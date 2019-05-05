吃榴槤過不了醉駕測試引發中國網民熱議

圖片版權 Reuters Image caption 榴槤釋出的氣味不是每個人都能接受，試過有大學因此疏散。

中國江蘇省一名男子被警員截查時，因為吃了榴槤而通過不了呼氣酒精測試，但隨後對他進行的血液測試證實這名男子沒有醉駕。

中國「梨視頻」發佈相信是警員隨身鏡頭拍攝的片段，事發在4月17日，這名司機通過不了測試時表示，「我吃了榴槤」。警員當時不相信，反問他：「喝了多少酒？榴槤還能有酒味嗎？」

結果，這名司機去進行血液測試，證實他身體的酒精含量是零，民警撤銷對他行政強制措施併發還駕駛證。

當地警員自己親身實驗，吃了榴槤後立刻檢測，發現呼氣酒精測試錄得的酒精含量達36毫克/100毫升，超過標凖的20毫克/100毫升，但過了3分鐘以後，水平就會回落至零。

事實上，進食一些非酒精的食物有機會令口腔短期內產生一定的酒精濃度，但不代表你喝醉酒。一般十幾分鐘後，酒精便會散去，但如果此前用呼氣測試，就可能會有不準確的結果。「梨視頻」說，荔枝、蛋黃派、漱口水也都有一定的酒精成分。

今年1月，澳大利亞一名貨車司機嘗試吃麵包後做測試，同樣在呼氣測試中酒精濃度超標，他的視頻在網絡上引起廣泛關注。

圖片版權 AFP Image caption 榴槤在中國以及東南亞國家也十分受歡迎。

榴槤釋出的氣味並非每個人都能接受，澳大利亞墨爾本大學去年試過因為這種氣味，而要疏散校內超過500名師生，一架印尼的客機去年也因為榴槤味道而要延誤起飛。

根據2017年一份有關榴槤的學術研究，榴槤產生的氣味主要成份來自一種甲基物，這很有可能是令口腔有酒精成份的原因。

事件引發中國網民熱議。有人要求警方道歉和改善酒精測試的方式，因為這令無辜的人浪費時間，而且用針筒抽血去釋除疑慮，會把他們嚇壞。

但亦有人質疑，這個司機是否在駕駛時吃水果，可能也是沒有專心駕駛。

如果司機想避免不必要的麻煩，駕駛前是否真的要吃可能會引起誤會的食物，真的要三思。