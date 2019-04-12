養生潮流爭議：靜脈注射維生素引發的反思

圖片版權 Getty Images Image caption 打營養液補充維生素

不久前，中國湖南一位51歲女性在養生想法促動下，把20餘種果汁經簡單過濾，直接注射靜脈，差點鬧出人命。

據中國媒體報道，這位曾性女士平時特別注重保養。

一日，她假裝感冒請醫生到家輸液。醫生走後，她偷換自榨混合果汁，靜脈注射。不料立即皮膚瘙癢，體溫上升。醫生接診後發現其全身感染嚴重。

經過5天急救，她才保住性命。

這或許是個極端例子，但這位中國女性行為所代表的卻是直接通過靜脈注射維生素等營養液的一股養生「新潮流」。

亞洲很多美容院為人們提供營養液靜脈注射，並且通常由沒執照和不合格的從業者來進行。

養液靜脈注射的風靡與風險

推銷靜脈注射維生素的人聲稱，此舉有助提升精力、加強免疫力、改善皮膚、消耗脂肪以及幫助倒時差等一系列好處。

美國甚至有專門巴士開到居民家門口，上門提供靜脈注射的「營養套餐」來幫助「治癒」宿醉的服務。

靜脈養液注射治療的價位可著實不菲，從一百到三千英鎊價格不等。

一些西方名人，例如麥莉·希拉（又譯 麥莉·賽勒斯，Miley Cyrus）、名模卡拉·迪瓦伊（Cara Delevigne）據稱等都是潮流追隨者。她們還在社交媒體上貼出自己靜脈注射的照片。

英國營養協會的專家馬塞拉則表示，這樣「治療」雖然越來越流行，但沒有證據證明有益處，同時卻存在潛在危險。

營養師麥德林也表示，感染是最常見的危險。因為任何時候通過靜脈向身體注射任何東西時都會有感染風險。麥德林曾在診所從事過這種向靜脈注射營養液的工作。

她說，從醫學上講，除非有絶對必要，否則盡量少靜脈注射。

在醫療環境中，要靜脈注射的人必須經徹底檢查；而且還需防範注射維生素可能給肝、腎等器官帶來的潛在壓力副作用。

英國醫療管理機構NICE禁止在不檢查肝、腎功能的前提下靜脈注射維生素。

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營養液名目繁多

全球範圍看，各地診所所提供的營養液層出不窮。

比如在台北，客戶可以從維生素菜單自選。

在新德里，客戶可以選擇要「最基本的」，還是增加水化保濕的選項等等；印度甚至還有以英國薩塞克斯公爵夫人梅根名字命名的「神奇營養液」。

英國倫敦一些診所除為客戶提供排毒和美容項目營養液外，還有專門提供改善「情緒」的養液。

中國湖北一些圖片顯示，一些參加高考的學生為提高應試狀態，先打維生素點滴。

由於想注射營養液的學生太多，醫務室忙不過來，有些學生乾脆帶著吊瓶到教室。

營養師麥德林表示，人們不應去冒這個險，因為人體腸道有足夠能力來吸收維生素和各種礦物質等營養。

專家表示，如果人們飲食均衡的話，就能為人體提供所有所需的維生素和營養。

補與不補 因人而定

儘管多數專業醫務人員都不贊同營養液靜脈注射，但是一些特定人群遵醫囑服用維生素還是受到鼓勵的。例如：

所有孕婦以及哺乳期女性應服維生素D補劑；

嘗試懷孕要小孩、以及妊娠頭三個月的孕婦需要補充葉酸；

65歲以上老人也需補充維生素D；

膚色較深人種、以及日曬不足人群應該補充維生素D。

6個月到5歲的兒童應該服用維生素A、C和D。

專業人士建議，如果你不屬以上人群，也並非「遵醫囑」，僅僅出於養生考量自行服用，基本上是在「浪費錢」，因為人體一般自身從飲食中吸收了足夠的養分。

（以上來源參考英國NHS全國衛生保健系統有關資料。）

世界衛生組織的羅傑斯認為，人們熱衷攝取額外維生素，以為這樣會讓自己更強壯；但其實，人體只需少量維生素，或是在身體出現缺乏的情況下可以適量補充。