美國阿波羅登月五十年給地球人生活帶來的八大變化

圖片版權 Getty Images Image caption 阿姆斯特朗在月球上邁出一小步所代表的人類邁出的一大步，具體體現在人們日常生活中的很多改變

「這是一個人邁出的一小步，卻是人類邁出的一大步。」

美國宇航員阿姆斯特朗的這句名言是他50年前作為第一個踏足月球表面的地球人所說的第一句話。那一天是1969年7月20日。而他所指的那「一大步」是指半個世紀前人類在科技領域取得的成就。

其實，成就不僅僅是航天航空能力方面的科技突破，也包括人類日常生活中的許多跨時代變化。

美國阿波羅計劃耗資巨大，當年的約250億美元相當於今天的近2000億美元。

這一計劃把人送上月球的同時，也觸發了其他領域鮮為人知的科技進步。以下是其中其中八項與人們每日生活相關的科技進步。

1. 無線吸塵器

圖片版權 B&D Image caption 1979年，無線吸塵器Dustbuster（灰塵剋星）問世。阿波羅計劃的宇航員們曾用過它的先輩。

無線電動工具在阿波羅飛船登月前就有，但進化到今天大家熟悉的樣子，阿波羅計劃起了很大作用。

美國電器製造商Black&Decker1961年推出一款無線電鑽，但這家公司還拿到了美國宇航局的訂單，研製一款特製電鑽，用來在太空採集樣本。

基於這款電鑽研發過程中積累的電池和馬達方面的新知識新技術，B&D公司得以開發出一系列新型家用電器，包括1979年問世的世界上第一台無線吸塵器。

擺脫了煩人的電線，家用電動工具方便程度顯著提高。

2. 鐘錶更凖時

圖片版權 Getty Images Image caption 巴茲·奧爾德林是登月第二人。他在月球表面戴著腕錶。

登月對時間精確度要求極高，幾分之一秒之差，對於宇航員來說就是生死之別。

所以，阿波羅計劃對計時工具的精確度設置了極高的標凖，實際上就是全世界鐘錶儀器可以達到的最精確程度。

高標凖嚴要求之下，工匠們奮力達標，結果就研製出每年誤差僅一分鐘的石英鐘。

不過，令人莞爾的是，這項科技成就的光芒被登月宇航員手上戴的「老式」腕錶蓋住了，因為全世界的目光都聚焦在他們和他們的穿戴身上。

3. 水更乾淨

圖片版權 Getty Images Image caption 游泳池的水不那麼刺眼，這得感謝美國宇航局

阿波羅計劃的航天器上使用的淨化水技術，現在已經在民用水源進化中普遍使用。

簡單說，宇航員在太空不用漂白劑淨化水，而是使用基於銀離子技術的水淨化裝置。

現在全世界都普遍使用這項技術來淨化游泳池和噴水池的水。

4. 鞋子更耐穿

圖片版權 Getty Images Image caption 宇航員穿的太空服科技含量極高，後來被用來製造運動鞋

今天的宇航員穿的太空服採用的是1965年為阿波羅計劃中在月球行走設計的模板。

這項技術還帶來了制鞋工藝的創新：運動鞋變得更靈便、結實、減震能力更強。

更輕便耐磨的運動鞋問世後，又過了幾年，各種休閒、遠足的鞋在各項性能上也顯著提高。

5. 耐火衣料

圖片版權 Getty Images Image caption 美國宇航局開發的耐火紡織面料現在在地球上用途廣泛

1967年，阿波羅1號在訓練過程中起火焚毀，三名宇航員喪生，美國的太空計劃陷入危機。

吸取教訓，美國宇航局致力開發耐火紡織面料，後來在全世界普及。

今天用來在火箭推載升空過程中維持宇航員身體舒爽的降溫系統的用途之廣可能令人吃驚：除了能想到的消防員，受益者還包括多發性硬化症患者和馬匹。

6. 心臟福音

圖片版權 Getty Images Image caption 植入式心臟除顫器的靈感來自美國宇航局的微型電路技術

植入式心臟除顫器對於重度心律不齊患者來說是救命福音。

這款醫療用品的設計靈感，卻來自美國宇航局的先進微型電路技術。

跟急診室用的心臟除顫器不同，微型除顫器可以植入患者皮下，調控異常心律。

第一款植入式除顫器1980年代問世。

7. 餐食

圖片版權 Getty Images Image caption 阿波羅計劃採用的冷凍乾燥食物技術後來民用化、商用化，同時催生了更誘人的包裝。圖為蔬菜燉牛肉

為了登月，必須控制飛船的重量，艙內一切物品的體積越小越好。宇航員還需要吃喝，食品需要保質。

從這個目標出發，太空速食食品技術誕生了。

阿波羅登月飛行需要13天，宇航員的飲食成了大問題。

問題的解決方案是冷凍乾燥技術。新鮮熟食通過冷凍脫水乾燥，吃的時候加熱水泡開。

阿姆斯特朗當年以此果腹，這種食品又成了一代又一代人在登山、露營和野外旅行時的必備。

8. 救命毯

圖片版權 Getty Images Image caption 太空毯對地球人也很重要，尤其是一項重要的人道救援物資

太空毯是別名，宇航局用這個閃閃發光的絶緣材料來保護登月艙不被太陽的高溫炙壞。

貼上太空毯的飛船看上去就像裹了一層錫紙，但這項技術卻催生了我們今天熟悉的救生毯。

用塑料、薄膜和鋁製成的太空毯現在保護的不光是宇航員。

這項技術還被用來生產保溫毯，主要用於救災和人道救援。

另外，馬拉松比賽中它也有用。

醫院也經常用這項技術來改善醫護人員和病患的條件。