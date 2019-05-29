驢車拉著平板電腦，將移動互聯帶入非洲偏遠地區
在2016年時，世界上還有一些偏遠地區從未見過移動互聯網，比如莫桑比克的富尼亞洛魯地區。
直到一頭驢拉著四塊液晶屏、太陽能電池板，將移動互聯網帶到這裏。
這是一場車輪上的演出，組織者先放音樂吸引人群，然後在最大的屏幕上播放一個三分鐘的短片。
短片的主題是數碼知識，儘管不是最有趣的主題，但是吸引了不少觀眾。因為他們中不少人從未見過一塊屏幕或是移動的影像。
短片結束後，觀眾會被邀請使用較小平板電腦來回答一些與短片有關的問題。
得分最高者將得到T恤衫和帽子之類的獎品。
如果觀眾不識字，問題則以圖片的形式呈現。
「當我們到達一個社區後，我們試圖弄成一場派對。」這場活動的組織者「社區平板」（Community Tablet）項目的創始人戴恩·阿馬德（Dayn Amade）表示，「我們想吸引人們，所以要先播放音樂。」
根據全球移動通信系統協會（GSM）的數據，撒哈拉以南非洲的移動用戶預計將從2017年的2.5億上升到2025年的6.34億。
移動互聯網技術可以改變這些人的生活，從幫助人們第一次使用銀行，到幫助農民提高農作物產量。
但一些國家的發展要好於其它國家。
在肯尼亞，手機的普及率已經達到91%，但在莫桑比克的3100萬人口中，只有不到一半的人能夠接入移動互聯網。
社區平板項目正在試圖填補這一空白，娛樂只是這場移動演出的前奏，真正的目的是教育偏遠農村地區的人們，所涉及的話題從公共衛生到手機銀行，以及選舉的重要性。
出生在莫桑比克的阿馬德，看到自己兩個年幼的兒子對平板電腦非常癡迷，而且通過YouTube快速地學會如何建造東西。
「我告訴自己，這在農村地區會很有用，那裏的人連一些基本的事情都做不來，因為他們從未有過相應的教程。」
包括莫桑比克在內的很多國家，都曾採取各種措施增加新技術的應用，但常常收效甚微。
比如，「每個孩子一台筆記本電腦」計劃，原本目標是改變教育模式，但是未能實現其承諾。
節儉創新
「不幸的是，非洲的現實意味著每個孩子擁有一台筆記本電腦，或者其他發手機的計劃，都無法實現。」阿馬德稱。
「向所有人提供平板電腦是不可能的——它太貴了，你不知道他們是打算使用，還是乾脆賣掉。」
在這些地區，一般是通過社區劇院或是電影來進行教育。
利比里亞的一位博主過去就常常在黑板上抄新聞，以服務那些沒有手機、報紙或者收音機的人。
有時候，簡單的想法反而是最好的，肯·班克斯（Ken Banks）是非洲移動領域的創新者和一家互聯網企業的社會影響力負責人。
「像社區平板這樣的項目，很恰當，是節儉創新的最佳例子——它專注於什麼是有效的，而不只是看起來好看。」班克斯表示。
「通過現有工具，我們有能力解決很多問題，但我們常常忙於追逐下一個光鮮靚麗的創新。」
阿馬德同意自己提供的是一個簡單的解決方案，他將其描述為一種「為農村地區提供數字教育的恰當方式」。
「它既安全又結實。既不會被破壞，也不會被盜。」
該項目得到一些公益組織的資助。其中不少組織一直試圖通過更傳統的方式影響偏遠地區，比如講座和小冊子。
「人們拿到一本小冊子，隨手就扔了。而且大多數人聽兩三分鐘（講座）後就不聽了。」阿馬德說。
「公益組織到這些地區來解決具體問題，但問題仍然存在，人們一直不理解。通過我們的方法，人們傾聽，互動，然後我們還測試他們。」
阿馬德稱，許多項目取得了不俗的成績，比如：
- 在一系列公民教育活動後，投票率增加了45%
- 計劃生育活動後，在保健中心的避孕藥服用量增加了27%
- 舉辦金融包容性活動後，新增設的銀行賬戶數目上升68%
阿馬德在過去三年一直在路上，他訪問了莫桑比克最偏遠的90個地區。
一路上他不斷吸取教訓，比如如何讓設備的運輸適應該國坑坑窪窪的道路，以及如何改變內容以適應特定的社區。
比如有一個動畫視頻，解釋防止霍亂的重要性，嚇壞了一個主要是穆斯林的社區，因為它展示一個人用右手擦屁股，還用同一隻手吃飯。
「一路上犯了不少錯誤，有時候內容可能冒犯到人。」阿馬德說。
現在，所有播放內容都會先給馬普托一所大學的心理學家和人類學家看看。
班克斯說，「借助人類學家的力量，很重要，也令人耳目一新。」
「人類學家可以幫我們了解當地的背景、文化、經濟和地理，但是很多項目都沒找他們幫忙。」
社區平板項目已經獲得英國專利，阿馬德正謀劃著連鎖運營。
他希望能擴大到莫桑比克以外的地方，並進入一些城市社區。
阿馬德還在試驗在學校應用該系統，為孩子提供職業建議。
他表示，對於沒有受過教育的而言，平板電腦可以成為一個非常強大的工具。
「莫桑比克的現實是，教育質量極差，所以我們一直貧窮，因為人們沒有被很好地賦能。」
「向人們解釋和展示，可以解決很多問題，包括我們所處的貧困。」