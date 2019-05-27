阿司匹林：中風和腦溢血病人能否安全使用？

圖片版權 Getty Images Image caption 許多人經常服用阿司匹林預防中風。

阿司匹林是再尋常不過的家庭常備藥物之一，它主要的作用是消炎止痛。 但它還具有抗凝作用。

正是因為阿司匹林有稀釋血液的作用，因此，近些年來許多中國的中老年人有長期小劑量服用它的習慣，希望能夠預防中風和心臟病。

但是，對那些已經發生中風和腦溢血的病人，他們是否可以安全服用阿司匹林呢？

根據英國最新一項研究顯示，腦溢血中風患者可以安全地服用阿司匹林，以減少未來中風和心臟病的風險。

該實驗一共有537名英國患者參加，歷時5年。他們都有腦出血現象。他們都在服用包括阿司匹林在內的一些抗血栓藥物。

5年期間內，在連續服用阿司匹林藥物的那組人中，有12人出現腦出血；而在停止服用阿司匹林的對照組中，有23人有腦出血現象。

專家評說

但專家說，該研究無法證明阿司匹林可以預防未來中風，但卻似乎可以降低中風風險。

與此同時，專家們認為這也不能表明，服用阿司匹林永遠是安全的。

由此看來，阿司匹林似乎是一把雙刃劍。

由於它具有稀釋血液的功效，所以醫生們通常在給病人用此藥時比較謹慎，擔心它會讓出血現象更嚴重。

然而，由英國《柳葉刀》進行的這項研究的確顯示，腦溢血中風病人服用阿司匹林不會增加新的腦出血風險，甚至可能會降低出血風險。

但專家們指出，需要對此進行更多的研究以證實這一點。

而且，專家們還建議如果你想每天服用阿司匹林一定要遵醫囑。

阿司匹林的利與弊

Image caption 之前，美國和澳大利亞的大型研究稱健康老年人不應該每天服用阿司匹林。

如前面所述，阿司匹林有鎮痛效果，可以退燒止痛。

每天低劑量（75毫克）的服用還可以起到稀釋血液的作用，因此對預防心臟病和中風有一些幫助。

大多數的中風是由於血栓堵塞大腦血管造成的。但也有一些是由出血所導致的。

由於阿司匹林有稀釋血液的作用，所以有時它會使病人更容易出血。

而且，阿司匹林並不適合所有的人。比如，它可能會引起消化不良、更嚴重的還會導致胃潰瘍，當然這種情況比較罕見。

此外，16歲以下的兒童絶對不要服用阿司匹林，除非是遵醫囑。

因為如果兒童服用阿司匹林更有可能引起和導致雷爾氏綜合症（Reye's syndrome），該病會引起大腦和肝臟受損。

研究小組的主要參與者，愛丁堡大學的薩爾曼教授則表示，該項研究證實了阿司匹林的安全性。

英國心臟基金會的阿夫基仁教授也表示，英國三分之一的腦溢血病人已經在服用阿司匹林藥物，旨在降低心臟病或 缺血性中風風險。

他說，這一實驗顯示他們可以繼續服用阿司匹林，不會因此增加再次中風危險。這一信息對醫生和病人都很重要。

但是，如果患者有任何擔心還是需要諮詢醫生。而且，對此仍需要進行進一步的研究和實驗。

預防中風

英國中風患者的死亡率在2001年到2010年之間下降了55%。這其中的主要原因與人們健康意識提高、中風藥物及治療改善等都有關係。

此外，人們可以通過健康飲食、經常運動、戒煙、避免過度飲酒、積極治療和控制高血壓、糖尿病等減少中風風險。