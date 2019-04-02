為什麼自然光對我們生活如此重要？

Image caption 人體對光線反應非常敏感

隨著春回大地，漫長冬日的結束，北半球日照時間開始延長。燦爛的陽光也使許多人心情頓覺開朗，幸福感增多。

人人都知道陽光是世間萬物生存的基本條件。但自然光的作用遠不止這些，它對我們身心的影響和作用有些時候可能是你想不到的。

下面我們給你梳理一下自然光對人的心情、大腦、睡眠、骨骼等方面的影響。

控制生物鐘

人體有生物鐘早已是公認的科學事實。生物鐘一天24小時控制和影響著我們的身體健康：從新陳代謝到睡眠休息等等。

雖然，人體生物鐘沒有外界的「提醒」也能照常運作（例如，科學家呆在沒有自然光的洞穴中，他們體內的生物鐘照常按24小時運作）。

然而，這不意味著自然光不起作用。實際上，人體對光線反應非常敏感。

自然光是一種重要的信號，它有助於啟動人體內大量的生物功能。

改善睡眠

Image caption 自然光的作用有許多 其中可能有你想不到的。

中國有句古話叫睡不醒的冬三月。冬天日照時間短、天氣寒冷。許多人總是覺得身體疲憊和睡眠不佳。

除了季節關係外，其實這裏面最主要的原因是缺少陽光照射，會直接導致人體內褪黑素（melatonin）分泌不足，其結果是直接影響睡眠。

因此，自然光線除了有早晨把人們從沉睡中叫醒的功能，它其實還有助於人們夜間的睡眠。

因為如果白天能有一小時暴露在陽光下，將會啟動你大腦並調整人體生物鐘，幫助你晚上上牀時增加睡意。

一些航班已經開始模仿大自然的不同光線以幫助旅客消除疲勞與時差等。

避免手機藍光

Image caption 多曬太陽有助於睡眠

使用電腦、手機等電子設備已經成為人們日常工作和生活的一部分。

但是人們現在了解到這些熒屏所發出的藍光會影響我們睡眠荷爾蒙的分泌，進而導致失眠。

所以，英國有關部門提醒和呼籲人們在晚上上牀睡覺前，最好有一段時間不要接觸藍光，並把手機留在臥室以外。

光線影響心情

自然光線還可以改善人們的心情，讓人感到更快樂。

這是因為當陽光通過視神經進入大腦後，人體感受到了陽光，使能給人們帶來滿足感的化學物質血清素水平隨之增加。因此讓人心情改善。

反之，經常倒班的人由於陽光不足有可能會導致心情沮喪甚至抑鬱。

Image caption 如果缺乏維生素D可導致軟骨病以及骨骼畸形等。

此外，有一種精神疾病直接與日照時間有關。這種情況叫季節性情感障礙（Seasonal Affective Disorder，SAD）。

有這種疾病的人隨著秋天到來，日照時間越來越短，他們就會出現抑鬱症狀。

目前的一種理論認為這是由於日照時間減少，人體的生物鐘開始出現紊亂所導致的。

治療該病的一種辦法是用模仿自然光的一種燈，只要早上照射30分鐘就能調整你的生物鐘，改善心情。

陽光充足骨質強

維生素D對人體非常重要，它可以幫助我們身體從飲食中吸收鈣和磷酸鹽。這些礦物質對人體擁有健康的骨骼、牙齒和肌肉至關重要。

如果缺乏維生素D可導致軟骨病以及骨骼畸形等。

因此，維生素D也被稱為「陽光維生素」。幸運的是，我們幾乎可以從陽光中吸收我們人體所需要的所有維生素D。

當陽光直射到我們的皮膚上時，我們大多數人都會通過這種方式獲得所需的維生素D。

當然，長時間暴曬在陽光下有其危險性，因此要注意防曬，比如使用防曬霜或是在一天當中最熱的時段避免直接曬太陽。