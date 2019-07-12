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法國科學家稱，飲用果汁、汽水等含糖飲料可能會增加患癌症的風險。

有關研究結果發表在《英國醫學雜誌》。這項研究五年中跟蹤了超過10萬人。巴黎索邦-西岱大學的研究團隊推測，含糖飲料增加罹癌風險可能是因為血糖水平。

不過，這項研究沒有確鑿證據證明含糖飲料一定致癌，專家們呼籲進行更多研究。

含糖飲料有哪些？

研究人員稱，含糖量超過5%的飲料算是含糖飲料。這包括果汁（即使沒有添加糖）、軟飲料、加糖奶昔、能量飲料及加糖的茶或咖啡。

研究團隊還研究了使用零卡路里人工甜味劑代替糖的減肥飲料，但未發現它們與癌症有關聯。

罹癌風險有多大？

該研究得出的結論是，每天多喝100毫升含糖飲料（約每周兩罐），罹癌風險會增加18%。

參與研究的每1000人中，就有22起癌症病例。研究人員稱，如果他們每天多喝100毫升含糖飲料，病例將多四起，五年內每1000人中就會有26起癌症病例。

「然而，這一研究假設含糖飲料的攝入量與癌症之間存在真正的因果關係，這還需要進一步研究，」英國癌症研究機構Cancer Research UK高級統計學家惠勒（Graham Wheeler）說。

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在研究中發現的2193起癌症病例中，乳腺癌有693例，前列腺癌291例，結直腸癌166例。

有確鑿證據嗎？

研究確實表明，喝含糖飲料最多的人（每天大約185毫升）比喝得最少的人（每天少於30毫升）患癌症的機率要高。

一種可能的解釋是：飲用含糖飲料增加了罹癌風險。但是，那些喝了最多含糖飲料的人可能會有其他不健康的行為，例如攝入更多鹽和卡路里，這增加了他們的罹癌風險，而含糖飲料本身可能無關緊要。所以這項研究並不能證實，含糖飲料會致癌。

英國提賽德大學博士萊克（Amelia Lake）說，雖然研究沒有證實糖和癌症之間的因果關係，但它確實表明減少攝入糖十分重要。

研究者怎麼說？

肥胖可能會導致患上某些癌症，而過量飲用含糖飲料會增加體重上升的機率。

研究人員指出，飲料中的一些化學物質，比如那些讓飲料擁有誘人色彩的物質也可能是癌症元兇之一。不過，他們的研究並未打算回答這個問題。

巴黎索邦-西岱大學的研究團隊稱，需要進行更大規模的研究來證實其發現。

研究員圖維耶（Mathilde Touvier）對BBC說，眾所周知，含糖飲料會增加患心血管疾病、糖尿病、肥胖的風險，「但我們的研究顯示，含糖飲料也可能增加罹癌風險」。