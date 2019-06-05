腦退化預防，這七種食物可以幫助你
你知道哪七種食物可以幫助預防腦退化症嗎？
腦退化症是一種令人記憶和認知能力逐漸衰退的疾病，它影響著全球大約5000萬人，而根據世界衛生組織（WHO）的數據，每年全世界約有近1000萬這類新增病例。
雖然最近的一些研究顯示，食譜可能在大腦健康和預防腦退化方面有關鍵作用，但是至目前為止還很少有研究能夠提供證據，證實食物與這種疾病之間的關聯。
近兩年，很多報道都指紅酒、咖啡、巧克力甚至香檳都可能是預防腦退化的神物。
但是，這些說法背後真的有根據嗎？
BBC記者希拉·迪倫（Sheila Dillon）訪問了有關領域的專家，他們分享了自己的見解。
原來，食物確實有可能幫助你：雖然並沒有什麼特殊成分，但是地中海風格的健康食譜對於身體和神志有最正面的作用。
1. 海鮮
每周一頓或以上魚肉餐似乎就能帶來極大的好處。
2. 莓
草莓和藍莓都含有大量抗氧化元素，研究顯示它們有助於阻慢認知退化的進程。
3. 堅果
專家相信，只需每天30毫克的堅果就能有助於對抗腦退化——它們還是蛋白質、礦物質和纖維的重要來源。
全麥食品也有同樣的功效——比如燕麥、玉米、糙米、黑麥和小米等。
4. 綠葉菜
菠菜能夠減慢認知退化——事實上，任何綠葉菜都有這種作用。畢竟，大力水手沒有騙你。
5. 維他命B
一組有輕微認知退化的人在服用維他命B之後，對於治療的反應相當積極。
6. 可可
可可被認識是有神經保護作用——換句話說，它可能拯救、修復或者重新製造神經系統的細胞、結構以及功能。
不過，也不要沉迷。如果你很喜歡吃巧克力，也要盡量吃可可含量高而低糖的產品。
7. 牛油果
牛油果可算是當紅的健康食品，它富含對大腦有益的植物脂肪。
以上這些食物都不是特別難找到，即使找不到任何一樣，也應該能夠輕易地在你所在的地方找到替代品。
記住一點，它們不僅對保持你的認知能力有積極作用，而且全都在其他方面有很大的健康益處。
而且，這下你可以毫無罪惡感地吃優質的巧克力了！