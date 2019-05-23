圖片版權 Getty Images Image caption 三氯氟甲烷主要用來做家居隔熱材料。

研究員發現，在中國東部一些省份，三氯氟甲烷（CFC-11）的使用量明顯上升。三氯氟甲烷是一種破壞地球臭氧層的氯氟烴物質，這種氣體的排放量上升導致全球臭氧層修復的速度減慢。

國際協議規定在2010年前全面停止生產三氯氟甲烷（CFC-11）及其他相關的CFC物料。三氯氟甲烷此前用於廉價隔熱泡沫，被用作房屋隔熱，但會釋放破壞地球臭氧層，令臭氧層無法有效隔絶來自太陽的紫外線。

BBC環境事務記者馬特·麥格拉思（Matt McGrath）報道，科學家原本預計全球大氣中的三氯氟甲烷含量會逐漸減少，但他們在科學期刊《自然》中刊登的報告指，這個減少的過程從2012年開始變慢，最終排放源頭指向中國。研究員又警告，如果繼續讓這些地方排放三氯氟甲烷，臭氧層修復的速度可能會被減慢10年。

空氣檢查站發現源頭

美國環境調查機構（Environmental Investigation Agency）去年聯絡到多家中國公司，發現大部份公司違規使用三氯氟甲烷作為隔熱物料。其中一個賣家表示，他估計中國國內銷售的隔熱物料產品中，約70%都是三氯氟甲烷，原因是它比其他類似的產品便宜，質量也更好。

《自然》期刊上發表的研究幾乎肯定地指出，全球三氯氟甲烷近年的增長中，有40至60%都來自中國東部。研究員利用設在日本和韓國的空氣檢查站，發現2012年開始，三氯氟甲烷（CFC-11）含量在中國東部一些工廠區域出現上升。

Image caption 位於韓國和日本探測站發現CFC-11排放，後來發現主要來源很可能在中國。

他們計算出，2014至2017年在該區域的三氯氟甲烷排放量比2008至2012年增加約110%。

參加研究的英國布里斯托大學（University of Bristol）學者裏格比（Matt Rigby）介紹，研究團隊利用電腦模擬出空氣在大氣層移動的路線，就能找出這些排放物的數量。「我們利用這個方法，發現在中國這一區域內，2012年後排放三氯氟甲烷的數量，比之前多了7000公噸。」

「但那個數字只是最終排到大氣層的三氯氟甲烷總量，我們沒辦法知道相關產品具體如何使用，也不知道生產地點。它們很可能在別的地方製造──在中國其他地方、甚至另外一個國家──然後運輸到需要使用隔熱物料的地方。」

三氯氟甲烷是什麼？

三氯氟甲烷（CFC-11）的英文全名是trichlorofluoromethane，也被稱作氟利昂-11，是氯氟烴（Chlorofluorocarbon，簡稱CFC）的一種，氯氟烴最早的產品是1930年代出現的氟利昂，被普遍用來做制冷劑。

但科學家後來發現，氯氟烴在大氣層分解的時候，會釋放氯分子，破壞臭氧層。他們在1980年代在南極上空發現，包圍地球的臭氧層有一個洞，可能就是氯氟烴造成。

全球多國在1987年簽定蒙特利爾議定書，分階段禁止製造和使用氯氟烴。科學家當時預計，在北美洲上空的臭氧層可以在2030年代修復，而南極洲上空的臭氧層就會在2060年代修復。

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科學家發現的三氯氟甲烷並非全部來自中國東部，它們有可能來自中國其他地區，或是印度、非洲或美洲等地。研究員在這些地區沒有全面的監察系統。

中國政府說它已經採取針對這些違規使用三氯氟甲烷的行動，包括在去年11月在河南拘捕了數人，指他們擁有約30噸三氯氟甲烷，違反當地環境法規，

環境調查機構成員佩里（Clare Perry）認為，研究員的新發現顯示中國需要加強力度，打擊違法的三氯氟甲烷生產。

「我們希望中國不遺餘力找出這些三氯氟甲烷的源頭，否則我們幾乎不可能制止其生產，也不能控制它們分解時散發出的氣體。」