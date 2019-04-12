智能語音與人工收聽：竊聽和隱私界限在哪

圖片版權 Getty Images Image caption 圖為亞馬遜Echo智能識別音箱。

亞馬遜、蘋果和谷歌公司僱傭員工，從智能喇叭和語音助手應用程序中收聽客戶語音錄音，引發如何界定竊聽和隱私的議論紛紛。在中國的智能語音市場，除國外品牌外，百度，科大等等研發的智能語音如何處理這個問題？

美國財經媒體彭博社在採訪亞馬遜「審聽過」其智能語音助手Alexa錄音的工作人員後，突出報道這一話題。

上述三家公司都表示，偶爾會對語音錄音進行審聽，以提高語音識別能力。

不過，就公眾對彭博社文章的反應可以看出，絶大多數人可能並不知道他們對智能語音助手講話，可能也會被外人聽到。

彭博社網站表示，已與七名審聽過亞馬遜智能揚聲器Echo（回聲）和智能語音助手Alexa錄音的工作人員。

評審人員通常會將語音剪輯片段轉錄為文字版本，並加以注釋，以幫助改進亞馬遜的語音識別系統。

亞馬遜語音錄音與用戶帳號、用戶的名字和使用的 Echo 設備的序列號相聯。

令人不安的片斷

一些審聽人員告訴彭博社記者，他們在內部聊天室裏也會互相分享有趣的語音錄音片段。

他們也描述曾聽到令人不安的片段，比如有可能發生的性攻擊。同事則告訴他們，那不是亞馬遜「份內去管的工作」。

亞馬遜等的回應

亞馬遜Alexa的服務條款規定，語音錄音用於回答客戶的問題, 滿足客戶的要求, 並改善客戶的體驗和亞馬遜的服務。服務條款沒有明確提到人類審聽的問題。

亞馬遜發佈聲明表示，它認真對待客戶安全和隱私。審聽客戶錄音樣本有助於訓練語音識別和自然語言理解系統，絶不允許濫用其制度。

聲明稱，亞馬遜的審聽僱員也無法直接了解能確認客戶身份的資料。

蘋果和其語音助手Siri

蘋果公司也僱有一些人審聽其語音助手Siri的錄音。有關錄音通過iPone和HomePod智能音箱獲得的客戶指令獲得。

根據蘋果公司的安全政策，語音記錄不包含個人身份信息，並鏈接到一個隨機識別號碼，每次關閉 Siri 時都會重置該識別號。6個月後保存的任何錄音都是在沒有隨機識別號的情況下存儲的。

其審聽人員也不會獲得可以識別客戶身份的信息或者隨機識別號碼。

圖片版權 Getty Images Image caption 谷歌家庭，亞馬遜Echo和蘋果智能音箱

谷歌及谷歌助手

谷歌表示，其審聽人員可以聽到谷歌助手的音頻片段, 谷歌助手現在在大多數安卓手機或家庭智能音箱上就有。

谷歌也表示有關錄音不會與可識別客戶身份的信息相聯。谷歌公司表示還會修改客戶的聲音防止身份辨別。

一個常有的擔憂是智能語音音箱或助理是否一直在你家裏秘密錄音。

安全研究人員還沒有找到表明這種情況正在發生的證據。但如果語音助理不斷地將家庭裏的對話發送回一個遠程服務器進行分析，這種情況就很容易被發現。

在中國市場中的智能語音助理或應用程序如何處理上述問題？目前尚無資料說明。