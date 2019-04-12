黑洞首圖背後的女科學家：解碼遙遠的神秘電波

圖片版權 Katie Bouman Image caption 博曼與載有望遠鏡搜集得來的資料的電腦硬盤合照。

科學界日前發表人類第一張黑洞的照片，吸引了全世界的關注，而完成這項創舉的科學家團隊中，一名29歲的女科學家扮演著關鍵的角色。

一個星期前，博曼（Katie Bouman）還是一位寂寂無名的美國科學家，而隨著黑洞的照片亮相，她也一炮而紅。博曼的工作是帶領其他科學家，編寫程式處理望遠鏡收集得來的資料。

對她來說，科學界成功拍攝黑洞的照片，代表她成功完成這個外界本來視為不可能做到的事情。

她接受採訪時不忘虛心地說，那不單是她一個人的功勞，沒有她的團隊，她不可能完成任務。

博曼三年前是美國麻省理工大學一名研究生，就在那個時候，她開始撰寫這個讓世人看見黑洞真實樣子的程式。

她帶領的研究員來自美國多個頂尖的研究所，包括麻省理工的電腦科學和人工智能實驗室（Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory），哈佛史密森天體物理學中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）和麻省理工的海斯塔克天文台（Haystack Observatory）。

她在自己的電腦上載入人類首張黑洞的照片時與電腦合照，又在社交網站說自己「不敢相信」自己的電腦正在產生黑洞的照片。

她接受BBC訪問時說，她和團隊第一次在電腦上看見黑洞的照片時，大家都覺得十分「不可思議」。她認為，拍攝的目標黑洞體積夠大，位於地球的望遠鏡附近天氣又不錯，因此其實這次科學家團隊「相當幸運」。

「但當然，事前的凖備工夫越妥當，越能增加我們在各方面的運氣。」

名聲大噪

黑洞的照片周三（4月10日）公諸於世之後，博曼在社交網站的名聲也開始大噪。麻省理工大學和史密森天體物理學中心分別都在社交網站稱讚博曼的努力。

其中，麻省理工大學在推特發佈兩張照片，一張是博曼與一些載有黑洞資料電腦記憶盤的合照，一張是麻省理工大學科學家漢密爾頓（Margaret Hamilton）的照片。麻省理工大學的帖文說，漢密爾頓撰寫的電腦程式碼曾用於人類登陸月球計劃。

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博曼現在是加州理工大學一名電腦及數學系助理教授，她說其他團隊成員同樣功不可沒。

她接受美國新聞網訪問時說，她不可能一個人完成這個工作。「任務成功，是因為不同背景的人一起合作。」

博曼的程式如何生成黑洞照片？

簡單來說，博曼和團隊編寫了一個程式，把望遠鏡搜集得來的資料，轉化成我們日前看見的照片。

科學家要把遍布世界各地的八個望遠鏡連在一起，才能成功收集黑洞發出的無線電波。研究人員之後把載有資料的硬盤運到美國和德國的設施處理。

博曼說她的團隊是一個由天文學家、物理學家、數學家和工程師組成的「大熔爐」。「需要完成一個外界認為不可能的事情，就得這樣做。」