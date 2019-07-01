圖片版權 Getty Images Image caption 凖備食物要特別小心

打掃衛生可能是每個家庭日常家務的一部分。但是你知道嗎，衡量一個家庭是否清潔衛生不能光看表面，這裏面大有學問。

根據英國皇家公共衛生協會（RSPH）的最新報告稱，人們在打掃家庭衛生時應該集中精力防止那些有害微生物的蔓延，而不是清潔那些表面上看著「較髒」的地方。

當然，認真洗手、洗衣物、清潔物體表面對保持衛生來說都很重要。然而，了解正確做法才是減少感染和抗生素耐藥性的關鍵所在。

根據該報告，公眾對所謂髒與細菌，乾淨與衛生之間的區別並不太清楚。而且，有些人認為應該讓孩子接觸一些有害細菌，認為這樣對孩子的免疫系統有好處。

但是專家指出，這樣做有其潛在威脅性，因為這可能會讓孩子受到感染，並且有可能是很危險的感染。

因此，知道該如何清潔家裏衛生，集中精力清理哪些藏污納垢的死角？以及什麼時候該清潔都非常重要。因為只有這樣，才能阻止有害微生物蔓延，成為致病溫牀。

八大重點

以下是專家總結的八大清理重點：

在凖備和接觸食物的時候

用手吃食物的時候

上完廁所之後

在打噴嚏、咳嗽以及擤鼻涕時候

整理和清洗家中髒衣物時

照顧家中寵物時

清理和倒家中垃圾時

照顧家中病人時，特別是照顧因患感染而生病的家庭成員時

除此之外， 該報告特別提醒在清潔廚房，尤其是菜板非常重要。特別是當你用菜板切完生食，例如生肉和家禽產品後應著重清洗。

圖片版權 Getty Images Image caption 許多人家都有寵物，接觸寵物後要注意清潔。

最好把凖備生食和熟食的菜板分開。

另外，一定要把家裏的清潔抹布和刷子在用完後徹底洗乾淨。

與此同時，或許家中地板和家具表面看上去有點髒，但它們不會對健康構成什麼威脅。

清潔方法與產品

圖片版權 Getty Images Image caption 洗手特別關鍵

在清潔包括鍋碗瓢盤等廚房用具衛生時，最後使用熱肥皂水，讓清洗後的髒水直接流到下水道。

但英國食品標凖局說， 如果希望徹底殺死細菌，則需要使用70攝氏度以上的熱水，並要持續清洗一段時間。

Image caption 廚房清潔產品有不同功能，正確使用有助於保持衛生。

目前，用於清潔家庭衛生的產品基本上可以分為三大類：

洗滌劑（detergents)，可以清潔和清除表面的污垢，但卻不能殺死細菌。

消毒劑 (disinfectants)，可以殺死細菌，但如果物體表面有油垢和髒東西效果則不佳

消毒殺菌劑 (sanitisers), 既可用於清潔也能用於消毒。可以分兩步使用，第一步用於清潔表面，例如，任何食物殘渣、髒物、油垢等。第二步，再用它進行消毒。

但專家表示，無論使用何種產品一定要先仔細閲讀產品說明書。

另外一個竅門是， 在凖備完食品後最好用廚房專用紙巾清潔表面，而不是用廚房抹布。這樣可以防止交叉感染。

專家表示， 讓公眾知道清潔與衛生的區別非常重要。 清潔是指清除髒污和微生物，但衛生則是在關鍵時候和關鍵部位斬斷感染源。

英國皇家公共衛生協會的艾克里教授（Prof Lisa Ackerley)指出， 與家人、朋友和寵物在室外玩耍固然重要， 因為它會讓人，尤其是兒童接觸到「好細菌」和建立健康的微生物群，有利於增強免疫力。

但是，也要搞好室內衛生。只有這樣才能預防感染。

她強調：「家庭和日常生活中的良好衛生習慣有助於減少感染疾病，對保護我們的兒童至關重要。這樣既可以減輕對英國衛生醫療機構的壓力。同時，也會在對付抗生素耐藥性方面發揮重大作用」。