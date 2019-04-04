Image caption 該報告說，中國所在的東亞地區，由於空氣污染兒童未來壽命將減少23個月。

空氣污染給人體所帶來的危害已經廣為人知，但最近有新證據顯示，污染給人體造成的傷害比人們之前所了解的還要嚴重，尤其是對兒童。

據總部在美國，專門監測污染與人體健康的組織the State of Global Air(SOGA)剛剛發表的2019年年度報告稱，呼吸「有毒」空氣將使現在出生的兒童平均預期壽命減少20個月。

其中，最嚴重的則在南亞。空氣污染讓南亞兒童平均壽命將減少30個月，非洲撒哈拉沙漠以南地區為24個月。

中國所在的東亞則是23個月。發達國家兒童則平均減少5個月左右。

該報告還說，2017年全球死亡人口中。每10個人中就有1人的死因是與空氣污染有關。

倫敦新舉措

圖片版權 Getty Images Image caption 汽車尾氣增加城市的空氣污染

這也迫使倫敦有關當局下決心，出新招嚴格控制空氣污染問題。

從下星期一（4月8日）起，凡是經過倫敦市中心的車輛不符合尾氣排放標凖的都要交納12.5英鎊的進城費，降低汽車尾氣污染。

倫敦市中心還設置了新的超低排放區，在原來的基礎上更進一步，旨在減少倫敦市中心的嚴重污染問題（具體規定的鏈接）。

倫敦市政府之所以下此狠手是因為科學家說，污染對人體的傷害比之前想的更嚴重。

倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）向BBC科學事務編輯舒克曼表示，空氣污染所帶來的危害雖然肉眼看不見，但它已經成為「公共健康緊急狀況」。

過去幾十年，研究已經表明二氧化氮以及空氣污染物PM 2.5懸浮微粒可以進入人體的血液、肺部和大腦等，給人造成永久性傷害。

對兒童影響最大

Image caption 南亞兒童平均壽命將減少30個月。

污染最明顯的是對呼吸系統的影響，讓那些哮喘病人尤其脆弱。

10歲的阿爾菲上學的學校在倫敦市中心一條繁忙主幹道旁邊，由於空氣污染讓他呼吸困難，整晚無法睡覺。

阿爾菲學校的300名兒童參加了有關污染的一項試驗。每個參加試驗的孩子都配戴一個空氣監測裝置，該裝置可以測量二氧化氮和PM2.5的濃度。

根據倫敦的一項研究，這些兒童的肺活量要比生活在空氣質量良好地區的孩子平均小5%，而且是不能逆轉的。

倫敦國王學院的巴瑞特醫生說，出生在嚴重污染環境中的孩子長大後將面臨更大的健康挑戰。因為，在進入青春期和老年後他們身體應對各種問題能力都比較弱。

新證據

圖片版權 Getty Images Image caption 空氣污染比之前想像的更嚴重。

空氣污染可以加劇其他呼吸系統疾病，包括肺氣腫和慢性支氣管炎。同時，有研究證明肺癌也跟空氣污染有關。

污染也讓人體多了一重傷害。 當空氣中懸浮的有害微粒通過呼吸道進入人體的肺部後到達肺泡，之後隨著氧氣進入血液系統被運送到全身。

目前已知PM2.5顆粒小到可以進入心血管系統，並在人體內循環。

這意味著，它有可能阻塞動脈血管，增加中風、心臟病等危險。

不僅如此，還有證據顯示這些微粒可能到達大腦，因此研究人員正在調查污染對失智症（俗稱老年癡呆）的影響。

中國研究

圖片版權 Reuters Image caption 中國城市污染嚴重

去年中國進行的一項主要研究提出了污染與降低認知能力之間的聯繫。

與此同時，英國上周發表的一項研究表明，污染與青少年的精神病發作有關聯。

倫敦瑪麗女王大學的葛瑞格教授是研究污染對兒童身心影響的領軍人物，他認為污染對兒童造成影響的廣泛證據正在與日俱增。

他表示，目前絶對已知的是污染與哮喘等呼吸系統疾病、心血管疾病之間的關係。五年之後，我們將對污染與失智症和肥胖症之間的聯繫更加清楚。

另外一個新的研究領域是為什麼跟其他地方相比，在重污染區會有更多的早產兒和體重過輕嬰兒？

圖片版權 Getty Images Image caption 心血管疾病與空氣污染有關

嬰兒胎盤黑色顆粒

其中一個較小規模的研究集中在嬰兒的胎盤上。他們發現，胎盤中有類似在肺細胞中所看到的黑色污染顆粒。

雖然這一發現並不能證明污染與早產兒或是嬰兒出生時體重偏輕之間的必然關聯，但它確實提出了一種可能性。

有15名年輕媽媽把自己的胎盤捐贈給了科學研究。

其中的媽媽之一巴斯韋爾告訴BBC科學事務編輯舒克曼，人們在懷孕時會有各種各樣的擔憂，但不會想到空氣污染。

她現在表示，知道了污染的危害後感覺非常可怕。

然而要想保護自己不受污染的影響卻非常不易，尤其是在倫敦。