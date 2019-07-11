圖片版權 Getty Images Image caption 陰道微生物

美國影星安吉麗娜·朱莉（Angelina Jolie）幾年前為了防患於未然，先是接受了雙乳切除術，隨後又切除了卵巢和輸卵管。

朱莉的這種毅然決然的大膽舉動在當時引起轟動，同時也引起人們對癌症遺傳基因的關注。

因為朱莉的母親死於卵巢癌，她的小姨死於乳腺癌。因此，朱莉所攜帶的BRCA1和BRCA基因使她罹患卵巢癌的機率為50%，乳腺癌機率高達87%。

但除了遺傳基因外，現在英國倫敦大學學院的研究人員發現，如果女性陰道內的「有益細菌」太少也可能會增加女性患卵巢癌的風險。

卵巢癌之所以可怕是因為一旦發病則更加致命，往往發現時已經為時過晚。許多女性在被檢測出卵巢癌時已經開始擴散。

而且，不像乳腺癌那樣可以定期篩查和預防，早發現早治療。

但是，研究人員說可以通過陰道拭子（swabs）了解女性陰道內細菌的情況。

因此，研究人員希望這一新發現將來可以被用作來鑒別哪些女性的風險更高。該研究結果被發表在《柳葉刀腫瘤學》期刊上。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國影星安吉麗娜·朱莉家族有卵巢癌和乳腺癌遺傳基因

卵巢癌症狀

僅在英國，每年就有7000-8000女性被檢查出卵巢癌。早期診斷可以提高治療和成活率。

卵巢癌的一些症狀包括小腹不適、痙攣、腹脹等。但卻很容易讓人忽略，認為是與痛經以及腸道疾病有關的症狀。

如果醫生懷疑可能是卵巢癌，往往會通過驗血和超聲波進行進一步測試。

已知的一些高風險因素包括：年齡、家族遺傳史以及體重超標等。

但倫敦大學學院研究人員相信，生活在人體中的微生物跟女性罹患卵巢癌風險的高低也有關聯。

當然，專家表示對此還需要進行更大規模的進一步研究。

微生物

越來越多的科學證據表明，生活在人體中的細菌群和微生物群對我們的健康有著重要的影響。

其中，生活在陰道中的一種叫乳酸菌的有益細菌尤其重要。

專家們相信乳酸菌可以阻止有害微生物在陰道中安營扎寨，並造成傷害，從而提供一道保護屏障。

倫敦大學學院的研究人員對176名患有卵巢癌的女性、109名攜帶可能導致卵巢癌高風險基因（BRCA1）的女性，以及295名無明顯遺傳風險的女性進行了研究。

通過陰道拭子測試發現，在那些年齡50歲以下的卵巢癌患者以及攜帶高風險遺傳基因女性的陰道中，乳酸菌的數量要低得多。

圖片版權 Getty Images Image caption 倫敦大學學院研究人員相信，生活在人體中的微生物跟女性罹患卵巢癌風險的高低也有關聯。

意義所在

專家表示，雖然目前尚不清楚這種聯繫是否具有因果關係，或者還有其他因素在裏面。但認為微生物絶對是一個有趣的研究領域。研究人員正在慢慢繪製出微生物是如何影響人們健康的一個完整的畫面。

研究人員還表示，雖然目前階段他們仍無法十分肯定陰道中的有益細菌過低是否增加患卵巢癌風險，但他們懷疑這是一個可能性。

因為根據他們的研究顯示，那些過度使用陰道清潔產品的女性往往乳酸菌數量較低，因此增加她們患卵巢癌的風險。

與此同時，專家們建議如果懷疑自己有症狀，一定要去及時看醫生、做檢查。