美容新潮流 你不可不知的五大美妝高科技產品

圖片版權 P&G Image caption 寶潔公司的打印化妝小魔棒Opté

世界各大化妝品生產商正在爭先恐後的開發新技術，力爭在激烈的市場競爭中留住顧客的心。

去年，法國化妝品巨頭公司歐萊雅（L'Oreal）表示，今後不再想當世界上頭號化妝品公司，而是要成為「全球最大的美容科技公司」。這顯然說明化妝品行業潮向已變，翻天覆地的革命就要來臨。

歐萊雅集團屬下的科技創新公司全球副總裁桂福·巴隆科（Guive Balooch）說，女性在長達30到40年間，對涉及容貌問題的關注點基本保持不變，但是科技進步卻生成了更加挑剔的顧客。

「她們要求更加個性化更加有針對性地產品，我們不得不回應這樣的要求。」

那麼在科技領域，最新的五大美容潮流是什麼呢？

1. 個性化和虛擬實境

巴隆科認為，有一半的女性抱怨說，她們找不到適合自己膚色的粉底液，膚色偏黑的女性一直要求有更多的選擇。

商店貨架上有成百上千種不同顏色的粉底液，要逐一試用根本不現實。

歐萊雅旗下的品牌蘭寇已經推出了一種為顧客特製的粉底測量器，名為Le Teint Particulier。它利用人工智能技術（AI）幫助你找到最適合你膚色的粉底液。

這一測量器先是用一款手提讀色器，就像電子掃描機一樣，確認你的臉部膚色。

檢測出的結果輸入電腦後，用智能算法幫你從2萬種不同色調中選出最合適的那一款。

圖片版權 Seymour Powell Image caption 設計公司Seymour Powell已經公布了一款概念打印機，它能將網上看到的化妝效果下載並直接打印到臉上

最後，電腦測算結果傳給機器，在商店中混合出這款特製粉底液。

巴隆科說，這就像在五金店中幫顧客調製油漆一樣，但是膚色比牆色可要複雜得多。

根據市場調研公司Mintel的分析，對量身定做的化妝品的需求越來越大。超過一半的顧客喜歡為自己訂製化妝品的想法，而三分之一的顧客認為，這樣因人而異的產品會有更好的化妝效果。

當然，這樣產品的價格也不菲，一瓶35毫升粉底液的價錢是85英鎊。有人已經警告說，個性化化妝品如此高價錢，會給人高高在上的印象，讓普通消費者敬而遠之。

2. 虛擬「試妝」App

隨著人們越來越多在網上購物，化妝品牌也越來越多地使用實擬虛境（AR）來提升用戶體驗。

圖像識別和人臉跟蹤技術的不斷改進，使這樣的電子化妝越來越逼真。

以絲芙蘭（Sephora）的虛擬化妝師為例，它讓客戶能通過手機或者在零售商店中的化妝亭，虛擬使用幾千種口紅和眼影的顏色。

這個應用程式App通過測量你的嘴唇和眼睛的位置，就能找到這些面部特徵的所在點，知道在什麼地方使用化妝品。

這個APP還能幫你上電子化妝課程，給你的膚色搭配最佳的化妝品顏色。

絲芙蘭說，自從2016年推出這款虛擬化妝師App以來，已經有2億種色調被人們通過App試用，其他的一些化妝品品牌也都推出了試妝App。

圖片版權 Twitter/ Modiface Image caption 科技能讓顧客比較化妝品的不同效果

不過有些測評人士警告說，在購買之前App試妝還是不能代替真正試用。

《時尚》雜誌（Vogue）商務創新技術編輯 梅根·麥克道韋爾（Meghan McDowell）也認同這樣的看法，她說App試妝效果不一定百分百凖確，但是顧客仍然會覺得他們有可供參考的價值。

在Snapchat普及的時代，這樣的App試妝還是很有用的，人們對美圖後自己的那張臉已經看得很習慣了。

人們主要是用這些App來嘗試新的形像和風格，不過他們也通過這樣的App來購買化妝品。

3. 智能護膚工具

你會相信電腦對皮膚的測評嗎？台灣新金寶集團（New Kinpo Group ）製造的美肌智慧魔鏡HiMirrow，是幫助檢測皮膚的工具。

每次開啟，它就會給你的臉部照相，掃描檢測皺紋、紅點、毛孔和細紋以及光澤度。

然後就會把這些因素從好到壞打分，給你發送適合你皮膚的小妙訣，以及推薦護膚產品。

玉蘭油（Olay）也有同樣的一款智能手機服務App，叫「皮膚專家」。另外玉蘭油最新推出的App「仿真明日的你」，讓用戶利用虛擬實境技術看到未來自己的皮膚和臉的模樣。

不過有護膚專家對此發出警告：這樣的產品所給的評分如果比較低，卻不提供更多相關信息，可能會對顧客造成負面的影響，對人們的自信心造成不必要的傷害。

圖片版權 Olay

另外光線或者鏡頭都可能造成錯覺。再者，還有誰比我們自己更了解皮膚最近的光澤和油膩程度呢。

4. 打印化妝

有朝一日我們會讓機器人為我們化妝嗎？最近幾年面世的許多電子產品都顯示，我們應該會有這麼一天。

寶潔公司（P&G）在今年拉斯維加斯的消費者電子展上推出了打印化妝小魔棒Opté。

這個魔棒掃描皮膚之後，凖確地將非常少量的化妝品塗到臉上，掩蓋老年斑、爆裂的血管和其它皮膚上的瑕疵點。

魔棒有內置照相機，慢鏡頭每秒照200幀畫面，而微型處理器分析光亮區域和黑暗區域的數據，微型打印機再根據數據塗上粉底液。

圖片版權 Edouard NGUYEN

寶潔公司希望在2020年將這一產品上市。該公司表示，打印機的精凖程度也就意謂著只需要很少的化妝液，以此降低化妝成本。

這樣的科技趨勢未來會如何發展呢？設計公司Seymour Powell已經公布了一款概念打印機，它能將網上看到的化妝效果下載並直接打印到臉上。

結合了3D打印技術，面部識別技術和人工智能驅動的圖像分析技術，這款概念打印機一旦上市，將讓化妝品公司和美妝網紅們，將妝扮好的樣子直接銷售給顧客。

5. 3D/電子化妝術

最新的一種美容技術潮流，實際上並不需要使用真正的化妝品。

社交媒體Snapchat 和Instagram上人們對虛擬實境濾鏡的追捧，啟發了「電子化妝」師。他們的出現讓人們能下載別具一格的妝容，改善自己的電子形像。

走在這一技術最前沿的化妝師是Ines Alpha3D化妝，她的創意讓眾多藝術家、歌手和模特在社交媒體Instagram上曬出更加令人喜歡的形像。

她還創作了一系列的網上虛擬形像，讓人們可以下載到Snapchat使用。她的目標是要讓照片和視頻更容易在網上分享，她的許多電子化妝形像在網上大熱。

《時尚》雜誌（Vogue）的麥克道韋爾說，「這樣的創意可以讓人們隨意改變顏色，可以是3D立體，也可以是彩虹色，這些都是真實生活中不可能做到的。」

「它玩的就是這樣一個創意：每個人都可以在網上有個雙胞胎，可以隨便改變形像的雙胞胎。」