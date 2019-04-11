黑洞首圖亮相 人類之前的猜想是對是錯

圖片版權 EPA Image caption 拍攝黑洞的科學家團隊在美國舉行記者會，公布這張照片。

科學家首次拍攝到一個位於十分遙遠的星系的黑洞，並在全球同步公開照片。

這個黑洞位於距離地球5500萬光年的一個星系，最大直徑約400億公里，相當於地球的300萬倍，被科學家形容為「怪獸」。

為了拍攝這個黑洞，科學家利用世界各地八座望遠鏡組成的網絡收集數據，這個網絡稱為「事件視界望遠鏡」。

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比太陽大65倍的黑洞

最初提出為黑洞拍照的荷蘭奈梅亨拉德堡德大學（Radboud University）教授法爾克（Heino Falcke）介紹，這張照片的主角位於一個稱為M87的星系。

他接受BBC訪問時說，這個黑洞的體積比我們身處的太陽系還要大。「它的體積是太陽的65億倍，也是目前所知的黑洞中最重的一個。」

法爾克形容這個黑洞四周的光是個「火圈」，包圍著一個黑色的點。這些光線由一些正被吸入黑洞的高溫氣體發出，光線比宇宙其他星體發出的光線都要亮，因此我們在地球也能看見。

照片中黑色圓圈的外圍就是光線被吸進黑洞的地方。黑洞的引力十分大，連光線都逃不過被吸進去的命運。

物理學家以至電影導演多年來都在猜想並研究黑洞的真正樣子。參加拍攝黑洞研究的英國倫敦大學學者尤西（Ziri Younsi）認為，拍照的結果證明，黑洞的樣子和這些物理學家和電影導演的想像差不多。

拍攝到黑洞的照片只是第一步。科學家還要研究黑洞四周的光環是如何產生出來，也要研究物質被吸進黑洞後的命運是怎樣。

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下一個任務

奈梅亨拉德堡德大學教授法爾克說，他在1993年修讀博士學位時，就萌生為黑洞拍攝照片的想法。

外界最初認為拍攝黑洞是不可能的事情，但他發現一種只會在黑洞附近出現的無線電波，這些電波強勁得在地球也能接收。他之後又回想起一份1973年的論文，文章推論說由於黑洞引力十分巨大，它們看起來要比實際體積大2.5倍。

法爾克之後花了20年時間游說歐洲研究議會，最終獲得多個研究撥款約4億英鎊。

法爾克接受BBC科學事務記者帕拉伯·戈什（Pallab Ghosh）訪問時說，成功拍到黑洞的照片後，他有種「任務完成」的感覺。

研究團隊的下一個目標，是為一個位於我們太陽系中間的超級黑洞拍照。這個黑洞與地球近得多，但它四周的「火圈」比位於M87黑洞的「火圈」暗淡得多，因此拍照並不是容易的事。

圖片版權 Reuters Image caption 這是人類首張真實的黑洞照片，之前類似的圖片都是出自藝術家筆下。

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