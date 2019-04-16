有損健康的六大睡眠迷思 看你有沒有中招

圖片版權 Getty Images Image caption 睡眠對人的身心健康很重要。

誰都知道良好睡眠對健康的重要性。研究人員說，睡不好覺可以損害我們的健康、讓我們情緒不佳，甚至還能減壽。

美國紐約大學的一個研究小組上網搜了搜，看看都有哪些聲稱有助睡眠的常見迷思？

然後，研究人員用最佳科學證據針對每一項迷思進行研究和比較，並把結果發表在睡眠健康雜誌上。

他們希望通過揭開這些睡眠迷思，讓人們了解真相，從而改善人們的身心健康。

看看你有沒有中招？

迷思一：你不需要太多睡眠，不足5個小時也沒問題

這一說法存在已久。而且，人們總是拿英國已故女首相撒切爾夫人做例子。撒切爾每晚只睡4個小時。

而德國總理默克爾也有過類似說法。在那些成功的商業和企業圈中這樣的說法也不少見，他們稱把更多的時間用於工作上而不是牀上。

然而研究人員說，每天不足5個小時睡眠是健康的這一說法是最有害健康的迷思之一。

羅賓斯博士說，「我們有大量證據顯示，如果總是睡眠5個或是少於5個小時會大大增加有損健康的風險。」

其中包括增加心臟病和中風這樣的心血管疾病風險，可能縮短預期壽命。

因此，研究人員建議人們應該盡量爭取每晚睡足7到8個小時。

迷思二：上牀前喝酒有助於睡眠

圖片版權 Getty Images Image caption 許多人認為上牀前喝點酒有助於睡眠。

這種說法也一直是個迷思，無論是喝一杯果酒、威士忌還是一瓶啤酒都會影響睡眠質量。

羅賓斯博士表示，睡前喝一杯可能會有助於入睡，但是會顯著降低你夜間休息的質量，尤其干擾快速動眼睡眠（REM， rapid eye movement） 。這一階段睡眠對記憶力和學習非常重要。

因此，雖然你喝了酒更容易入睡，但卻影響睡眠質量。

此外，酒精也有利尿作用，可能會讓你半夜起來上廁所。

迷思三：在牀上看電視幫助你放鬆

你有沒有想過自己在上牀前放鬆一下，比如看一會電視？

但羅賓斯表示，通常我們晚間看電視是看晚間新聞，所看的內容可能會讓你失眠或給你上牀前帶來壓力和緊張。

除了電視，還有智能手機和平板電腦等電子設備。研究已經證明這些設備發出的藍光可能會延遲褪黑激素的產生，褪黑激素有助於人體進入睡眠狀態。

迷思四：睡不著覺也不要下牀

圖片版權 Getty Images Image caption 翻來覆去睡不著也許應該下牀活動一下。

你總是希望盡快入睡，試著數數，但試了很久還是睡不著。

這時你該怎麼辦？ 答案是不要再繼續試圖強迫自己入睡。例如，可以起牀做點不用腦子的事情，像把襪子疊起來的事情。

根據羅賓斯，一般來說健康人大約需要15分鐘就能進入睡眠狀態，如果很長時間不能入睡，乾脆起牀換個環境。

迷思五：鬧鐘響後再睡一會

很多人有鬧鐘響了之後再小睡一會的習慣，認為這額外幾分鐘的睡眠可以起到很大作用。

但研究小組人員認為，這其實沒有什麼不同。鬧鐘響了就應該起牀。

羅賓斯博士建議，鬧表響了就應該起牀，即使你覺得有點昏昏欲睡，但不要受到再睡一會的誘惑。

因為這時候即使你又睡著了，也是很輕的、低質量的睡眠。

迷思六：打呼嚕沒事

打呼嚕可能是無害的，但它也可能是睡眠呼吸暫停的症狀。

因為睡眠時打呼嚕可以引起喉嚨肌肉放鬆、狹窄，這樣會導致人們呼吸暫停。

有這樣症狀的人更有可能患高血壓、出現心律不齊 、突發心臟病或是中風等風險。

當打鼾打得很響，就要注意患病的可能性。

羅賓斯博士總結道：「睡眠是我們今晚可以做的最重要的事情之一，它可以改善我們的身心健康並延長我們的壽命。」