全球最小早產兒出院 出生時體重僅似蘋果

圖片版權 AFP Image caption 女嬰賽比已經出院。

世界最小的存活早產兒近日在美國一所醫院出院。

女嬰賽比（Saybie）在2018年12月出生，當時僅23周零3天大，體重僅245克，接近一顆蘋果重量。

出生後賽比隨時面臨生命危險，醫生告訴她的父母她只能存活幾個小時，因此剛一出生她便被轉移到加州聖地亞哥（San Diego）的夏普瑪麗波奇醫院（Sharp Mary Birch Hospital）的加重監護病房。

然而五個月後，賽比突破所有人的預期，順利出院。且出院時體重已經處於健康範圍，達2.5公斤。

圖片版權 AFP Image caption 賽比出生時僅245克，長23厘米。

一名照顧過賽比的護士稱，賽比的恢復及出院是一個「奇蹟」。

愛荷華大學（University of Iowa）運營的最小嬰兒登記中心（Tiniest Babies Registry）表示，賽比應該是全世界最小的存活早產兒。根據該中心資料，在這之前這一紀錄的保持者是一名2015年出生的德國女嬰，出生時體重為252克。

而目前世界最小早產男嬰的記錄則來自於一名今年出生的日本男嬰，出生時重268克。

據悉，賽比媽媽在被診斷患有先兆子癇後，提前三個月通過緊急剖腹產生下了她。先兆子癇是一種與高血壓有關的妊娠併發症，對母親和嬰兒都可能有致命危險。

圖片版權 AFP Image caption 在5個月的嚴密照看之後，賽比終於出院。

院方也為此發佈了一條視頻，視頻中賽比媽媽回憶生產是她生命中「最可怕的一天」。

「我一直告訴他們：『她不會活下來的。我（懷孕）才23周』，」賽比的媽媽說說道。

醫院表示，嬰兒通常在懷孕37周至42週期間出生。由於賽比在28周前出生，過於早產，醫生稱她為「微型早產兒」，表示她跟「醫護人員的手掌一樣大」。

醫生認為，賽比的存活可能跟出生後沒有嚴重併發症有關。

「賽比幾乎沒有經歷任何與微型早產兒有關的醫學挑戰，沒有出現腦出血、肺部及心臟問題，」夏普瑪麗波奇醫院表示。