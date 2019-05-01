世界變化快：發展遭遇瓶頸 智能手機路在何方

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 曾幾何時，每當新款蘋果手機發售日，人們徹夜排隊購買。

手機最新銷售業績顯示，顧客在手機商店外安營扎寨急於買到最新款智能手機的盛況恐怕難以再現。

最近在西班牙巴塞羅那舉行的世界手機大會（Mobile World Congress）上，儘管各顯其能的新款智能手機令人眩目——可以折疊的手機，有按鈕的手機，有超級電池容量的手機，昂貴奢侈手機，經濟實用手機，5G手機，林林總總，但是，沒有哪款手機能夠做到獨佔鰲頭，銷售一空。

2019年第一季度，三星手機的經營利潤同期相比下降了60%。

蘋果公司年初預料蘋果手機（iPhone）今年的銷售額將會下降，原因歸結為世界手機銷售緩慢，特別是在中國市場。

由此，蘋果公司決定轉向，將更聚焦於服務項目，而不是研發新款手機。今年3月在美國一個有大腕明星出席的活動上，他們宣佈將開發一個電視流媒體平台，一個遊戲門戶網站和信用卡服務，沒有一個新產品亮相。

世界最大的手機市場中國在2019年2月比去年同期銷售額下降了20%。根據中國信息通訊科技研究機構的調查顯示，這是過去6年來最低銷售額。

英國市場調查機構CCS Insight的技術市場分析家瑪麗娜·考徹娃（Marina Koytcheva）說，歐洲市場的手機銷售也開始放緩，可能印度和非洲市場是個例外。

"10年來我還沒有看到過這麼暗淡的市場前景，我想，很難再出現5年或10年前那樣的增長盛況了。"她說。

那麼，手機市場萎縮的原因是什麼呢？有若干。

缺乏創新

近年來，高端手機價格暴漲。2017年，蘋果公司將其iPhone X的零售價衝破1000美元大關，三星的新款手機Galaxy Note 8的定價也緊隨其後。

「在不到一年的時間裏，1,000美元的手機就變得見怪不怪了。」技術網站The Verge的弗拉德·薩沃伊（Vlad Savov）2018年8月這樣說。

批評人士說，在手機價格猛漲的情況下，卻並沒有什麼新鮮玩意兒。各類新款手機不過是照相功能略有改善，或處理器稍快一點，這對普通手機用戶來說，實際意義並不大。

Image caption 華為和三星都研發出折疊屏手機。

不久前，華為手機和三星手機都宣佈將發行可折疊手機。

華為的Mate X可折疊手機展開後可達8英寸，能分雙屏，並有5G加成。這款手機的價格也令人瞠目——2299 歐元，相當於2600 美元！

即使有不缺錢的人士願意花這筆錢買一個手機，但對倦怠的世界智能手機市場來說，這種手機真的能令人興奮一把嗎？

「或許有小部分手機發燒友會不惜代價買這種手機，但如果要想在市場上產生影響，公司必須降價。」瑪麗娜·考徹娃說。

「他們必須得賣出足夠多的手機。」

而此類手機的需求量則取決於它的實用性。

「的確，折疊手機是很有創意，但你真的需要嗎？」考克娃說。

這裏還有另一個潛在問題：三星推遲了Galaxy 折疊手機的發行，因為出現了折疊屏破裂現象。

大手機，小口袋

傳統上由男性主宰的科技市場受到指責：過去忽視了至少一半的市場——女性用戶。過去上市的便攜電器都尺寸過大，沒考慮到女性的手和服裝口袋都比男性小。

當蘋果手機宣佈4英寸機屏的iPhone SE 將停產時，《隱形的女性》（Invisible Women）一書的作者卡羅蘭·克利亞多-佩雷茲（Caroline Criado-Perez）在推文上指責蘋果公司沒能成功地更新「這款唯一能適合女性手掌的蘋果手機」。

圖片版權 Getty Images Image caption 新型智能手機越來越大。

5G的未來

或許新一代5G手機將給倦怠的手機市場注入一股新鮮血液。

5G技術許諾，一秒鐘就能下載一段15分鐘的視頻 ，很可能會取代目前的家用寬帶，將你所有的智能電器互相聯網。

但是，市場上目前還沒有5G電器。它們還在「途中」——因全球對5G技術的安全擔憂而擱淺。

中國的華為公司是目前少數幾家能提供5G基礎設施的公司之一，以美國為首的一些國家對是否能在安全問題上信任華為公司表示擔心。

O2手機提供商說，華為只佔了他們在英國5G基礎設施的5%，但是如果英國政府指令他們不能用華為，他們會花費財力和時間不再使用華為的服務。

「2018年10月，我們曾期盼5G對今年的市場產生一些積極影響。但，5G的到來比我們預想的要慢得多。」考徹娃說。

Image caption 回歸傳統？更小，更簡單的手機是否會流行？

疏遠手機的潮流

手機儼然已經進入我們的生活，我們的社會。但是，一股潛流正在湧來——越來越多的人似乎選擇擯棄他們的手機。

去年，法國實施新法律，嚴格限制在學校內使用智能手機，15歲以下學生禁止使用智能手機。

蘋果公司、谷歌（Google）和臉書（Facebook）也推出一些顯示用戶上網時間的提示工具。不少人對此感到困惑不解甚至提出批評。

「這就好像把一個酒鬼鎖在一個裝滿酒的櫃子裏，然後幫他數他已經喝了多少瓶酒。」英國一個智庫負責人凱瑟琳·米勒（Catherine Miller）說。

而手機行業對這一潮流做出的反應是，發行更加小巧而只有基本功能的手機，以使人們能互相聯繫，但又不至於被手機所累。

那麼，問題來了，為了讓你不要癡迷於你的大屏手機，你必須再買一個小手機！這種做法的對錯暫且不提，至少我們知道手機行業一直在收集顧客的反應——過去這些年來，他們一直在設計研發能讓我們癡迷的功能複雜多樣的手機！

瑪麗娜·考克娃認為，智能手機市場在火爆了幾年之後最終趨向平穩，並預測2019年將會是一個「困難的年度」。

「僅僅幾年前，手機銷售量一年能達到20億部，而現在對手機行業來說，那或許已成為難以企及的夢想了。」考克娃在一篇闡述手機銷量下降的文章中說。

「我們對手機市場5年最新預測是，手機年銷量可達19億部，一直持續到2023年。」