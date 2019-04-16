最新研究：英國巨石陣的建造者祖先是移民

圖片版權 Royal Pavilion & Museum, Brighton Image caption 英格蘭南部蘇塞克斯博物館中距今5600年新石器時代一名女性的遺骸臉部復原像。

英國科學家在研究了建造巨石陣人祖先的DNA後發現，他們是穿越地中海後向西抵達英國的。

倫敦的研究人員把在英國發現的新石器時代人類遺骸中提取的DNA與同時代在歐洲生活的人類遺骸DNA進行比較，發現新石器時代生活在英國的人群來自於歐洲東部和地中海以東地區。

新石器時代的一批居民似乎從安那托利亞 (現代土耳其地區) 前往伊比利亞半島（現代西班牙、葡萄牙地區），然後蜿蜒往北走。

大約公元前四千年，他們到達了英國。

英國科研人員的有關上述研究詳情發表在《自然生態與進化》雜誌上。

由東向西的人口遷移

向英國的移民只是公元前6千年開始的安那托利亞人口大規模擴張向外移民的一部分，這些移民將農耕文化引入歐洲。

在此之前，歐洲各地都居住著規模相對較小的族群，他們狩獵、採集野生植物和魚蝦貝類。

而早期歐洲農耕人口的移民路線則分為兩支，一群人沿著多瑙河北上進入中歐地區，另一組人向西穿越地中海。

Image caption 英國的巨石陣最早始建於大約3千年前。

DNA 檢測結果顯示，新石器時代的英國人主要是來自穿越地中海的這支人群。往這條路線遷移的人群或者沿海岸定居下來，或者乘船從一個島嶼前往另一個島嶼。

英國農夫的DNA

當研究人員分析遠古時代英國農夫的 DNA 時，他們發現，與他們最相似的DNA是來自伊比利亞 (現代西班牙和葡萄牙地區)新石器時代的人。

這些伊比利亞農民是穿越地中海的人群的後裔。

從伊比利亞半島，或者附近的某個地方，穿越了地中海的農耕人群又北上穿越法國。這一族群的人可能向西進入英國，一直遷移到威爾士或英格蘭西南部。

事實上，放射性碳日期鑒定表明，新石器時代的人群從西部較早抵達英倫三島。但這仍然是未來需要研究的一個問題。

除了農業以外，新石器時代遷移到英國的移民似乎還引入了使用巨石建造巨型建築的傳統。在英國威爾特郡的巨石陣就是這種傳統的體現。

英國的兩群早期人類

儘管大約公元前四千年農夫人群遷移到英國，但那時候英倫三島已經居住著很多"西方狩獵、採集者"的族群。不過DNA檢測顯示，這兩大群體基本上沒有太多融合。

後來，英倫三島除了蘇格蘭西部的一個新石器族群可以追溯到當地更遠古的祖先外，其他原來的狩獵、採集者幾乎全部被新石器時代的農耕者取代。原因之一是農耕人群的人口遠超狩獵採集為生的人口。

研究報告的撰寫者之一、倫敦自然歷史博物館的古代DNA專家湯姆·布斯博士表示，目前根本沒有發現任何可檢測的證據，說明在新石器時代的農夫抵達英國後，原來英倫三島西部狩獵採集者留下了後代遺跡。

他表示，這不代表上述兩種人沒有融合，而是後一種人的人口數量太少，無法留下任何遺傳性的遺產。

圖片版權 Channel 4/Plimsoll Productions Image caption 切達人臉部復原圖。和當時大多數其他歐洲狩獵採集者一樣，他的皮膚黝黑，有藍色眼睛。

研究報告的另一位撰寫者、英國倫敦大學學院的馬克·托馬斯教授也表示認同人口數字的解釋。

人種與生活方式特點

托馬斯教授說，新石器時代的農夫移民在穿越歐洲時，已經適應了根據不同氣候條件的生活方式。當他們到達英國時，他們已經為在西北歐洲氣候下進行農耕種植作物做好了充分凖備。

這項研究還分析了這些英國狩獵採集者的DNA。分析的古人遺骸之一是被稱為切達人的男性骨骼。他的骨骼遺骸的年代已確定為公元前7100年。

他的DNA表明，和當時大多數其他歐洲狩獵採集者一樣，他的皮膚黝黑，有藍色眼睛。遺傳分析顯示，相比之下，新石器時代的農夫皮膚顏色較淺，眼睛是棕色的，頭髮是黑色或深棕色的。

在新石器時代快結束的時候，大約在公元前2550年，第一代農夫後人又幾乎全部被一個從歐洲大陸移居英倫三島的新人口取代，後者被稱為貝爾貝克人。所以說，不列顛人口在幾千年裏經歷了兩次非常重大的基因變化。

不過他告誡表示，不能簡單地以衝突來解釋發生的變化，這種轉變可能最終歸結於經濟因素和生活方式的變化。