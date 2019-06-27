貼士：夏日炎炎熱浪滾滾 BBC為你避暑支招

圖片版權 AFP Image caption 巴黎熱浪滾滾，埃菲爾鐵塔前的噴泉大受人們的歡迎。

六月份北半球進入夏季後溫度開始持續升高，歐洲大陸許多國家正經歷前所未有的熱浪衝擊。法國、德國、意大利、瑞士等國本周開始出現持續高溫，而且溫度還將進一步爬升。

預計，許多國家近年來的高溫紀錄可能不久將被打破。

圖片版權 EPA Image caption 瑞士人跳到河裏避暑

專家說隨著氣候變暖，這種高溫和熱浪天氣將會增多並且變得越來越普遍。

既然熱浪將成常態，那麼人類必須做好心理凖備。同時，應該學會如何防暑降溫，保護好自己，謹防中暑等與高溫天氣有關的疾病。

熱浪不適症狀

圖片版權 Getty Images Image caption 柏林的炎熱天氣讓噴泉派上用場。

天氣炎熱會給人帶來一系列的不適，特別是老年人、嬰兒和有身體疾患的人，例如心臟病、腎病或是有呼吸系統疾病的人。

根據一項科學和醫學研究數據，同過去幾年相比，自從2003年以來由於熱浪導致的額外死亡人數大約有7萬人。

圖片版權 EPA Image caption 匈牙利小男孩在噴泉中尋找涼意

健康專業人士建議，如果任何人感覺頭痛、頭暈、食慾不振、噁心、汗多、抽筋、呼吸急促或是極度口渴等都應該立即消暑。

如果人體體溫升到攝氏40度（華氏104度）並伴隨其他症狀，很可能是中暑了，應該立刻就醫。

不要小看中暑，因為它可以引起昏迷以及帶來嚴重後果，包括對人體重要器官的永久性損傷，嚴重者還會引起死亡。

Image caption 英國難得有大太陽，但溫度高升英國人到公園裏避暑。

BBC記者避暑技巧

BBC國際部的許多記者和工作人員來自熱帶國家：例如澳大利亞、北非、中東、南亞等。這些國家夏天的高溫可以達到攝氏50度左右。

圖片版權 AFP Image caption 德國動物園中的北極熊也熱得受不了了。

他們為人們提供了一些簡單易行的夏日避暑辦法。

圖片版權 AFP Image caption 在羅馬的中國遊客打遮陽傘乘涼

以下分別是尼日利亞、坦桑尼亞、也門、巴西以及孟加拉記者同仁的建議：

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC國際台同仁教你避暑技巧

穿寬鬆和輕便衣服，最好選擇反光的白色衣物（黑色更吸光，適合天冷時穿）。戴太陽鏡保護眼睛。

多用冷水衝淋浴。

一定要補充水分：比如喝水、檸檬茶、冰茶、新鮮椰汁等。

隨身帶一個小手巾，隨時可以用冷水浸泡後搽臉和頭部。

選擇薄和透氣性好的棉被單（中國夏季有睡涼席和涼牀的傳統，有類似之處）。

注意開窗通風以及使用風扇等。

在樹蔭處乘涼和休息，有條件的話可以選擇在戶外過夜。

其他避暑良方

塗抹防曬霜、出門戴防曬帽或打遮陽傘。

如有可能盡量避免在太陽光最足時出門：即早上10點到下午4點之間。

晚上睡眠時把冬天用的熱水袋灌滿冷水放在牀上。

利用智能手機提醒自己補充水分，不要等到口渴時才喝水。

白天拉上窗簾和關上百葉窗，防止陽光烘烤房間。

穿透氣性好的鞋襪。

多吃西瓜、黃瓜這類含水分較多的水果和蔬菜。盡量少喝含糖和酒精飲料。