圖片版權 Mango Meter Image caption 6位參予者在開發APP的過程中了解彼此國家的文化差異

6個亞洲女權運動者共同開發一套手機應用程式（APP）：「Mango Meter」（芒果量表），是全球第一個女性主義電影APP。邀請使用者以「女權角度」評價電影，挑戰電影工業中的性別歧視以及西方觀點。

女權主義者看電影

Mango Meter由來自孟加拉，台灣，印尼，印度，菲律賓以及巴基斯坦的6位女權活動人士在德國基金會的資助下，以印尼首都雅加達為基地，用2年的時間開發而成。2019年2月在印尼發表。6位亞洲女性主義者的背景有法學院教授，作家，藝術家以及媒體工作者等。

印尼代表，女性主義網站Magdalene總編輯戴薇·亞斯瑪拉尼（Devi Asmarani）接受BBC中文採訪說，她們6位是在德國基金會項目中相識，經過集思廣益，以美國知名電影評論網站「爛番茄」（Rotten Tomotos）為靈感，希望從最接地氣的大眾媒體——電影，以及最普及的網路科技讓民眾反思性別議題，挑戰電影工業的父權及西方視角。

亞斯瑪拉尼稱，除了密集的線上討論之外，她們一年會會面一次，就APP的頁面設計，技術問題，以及最重要的過程——設計出11個問題供影評者評論。11個問題包含「電影是否以女性為主角」，「是否涉及歧視性少數」，「對『非白人女性』的描寫是否正面」？「單身女性的性行為是否負面？」，「電影是否將『控制關係』的親密關係（譬如家庭暴力）描寫為『愛』等。」

使用者評價電影時，可給該電影1到5顆「芒果評分」。結果1顆芒果為「厭女電影」，5顆芒果（滿分）的「女性主義電影」。另外6位開發者也會寫下電影評論與觀影者交流意見。

圖片版權 Mango Meter Image caption 11個問題讓讀者評價影片

目前Mango Meter搜集了上百部電影，評鑒的電影包括從美國電影《葛雷的50道陰影》（Fifty Shades of Grey），《冰雪奇緣》（Frozen）、印度寶萊塢電影《我和我的冠軍女兒》（Dangal）到台灣紀錄片《日常對話》（Small Talk）等。

其中，《葛雷的50道陰影》就拿到低分，因為影片中關於女性的角色很刻板，近似虐待的性關係也被描繪為「愛」。不過，以美國知名大法官金斯堡(Ruth Bader Ginsburg)為傳記的紀錄片《RBG》就拿到近滿分的高分。一名評論者在Mango Meter留言說她十分激賞此片，她甚至帶9歲的女兒一起去電影院觀賞影片。

圖片版權 Mango Meter

參與此計劃的台灣法律學者，世新大學性別研究所陳宜倩教授告訴BBC中文，「希望藉著科技，引導民眾思考性別議題。希望電影工業也能被刺激，日後製作影片時可以正面呈現性別議題。」 陳宜倩解釋，雖然有些問題需要使用者思考，被批評太學術，「但我們想要讓觀眾知道，你剛剛看完了電影哈哈大笑，但是這部電影中，可能一位女性角色都沒有，不然就都是歧視女性。」

亞洲觀點

亞斯瑪拉尼解釋，APP之所以取名「芒果」是因為芒果是亞洲地帶最受歡迎的水果之一。

除了女權之外，她們開發這個APP的主要目的是希望批評主流好萊塢電影中，常常忽視亞洲演員。或者即使影片有亞洲元素或女性，但對其描繪很刻板甚至歧視。但亞斯瑪拉尼表示，亞洲電影，譬如印度寶萊塢工業或韓國電影也會有歧視的問題。

陳宜倩說當設計問題時提到性，便有不同看法。「譬如有些電影負面描繪性生活活躍的女性， 我們就會討論這樣的批評是否有道理。」

以好萊塢賣座電影《亞洲超級富豪》（Crazy Rich Asians）為例，陳宜倩表示雖然全體演員都是亞洲人，但6人之間也會辯論。因為有人覺得電影裏，亞洲人不再只是開洗衣店的傳統刻板印象，女主角也是大學教授，已經算很正面呈現亞洲。「但也有人認為，影片呈現的還是極少數的亞洲富豪生活，劇情也是貧窮公主與富裕白馬王子墜入情網的傳統羅曼史套路。」 她說。

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亞斯瑪拉尼解稱，以印尼為例，雖然印尼社會不容許同性性行為，她們還是堅持在Mango Meter提及LGBTQ議題，沒有妥協。她說，她們6人成長於十分不同文化以及宗教背景，對於性別或是社會議題的思考也有差異，開發APP過程中的討論也是依賴科技討論，但過程中對彼此社會的了解也不斷加深。

台灣高雄醫學大學性別研究所所長林津如專攻亞洲女權運動與文化，她告訴BBC中文，女權運動需掌握社會發展，並等待時機介入討論。因此，利用APP推廣女權是個好主意。她說「尤其網路民主化也讓不同性別，階級及種族的民眾都能表達自己的意見或參與辯論。」

亞斯瑪拉尼強調，許多電影評論網站在許多社會很受歡迎，她們因而希望可以繼續推廣Mango Meter，建立更大的資料庫，這樣APP就會有份量，影響力會更擴張。