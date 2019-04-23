為什麼人類進化過程中失去的骨頭再次出現

圖片版權 Getty Images Image caption 「失而複得「的一塊小骨頭可能讓你膝蓋痛

我們許多人有過膝蓋疼痛的經歷，特別是隨著年齡老化，膝蓋磨損增加。但是，現在英國帝國理工學院的專家說，在人類進化過程中被認為已經消失的膝蓋中的一塊小骨頭似乎又回來了。而它可能是造成一些人膝蓋疼痛，甚至關節炎的原因。

這塊小骨頭的英文名字叫fabella。它長在膝蓋後面的肌腱中。

醫生們認為它完全沒有任何用途，沒有它一點問題都沒有。而且，在人類進化過程中，許多人確實已經沒有了這塊「多餘的」小豆骨。

但是，那些患有關節炎的人似乎更可能有小豆骨。帝國理工科研小組把這一發現發表在《解剖學雜誌》上。

在醫學術語中，它被稱作小豆骨。 它是一個骨質骨，也稱籽骨（a sesamoid bone）。

籽骨是嵌入肌腱內的骨頭。籽骨可見於跨關節的肌腱處如手、膝、足。這意味著它生長在肌肉腱中，正像膝蓋骨或髕骨那樣。

是否普遍？

圖片版權 Alamy Image caption 小豆骨又捲土重來

它到底有多普遍呢？帝國理工的專家們查詢了包括英國在內的27個國家150年有關膝蓋的醫學史，發現同100年前相比，有小豆骨的人增加了大約3倍。

例如，1918年大約11%的世界人口膝蓋中有小豆骨，到2018年這一比例則上升到39%。

那為什麼我們有些人有，有些人沒有呢？

倫敦帝國理工的Berthaume博士表示，沒有人知道這一問題的真正答案，因為過去從未對此進行過研究。

他說，小豆骨可能像籽骨那樣幫助減少肌腱中的摩擦、均衡肌肉力量。或是像膝蓋那樣，增加肌肉的機械力。或者，也可能根本沒有什麼作用。

在人類進化過程中，這塊小骨頭能夠起到膝蓋的作用，增加肌肉的力量。

但隨著類人猿和人類祖先的進化，它似乎消失了。

不過專家說，現在它又回來了，而且還給一些人帶來了麻煩。患有骨性關節炎的人更可能有小豆骨。儘管如此，卻沒有證據表明它實際上確實給人們帶來這一問題。

圖片版權 IMPERIAL COLLEGE LONDON Image caption 醫生們希望弄清楚哪些人最有可能有小豆骨？

但為什麼這一在人類進化過程中消失的器官現在又回來了呢？

一種理論解釋主要跟營養有關。

研究人員得出結論認為，由於營養改善人類平均身材更高，體重增加。這意味著我們的脛骨更長，小腿肌肉更大更多。

然而，這些變化會給膝蓋帶來更大的負擔。

為什麼如此重要？

因為了解小豆骨捲土重來的原因可以幫助醫生們更好地治療膝蓋有問題的病人。它也讓人們更好地理解過去一個世紀人類進化的過程。

但醫生們希望弄清楚哪些人最有可能有小豆骨，比如他們的年齡、性別以及分佈等。另外，它是否只影響一隻膝蓋，還是兩隻膝蓋？