驢車拉著平板電腦，將移動互聯帶入非洲偏遠地區

圖片版權 Commuity tablet Image caption 驢——簡單而有效地把移動互聯技術帶到偏遠地區

在2016年時，世界上還有一些偏遠地區從未見過移動互聯網，比如莫桑比克的富尼亞洛魯地區。

直到一頭驢拉著四塊液晶屏、太陽能電池板，將移動互聯網帶到這裏。

這是一場車輪上的演出，組織者先放音樂吸引人群，然後在最大的屏幕上播放一個三分鐘的短片。

短片的主題是數碼知識，儘管不是最有趣的主題，但是吸引了不少觀眾。因為他們中不少人從未見過一塊屏幕或是移動的影像。

短片結束後，觀眾會被邀請使用較小平板電腦來回答一些與短片有關的問題。

得分最高者將得到T恤衫和帽子之類的獎品。

如果觀眾不識字，問題則以圖片的形式呈現。

圖片版權 Community Tablet Image caption 項目很關鍵的一點是測試人們看懂了多少。

「當我們到達一個社區後，我們試圖弄成一場派對。」這場活動的組織者「社區平板」（Community Tablet）項目的創始人戴恩·阿馬德（Dayn Amade）表示，「我們想吸引人們，所以要先播放音樂。」

根據全球移動通信系統協會（GSM）的數據，撒哈拉以南非洲的移動用戶預計將從2017年的2.5億上升到2025年的6.34億。

移動互聯網技術可以改變這些人的生活，從幫助人們第一次使用銀行，到幫助農民提高農作物產量。

但一些國家的發展要好於其它國家。

在肯尼亞，手機的普及率已經達到91%，但在莫桑比克的3100萬人口中，只有不到一半的人能夠接入移動互聯網。

圖片版權 Community tablet Image caption 對一些人而言，平板電腦是他們生平第一次與一個屏幕互動。

圖片版權 Community tablet Image caption 音樂一響，人群聚集。

社區平板項目正在試圖填補這一空白，娛樂只是這場移動演出的前奏，真正的目的是教育偏遠農村地區的人們，所涉及的話題從公共衛生到手機銀行，以及選舉的重要性。

出生在莫桑比克的阿馬德，看到自己兩個年幼的兒子對平板電腦非常癡迷，而且通過YouTube快速地學會如何建造東西。

「我告訴自己，這在農村地區會很有用，那裏的人連一些基本的事情都做不來，因為他們從未有過相應的教程。」

圖片版權 Community tablet Image caption 阿馬德看到自己的孩子使用平板後，得到靈感創立了這個項目。

包括莫桑比克在內的很多國家，都曾採取各種措施增加新技術的應用，但常常收效甚微。

比如，「每個孩子一台筆記本電腦」計劃，原本目標是改變教育模式，但是未能實現其承諾。

節儉創新

「不幸的是，非洲的現實意味著每個孩子擁有一台筆記本電腦，或者其他發手機的計劃，都無法實現。」阿馬德稱。

「向所有人提供平板電腦是不可能的——它太貴了，你不知道他們是打算使用，還是乾脆賣掉。」

在這些地區，一般是通過社區劇院或是電影來進行教育。

利比里亞的一位博主過去就常常在黑板上抄新聞，以服務那些沒有手機、報紙或者收音機的人。

有時候，簡單的想法反而是最好的，肯·班克斯（Ken Banks）是非洲移動領域的創新者和一家互聯網企業的社會影響力負責人。

「像社區平板這樣的項目，很恰當，是節儉創新的最佳例子——它專注於什麼是有效的，而不只是看起來好看。」班克斯表示。

「通過現有工具，我們有能力解決很多問題，但我們常常忙於追逐下一個光鮮靚麗的創新。」

阿馬德同意自己提供的是一個簡單的解決方案，他將其描述為一種「為農村地區提供數字教育的恰當方式」。

「它既安全又結實。既不會被破壞，也不會被盜。」

圖片版權 Community tablet Image caption 看完短片後，測試得分高者，可以獲得棒球帽或Ｔ恤作為獎勵。

該項目得到一些公益組織的資助。其中不少組織一直試圖通過更傳統的方式影響偏遠地區，比如講座和小冊子。

「人們拿到一本小冊子，隨手就扔了。而且大多數人聽兩三分鐘（講座）後就不聽了。」阿馬德說。

「公益組織到這些地區來解決具體問題，但問題仍然存在，人們一直不理解。通過我們的方法，人們傾聽，互動，然後我們還測試他們。」

阿馬德稱，許多項目取得了不俗的成績，比如：

在一系列公民教育活動後，投票率增加了45%

計劃生育活動後，在保健中心的避孕藥服用量增加了27%

舉辦金融包容性活動後，新增設的銀行賬戶數目上升68%

阿馬德在過去三年一直在路上，他訪問了莫桑比克最偏遠的90個地區。

一路上他不斷吸取教訓，比如如何讓設備的運輸適應該國坑坑窪窪的道路，以及如何改變內容以適應特定的社區。

比如有一個動畫視頻，解釋防止霍亂的重要性，嚇壞了一個主要是穆斯林的社區，因為它展示一個人用右手擦屁股，還用同一隻手吃飯。

「一路上犯了不少錯誤，有時候內容可能冒犯到人。」阿馬德說。

現在，所有播放內容都會先給馬普托一所大學的心理學家和人類學家看看。

班克斯說，「借助人類學家的力量，很重要，也令人耳目一新。」

「人類學家可以幫我們了解當地的背景、文化、經濟和地理，但是很多項目都沒找他們幫忙。」

圖片版權 Community Tablet Image caption 看完短片後，組織者鼓勵觀眾上前分享自己學到的東西。

社區平板項目已經獲得英國專利，阿馬德正謀劃著連鎖運營。

他希望能擴大到莫桑比克以外的地方，並進入一些城市社區。

阿馬德還在試驗在學校應用該系統，為孩子提供職業建議。

他表示，對於沒有受過教育的而言，平板電腦可以成為一個非常強大的工具。

「莫桑比克的現實是，教育質量極差，所以我們一直貧窮，因為人們沒有被很好地賦能。」

「向人們解釋和展示，可以解決很多問題，包括我們所處的貧困。」