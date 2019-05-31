Image caption 最少兩名中國學者從IEEE期刊的編輯團隊辭職抗議，包括北大教授張海霞。

總部設於美國的電器電子工程師學會（IEEE）早前宣佈，為了遵守政府針對中國科技公司華為的措施，禁止華為員工為IEEE旗下的期刊雜誌擔任編輯和審稿人，引起多個中國學者和學會不滿。

此前還有制訂SD記憶卡標凖的SD協會、藍牙技術聯盟（BluetoothSIG）和無線網絡認證組織Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）等多個技術標凖組織宣佈暫停華為的會員資格。

但一些美國組織對此事表現出複雜的態度。Wi-Fi聯盟周五（5月31日）回應BBC中文查詢時強調，聯盟「沒有把華為除名」，暫停華為的會員資格是為了遵守美國政府早前的禁令。SD協會發言人回應BBC中文查詢時也指出，華為在SD協會的會員資格「從來沒有被取消」，協會只是「暫時改變」了華為的會員資格，確保協會沒有違反美國政府的禁令。發言人稱，早前華為的名字在SD協會的網站消失，只是因為有「技術問題」。

中國計算機學會周四（5月30日）發表聲明批評IEEE的「不當行為」，指IEEE旗下的通信學會（Communications Society）以美國法律為由限制會員的活動，「嚴重違背了作為一個國際性學術組織應遵循的開放、平等和非政治化的基本原則以及學術組織應遵循的基本凖則」。聲明又宣佈，計算機學會當天開始暫停中止與通信學會的交流合作。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @qian_junhui After Huawei employees are banned from IEEE peer-reviewing process, Professor Haixia Zhang from Peking University has written to IEEE to resign from the editorial board. The ban is too much for people who believe that IEEE was international (pic from https://t.co/J9p5MDVgzd) pic.twitter.com/E85EudD9DH — Junhui Qian (@qian_junhui) 2019年5月29日

一位中國學者在推特上評論稱，被普遍認為是一家國際機構的IEEE出台這種禁令太過份了。

美國政府早前宣佈，限制美國公司向華為等70家公司出售零部件或技術，多家跨國公司隨即宣佈減少與華為的合作，或暫停出售華為手機，以符合美國政府的要求。

目前最少已經有兩名中國學者從IEEE期刊的評審團隊請辭，以示抗議，包括清華大學計算機科學與技術系副教授劉奕群和北京大學信息科學技術學院教授張海霞。

巨大負面影響

IEEE 的聲明指出，它是一個在美國紐約註冊的非政治、非牟利組織，必須遵守所在地的法律。美國政府針對華為的禁令，限制了這家公司的員工參加某些「非公開」活動，包括參加IEEE期刊的評審工作。

聲明強調，華為的員工仍然可以成為IEEE成員，也可以如常向期刊投稿。如果美國政府澄清禁令如何影響學術期刊的工作，IEEE會向成員解釋下一步的行動。

但一些中國學者仍然選擇辭任IEEE期刊的編輯團隊。其中，張海霞在社交網站公開發佈給IEEE候任主席福田敏男（Toshio Fukuda） 的信件，向對方表示知悉IEEE針對華為員工的行動後「十分震驚」，超越了她專業生涯的底線。

她接受中國官方《環球時報》訪問時說，她認為IEEE的舉動會帶來「巨大負面影響」，也認為IEEE的註冊地在哪不要緊，重要的是「一個學術組織的核心理念的保持」。

英國《金融時報》分析指出，目前尚不清楚為什麼IEEE會認為，讓華為員工在它的學術期刊工作會被視為違反美國政府的禁令，但IEEE的舉動會令華為在全球擴展5G通訊技術的業務受挫。

圖片版權 Getty Images Image caption 不同的技術標凖組織會協調各家電子產品公司，確保各家公司製造的產品可以互相兼容。

多個技術標凖組織早前也先後宣佈暫停華為的會員資格。這包括制訂SD記憶卡標凖的SD協會（SD Association）、藍牙技術聯盟（BluetoothSIG）和無線網絡認證組織Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance） 。

這些協會主要負責管理不同的技術標凖，確保不同品牌的產品可以互相兼容。華為在這些協會的會員資格被取消，代表它無法參加制定這些標凖。

華為早前已經嘗試利用自己的標凖設計記憶卡，例如它早前推出的NM卡。《日本經濟新聞》（Nikkei Asian Review）的報道指出，華為無法保證其他電子產品製造商會改變自身的設計，來迎合華為的標凖。但長遠來說，中國電子產品公司可能會發展出自己的標凖，令世界出現兩個不同的技術標凖陣營。