發一直是喜憂參半，成功的不多。所以很高興看到新製劑的測試。

「但關鍵是在測試成功後要有足夠的製藥公司對此有興趣，才能把產品推向市場，」佩斯說。

他說，「不幸的是，到目前為止，製藥公司很少有興趣將男性避孕藥推向市場。這其中的原因我並不完全明白，但我懷疑主要是商業原因。」