帕金森症大腦早期預警 科學家找到關鍵線索

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英國科學家說，他們找到了大腦中導致帕金森症（Parkinson's disease）的早期信號。這意味著在患者出現任何症狀前的15-20年，大腦中就會呈現早期變化。

倫敦國王學院的研究人員說，這一發現可能會為帕金森症病提供新的篩查和治療手段鋪路。

當然，研究人員說對此還需進行更大規模的研究和篩查工作。

發現線索

圖片版權 KING'S COLLEGE LONDON Image caption 大腦掃描圖像，左側為正常大腦，中間是還未出現症狀的大腦，右側為患病者大腦。從圖中可以看到藍/黑色部分的血清素在患病過程中逐漸減少

研究人員通過篩查少數高風險人群的大腦，發現他們大腦中的血清素系統（又稱5-羥色胺和血清胺，簡稱為5-HT，英文為serotonin system）出現故障。

大腦中的血清素系統負責人們的情緒、睡眠和活動功能等。

帕金森症是一種進行性神經系統疾病，英國近15萬人患有該疾病。

已故的美國拳王阿里去世前就曾長期患有帕金森症。

它是一種影響中樞神經系統的慢性神經退化疾病，主要影響運動神經系統。

它的症狀通常隨時間緩慢出現，早期最明顯的症狀為顫抖、肢體僵硬、運動功能減退和步態異常。但也可能出現記憶、抑鬱和睡眠問題。

迄今為止，還沒有找到治癒帕金森症的方法。但有一些辦法可以幫助控制病情。

早期預警

傳統上，一般認為帕金森症與一種叫多巴胺（dopamine）的化學物質有關。即帕金森症病人大腦中缺乏多巴胺。

然而，倫敦國王學院的研究人員在《柳葉刀神經醫學》發表的文章中稱，大腦中血清素水平變化是最早出現的信號，它可以作為一個早期預警。

研究人員觀察了希臘和意大利南部邊遠村莊的14個人的大腦。之所以挑選這些人是因為他們攜帶一種與帕金森症相關的基因SNCA，並出現罕見變異，這意味著他們幾乎遲早會患病。

這些人中有一半已經被診斷患有帕金森病，而另外一半還沒有出現任何症狀。因此，他們是科研人員研究的理想對象。

通過把這些人的大腦與另外65名已經患有帕金森病的患者，以及25名健康志願者的大腦相比較，研究人員能夠凖確判斷出20多歲以及30多歲病人的大腦早期變化。

意味著什麼？

該研究小組的主要作者，國王學院的普利提斯教授(Prof Marios Politis)說，這一變化會顯示在血清素系統中，而且會在多巴胺水平發生變化以及病人出現肢體活動問題多年前就顯現出來。

普利提斯教授表示，早期檢測到血清素系統的變化可以為開發新療法打開大門，從而延緩以及最終阻止帕金森病情的發展。

但倫敦大學學院的希爾教授(Prof Derek Hill)則對此表示審慎樂觀。他表示這一結果雖然有其寶貴價值，但未必適用於大規模的研究，因此有其局限性。

然而，該研究為能夠早期治療帕金森症提供了一線希望。因為帕金森症無藥可救，早期治療則是最佳機會。

當然，像任何研究一樣，對此仍需要進一步的探索。英國帕金森慈善基金會的波特博士(Dr Beckie Port,)表示，需要進一步研究才能充分了解這一發現的重要性。

但如果它能幫助解開這個謎，能使它用於測量和監測帕金森病情的發展，則將有可能改變無數人的生活質量。