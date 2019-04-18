網絡約會：成功配對的七個秘訣

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發達的網絡讓尋愛之路如此暢通，但也如此飄渺。

根據一個分析在線約會的網站「網絡約會統計與事實」（Online Dating Statistics & Facts），全球有9100萬人使用手機程序尋找愛情，但很多人沒能成功約會。在網絡發達的中國也不例外。

中國市場調查公司艾瑞諮詢統計，2018年中國網絡婚戀行業佔整體婚戀市場的54.4%，市場營收達到將近50億元。但成功配對的人群卻少之又少。

斯珍培（Zoe Strimpel）是英國蘇塞克斯大學的歷史學家，著有《男性飲食》（The Man Diet）一書。她與兩性關係顧問海曼（Suzie Hayman）收集了一些約會技巧，也許能幫你在網絡約會獲得恰當關注：

1. 不要為了約會而約會

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如果不喜歡，就停下來。你不喜歡一個人，那就不要再見他或她了。

嘗試在一起也沒用的，反而會令我們身心疲勞，激發彼此的負面感受。

2. 相信直覺

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如果你在某個時間覺得關係不順，要認真對待。

我們總會想，「是我的錯」。其實，可能是對方的錯。

3. 最近的研究表明，發文字簡訊，越少越好

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在一周內同時與數百人聊天，與所有潛在約會對象搭訕，會導致認知倦怠。

要把調侃和時間投入到你喜歡攀談的人身上，就是看起來最有希望的人那裏。

4. 約會是一場數字遊戲，去人最多的地方

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避免只有少量人使用的約會程序，要用最多人使用的程序。

約會是一場數字遊戲，要從沙子裏淘金，你首先要變成一粒沙。不要相信書商所說的從書中尋找答案。書中沒有答案！約會沒有捷徑。

5. 從朋友做起

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從朋友開始，慢慢交往成為伴侶，最好的關係往往是這樣發生的。

當然，也許新的朋友會介紹給你潛在的伴侶。

6. 靈活待人

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你以為你知道什麼人吸引你，但是......

如果你把範圍縮的過窄，可能會錯失真正扣響你心靈之門的那個人，而此人並非符合你之前設想的那種。

7. 小心謹慎

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網絡搭橋的一個缺點是，你和對方沒有交集，彼此一無所知。

如果不來電，要接受這個現實。

任何向新約會對象索要錢財的人，或者不斷放對方鴿子的人，應該斷絶接觸。

不要令情緒大起大落。