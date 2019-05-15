人類最深紀錄潛海發現的塑料袋是否中國造

圖片版權 Tamara Stubbs Image caption 美國探險家維克托•韋斯科沃在馬里亞納海溝打破人類最深潛水記錄，下潛至距離海平面10927米處。

美國探險家維克托•韋斯科沃在馬里亞納海溝打破人類最深潛水記錄，卻發現那裏也有廢棄塑料袋。

韋斯科沃乘坐可以承受深海巨大壓力的特製潛艇在海洋中最深的地方、太平洋的馬里亞納海溝裏探索了4個小時。

他發現了一些海洋生物，還發現了一個塑料袋和糖果包裝紙。

這是人類第3次到達海洋的最深處。這次潛水是由私人投資者韋斯科沃資助的，他試圖探索世界5大洋中每一個海洋中最深的地方。在將注意力轉向海洋極端深處之前，他已經爬上了地球七大洲的最高峰。

圖片版權 Atlantic Productions for Discovery Channel Image caption 韋斯科沃團隊在這次探險中5次潛入海底，他們又發現了4種新的對蝦狀甲殼類海洋生物。

1960年，美國海軍中尉唐·沃爾什和瑞士工程師雅克·皮卡乘坐一艘名為 "的裏雅斯特" 的深海潛艇，首次下潛到馬里亞納海溝底部。半個世紀後的2012年，電影導演詹姆斯·卡梅隆駕駛他亮綠色的潛艇獨自下潛。

韋斯科沃下潛至距離海平面10927米處，比卡梅隆保持的記錄還要深11米，創造了新的最深潛水世界記錄。

韋斯科沃團隊在這次探險中5次潛入海底。他們認為，他們又發現了4種新的對蝦狀甲殼類海洋生物，在7千米深處看到了一種勺子蠕蟲，在8千米深處看到一種粉紅色蝸牛魚。

圖片版權 Reeve Jolliffe Image caption 1960年首次下潛到馬里亞納海溝底部的美國前海軍中尉唐·沃爾什（左）祝賀韋斯科沃（右）打破人類最深潛水記錄。

他們還發現了顏色鮮艷的海底岩石，這可能是海底微生物形成的。他們從海底採集了岩石樣本。

人類對地球的影響在海底也很明顯，那裏也發現了塑料污染。這是其他使用海底探測器的探險以前見過的。

人類每年有成百上千萬噸的塑料進入海洋，但對其中很多的最終的去向了解甚少。

科學家們現在計劃對他們收集的生物進行測試，看看它們是否含有微塑料。最近的一項研究發現，即使是對生活在深海的生物來說，這也是一個普遍存在的問題。

圖片版權 Atlantic Productions for Discovery Channel Image caption 韋斯科沃乘坐可以承受深海巨大壓力的特製潛艇在海洋中最深的地方、太平洋的馬里亞納海溝裏探索了4個小時。

馬里亞納海溝的廢塑料從那裏來？研究人員推測，這些塑料微粒很可能來源於太平洋西北沿岸的工業區和環太平洋垃圾帶。塑料在海洋中不會降解，只會飄回海岸或者飄落到海底。馬里亞納海溝似乎沉積了相當多的塑料垃圾。

塑料在中國

圖片版權 AFP/Getty Image caption 北京郊區垃圾場裏如山的塑料。中國從2018年1月起禁止洋垃圾入境。

中國是世界塑料生產、消費和出口大國，用於工業、農業等各行各業用途。過去中國也是世界塑料廢品垃圾進口最多的國家，最高時一年進口約900萬噸廢塑料。同時，中國也被指責為塑料垃圾的最大製造國。

海洋垃圾的80%是通過河流匯入海洋的。中國媒體報道，在世界污染河流對海洋的塑料輸入估計量前20名中，中國大陸佔了6個席位。

近年來，中國逐漸開始對塑料垃圾造成的環境災難有所認識。自從2018年以來，中國開始禁止西方廢舊塑料進口，同時在中國國內開始提高民眾對塑料污染意識教育，試圖加強改造塑料分類回收產業。