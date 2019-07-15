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由於氣候變化，我們可能不得不告別一些最喜歡的食物和飲料。

因為氣溫和天氣的變化，農作物可能難以生長，魚類和動物也許會死亡。未來有哪些食物將從你的餐桌上消失？為什麼？

咖啡和茶

早上好好喝一口茶或咖啡吧，因為不管你喜歡茶還是咖啡，事情都不妙。

由於全球變暖，到2050年，適合種植咖啡的土地面積可能會減少一半；到2080年，咖啡的野生品種預計將全部滅絶。坦桑尼亞是咖啡的主要出口國之一，在過去的50年中，其咖啡產量已經減少了一半。

如果你認為可以改成喝茶來避免「咖啡危機」，印度的科學家有一些壞消息。

滋養茶園的季風越來越強烈，開始影響茶葉的口味。所以品茶的人也許會發現，茶水味道越來越淡。

巧克力

巧克力是全球變暖的意外受害者。可可豆的種植需要高溫和充足水分，但更重要的是穩定的生長環境。

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可可樹和咖啡樹一樣對生長環境有很高要求，任何溫度、降雨、土壤質量、陽光或風速的變化都會對收成產生巨大影響。

氣候的變化已經迫使印尼和非洲的種植者從種植可可轉向其他作物，如棕櫚樹和橡膠樹。

40年之後，貢獻了全球可可出口產量三分之二的生產國加納和科特迪瓦，都將面臨平均氣溫上升2度的可能。直接後果是，市場上不會再有平價巧克力。

魚和薯條

「哎呀，太糟糕了，」你可能會想。

「那我們選擇更普通，對生產要求更低的食物吧？比如魚和土豆？」

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事實上，魚越來越小了。部分原因是海洋變暖導致氧氣含量下降。海水吸收二氧化碳，然後酸化，貝類將越發難以生長。

赤裸裸的證據已經出現：全球捕魚量目前已下降5%，北海的漁民的收成已經下降了三分之一。

又怎麼影響到土豆呢？

土豆在地表以下生長，也因此成為越來越頻繁的乾旱的受害者。英國媒體報道，2018年夏天的高溫酷熱，導致土豆減產四分之一。

白蘭地、威士忌和啤酒

在法國西南部，擁有600年歷史的白蘭地行業處於危機：不斷上升的氣溫導致葡萄變得太甜。生產商們正瘋狂地尋找合適的替代品，每年花費數十萬歐元進行研究，但迄今收效甚微。

在英國蘇格蘭，威士忌製造商也有麻煩。全球變暖導致乾旱，淡水供應減少。去年夏天，許多威士忌酒廠被迫關閉。氣象學家警告，極端天氣正變得越來越頻繁。

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英國氣象局數據顯示，與工業時代前相比，不列顛群島出現乾旱炎熱夏天的可能性增加了30倍。英國和愛爾蘭現在每隔八年就會經歷一次極端的夏季，其他許多國家也有類似情況。

同樣的問題也困擾著從捷克到美國的啤酒生產商，他們面臨水資源短缺和乾旱導致農作物歉收的雙重打擊。

與你無關？

你可能會覺得，這些食物、酒和飲料都對你無關緊要。但想想，在全球食物鏈急劇變化的背後，有成千上萬人將失去生計。

更不用說糧食減產不可避免地帶來的價格上漲。食物短缺很容易造成人道主義危機，加劇政局不穩。

所以你看，這不再只是你早上喝的那杯茶或咖啡的簡單問題了。