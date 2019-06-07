圖片版權 Getty Images

醫生和大眾對便秘的症狀為何存在分歧，使得一些病患沒有獲得他們需要的建議或治療。醫療研究最近發現，雖然醫務人員認為「規律的排便」是診斷便秘與否的重要依據，但只有不到三分之一的公眾這麼認為。

英國倫敦大學國王學院（King's College）研究團隊表示，根據病患的經驗，我們現在需要一個新的「便秘定義」。醫療慈善機構「英國腸胃健康」（Guts UK）說，這表明討論糞便的禁忌已經解除。

便秘是一種常見疾病，大約七分之一的人有此症狀。便秘是指人體腸道蠕動困難，無法順利排便 。但如何確診便秘，各界觀點差異不小。

醫療研究單位說，這六組症狀可能有助於重新定義便秘：

腹部不適，感覺疼痛和腹脹：衣服不像往常那樣合身； 直腸不適， 排便時感覺肛門區域感覺疼痛，燒灼感或流血； 不常排便和硬便——正常情況下人類排便可以從一天三次到一周三次； 排便感覺障礙——沒有想要上大號的慾望，或沒有順利排便完成的感覺； 脹氣和腹脹——有異味或聲音嘈雜的排氣； 大便失禁 ，不受控制的排便滲漏或血便。

圖片版權 Getty Images Image caption 腸道在人體的位置。

六組便秘症狀的依據

研究人員訪問了2557名民眾，包含411名全科醫生和365名胃腸病學專家。大多數人認為便秘的一些典型症狀沒有在官方診斷標凖中提及，這些被忽略的症狀包括：

在廁所花了很長時間卻無法排便

排便費勁

需要使用瀉藥

這就解釋了為什麼一方面大多數便秘患者認同自己有官方標凖描述的症狀，但另一方面仍有三分之一的患者認為自己屬於「健康人群」，他們根本沒有意識到自己的便秘症狀。

研究發現，對於什麼構成便秘症狀，醫生和公眾的看法似乎並沒有共識。比如，醫學界特別重視有沒有「規律排便「作為診斷便秘的標凖，但事實上只有一半自稱存在便秘的患者有不規律排便的問題。

專家意見

英國倫敦大學國王學院的狄米迪（Eirini Dimidi）博士說：「我們的研究發現，因為便秘來尋求幫助的人並不總是獲得醫療單位的認可、診斷及協助。」

她說，便秘通常是由飲食中缺乏纖維或液體引起的，但它也可能是另一個潛在問題的徵兆，如腸癌（diverticular disease）或乳糜瀉（coeliac disease）。狄米迪博士說，如果直腸有症狀出現，就要去看醫生，這點很重要。

圖片版權 Getty Images Image caption 腸癌是癌症中比較普遍的一種。

其他專家意見

英國腸胃健康（Guts UK）的哈靈頓（Julie Harrington）女士說，傾聽患者對便秘的看法非常重要。「因為有自己的切身經驗，患者也能是專家。當患者與專家在一起討論症狀時，這就是最好的情況。」

她補充說，並非所有便秘都是一樣的，不同的人有不同的症狀。「腸道問題比其他問題更不容易被診斷，但因為人們常因恐懼和尷尬而等了6至12個月才去就醫。」

「你必須開始調理身體。」她說。

多久排便才算正常？

這很難回答 ，它因人而異。在這項研究中，每周排便七次是非便秘患者的平均值。但專家表示，每天或每周排便三次都是合理的。所以你需要記得這個正常排便頻率， 然後再注意自己身體變化。

圖片版權 Getty Images Image caption 幾萬億微生物細菌生活在人體腸道中，幫助消化食物。

治療便秘方法

根據英國國民保健計劃（NHS）的建議，多數人都認識到便秘的問題，並試圖通過增加飲食中的纖維和飲用更多的液體來解決問題。纖維存在於全麥麵包、全麥麵食、水果、堅果、豆類和穀物中。

多做運動和定時進食也可以提供幫助。如果飲食和生活方式的改變不起作用，你可以從藥劑師那購買瀉藥。但是如果問題仍然存在，或還有其他症狀，那麼去看家庭醫生就很重要了。