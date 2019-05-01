圖片版權 Tech2Peace Image caption 巴勒斯坦姑娘扎妲·哈吉（Zada Haj）通過 Tech2Peace 軟件結交以色列朋友

巴以幾十年衝突，新仇舊恨能否借助科技的力量逐漸消弭？

以色列和巴勒斯坦年輕人在嘗試做這件事。一系列創新的科技合作項目把塹壕兩邊的青年聚在一起，共同學習新的技能，參與衝突解決方案的討論。

科技能推動多大的變革？

以色列在科技創新、創業方面的成就舉世聞名，新創科技的背後有世界上最慷慨的風險投資撐腰，被稱為「創業之國」。

自1948年建國以來，這個猶太人的國家跟巴勒斯坦人的關係始終充滿緊張和敵意，衝突不斷，新仇舊恨代代相傳，夙怨的塹壕深深。

但是，科技的力量正試圖在這道鴻溝上架橋，打破巴勒斯坦和以色列之間曠日持久的隔離狀態。比如Tech2Peace科技合作項目。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴以衝突數載，兩邊的許多年輕人從來沒有機會接觸對方

這個項目是學生和志願者發起、運作的。巴勒斯坦姑娘扎妲·哈吉（Zada Haji）報名參加後，結交了許多巴勒斯坦和以色列朋友，跟他們一直保持著聯繫。

這個項目組織巴勒斯坦和以色列青年人學習3D和電腦繪圖設計，製作網頁，開發手機小程序，以及討論結束衝突的解決方案。

哈吉說，她參加項目前對製作動畫和3D模型一無所知，到項目結束時已經能夠把自己的創意和設想變成現實，還掌握了很多技能，對她今後求職很有幫助。

巴勒斯坦企業家阿德南·奧尼·傑伯（Adnan A Jaber）也承認，Tech2Peace 項目為他打開了結識以色列猶太人朋友的大門。

他告訴BBC：「我相信科技能夠推翻橫在衝突雙方之間的牆，因為科技沒有疆界。」

他認為在科技的世界中沒有邊界阻隔兩邊的人們相互接觸和交流。

阿卜達拉·薩克蘭（Abdallah Sakran）也參加了這個項目。他認為圍繞政治和科技展開討論，使得他所在的小組成員縮小了相互之間的距離。

他說：「剛開始有點別扭，但到了第三天我們已經在討論深層次的問題，還有我們自己的政治觀點。科技講座時我們會互相幫助，互相解答疑難問題。」

圖片版權 Adnan Awni Jaber Image caption 阿德南·A·傑伯出生在耶路撒冷。他相信科技的力量強大到足以推翻巴以民眾之間的「隔離牆」。

這個項目的聯合發起人之一，托莫·科恩（Tomer Cohen）是以色列人，小時候在以色列參加過和平營活動。他發現，活動營結束後 孩子們之間建立的友誼很快就消失了，來自衝突雙方的年輕人很快又恢復了原來的生活日常。

來自以色列和巴勒斯坦雙方的項目聯合發起人與科恩思考的一個主要問題，就是如何讓參加項目的年輕人建立和培養長期的伙伴關係。他們想到一個主意：教他們掌握一些生存技能，這些技能可以讓他們今後保持合作。

科恩說：「我們的想法是，通過科技和編程來做這件事。年輕人來參加我們的科技講座時，他們想的多半不是『你是巴勒斯坦人，我是以色列人』。他們想到是『我要改善自己的生活，你也一樣。我們有共同之處。」

圖片版權 Tomer Cohen Image caption Tech2Peace 聯合發起人托莫·科恩相信科技的力量能夠培育和維持、發展年輕人之間的長期友誼。

從商業價值的角度來說，較密切的合作也有促進效果。以色列裔美國企業家亞丁·考夫曼（Yadin Kaufmann）是這麼看的。

他2014年發起了一個項目，巴勒斯坦實習生計劃（PIP），為巴勒斯坦畢業生提供在以色列的公司獲得工作經驗和實習的機會。

他說：「對於絶大多數巴勒斯坦人來說，參加PIP是他們跟以色列的第一次接觸，除了檢查站的士兵之外。」

「對於絶大多數以色列人來說，這也是他們第一次能夠跟巴勒斯坦人在職業層面交談和共事。」

2008年，他創辦了薩達拉風險投資基金（Sadara Ventures）。這個基金專門投資於巴勒斯坦的科技領域，現在組合中包括6家公司，風險投資融資7千萬美元。

考夫曼的最新動作是推出巴勒斯坦合作伙伴基金（PPF）。這個基金為巴勒斯坦企業家與以色列、中東其他國家和美國公司之間的合資項目提供資助。

美國國會目前正在考慮是否向這個基金提供撥款。

考夫曼說：「我意識到，從經商角度看其實有機會做一些有意思的事，而且還可以在鄰國營造一個小型的』創業之國『。如果我們能成功做到這一點，對巴勒斯坦人也有好處，可以使巴勒斯坦變成一個真正的經濟體，而不再依賴捐款生存。」

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科技公司多年來也一直在設法架橋鋪路，連接衝突塹壕兩邊的世界。

其中之一，巴勒斯坦軟件公司Exalt科技公司，有20名工程師為總部在以色列的諾基亞5G團隊搭建雲基礎架構。

公司老闆塔萊克·瑪亞（Tareq Maayah）說：「毫無疑問，巴勒斯坦在政治和經濟上受到很多鉗制，但媒體突出了破壞的一面，而沒有關注艱難環境中的堅韌不拔、熱愛生活、推動增長的方面。」

Exalt跟思科和美國的團隊合作長達十年，主要是為該公司的無線網絡做軟件整合，還為惠普電腦公司旗下的圖像藝術業務分支HP Indigo開發了安卓和iOS程序。這個分支機構原來是以色列公司，後被HP收購。

然而，直到不久前，公司的巴勒斯坦和以色列工程師之間從未見過面。

HP Indigo 的以色列工程師和公司首席行政官2019年1月去Exalt 總部所在地，巴勒斯坦城市拉馬拉，兩邊這才首次照面。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 西岸被佔領土上的以色列定居點是中東地區許多緊張和摩擦的源頭

Exalt 業務拓展官達拉·賈拉拉（Dara Jarallah）說：「首席執行官以前去過，但跟我們合作了多年的工程師們是第一次來訪。」

「我能感覺到Exalt工程師展示他們為HP做的產品時那種無法掩飾的自豪，尤其是因為他們親眼目睹了巴勒斯坦女性項目主管的實際工作。她們正在推動巴勒斯坦科技行業的發展。」

但這種合作能夠推動中東地區的經濟更強大，甚至為將來解決衝突提供方案嗎？

答案還在飄蕩。

西岸巴勒斯坦的比爾宰特大學（Birzeit University）國際研究所學者瑪吉德·什哈德（Magid Shihade）表示目前還不大可能。這所大學是巴勒斯坦四所主要大學之一。

根據以巴雙方在巴黎簽署的議定書，巴勒斯坦從國外進口什麼不能自己決定，也不能自主、自由開發自己的產品。

什哈德說：「推動變革的第一步是取消以色列施加的所有貿易限制，讓巴勒斯坦和以色列商家可以在平等的條件下合作。」

但以色列認為這種限制對於保證地區安全是必須的。

問題根深蒂固，源遠流長，也和複雜。不過，至少科技的力量正在推動對話，而這正是實現和平的基本前提之一。