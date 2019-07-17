黑猩猩集體看電影：「這也是社交現象」

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美國的大學研究人員發現，黑猩猩在一起觀看一段影片之後，會像一同看電影或電視的人類一樣，建立起親密的情感聯繫。

研究人員將黑猩猩兩兩配對地安排在一起看視頻，然後觀察牠們。心理學家發現，牠們之間的親近感會由此提升，這在過去是被認為只有人類才有的現象。

研究人員指，這顯示了人類那種與同伴一起觀看一些東西之後能增進感情的現象，有著「深厚的進化論根基」。

這同時也提出了問題：當共同體驗較少時，會失去什麼——比如，假如家人不再一起看電影或者各自通過自己的手機沉浸在社交媒體上的時候。

黑猩猩最喜歡什麼電影？

「一起看的時候，體驗會更豐富，」研究報告的作者之一沃特·沃爾夫（Wouter Wolf）說。他是美國杜克大學（Duke University）心理和神經科學系的學者。

圖片版權 Getty Images Image caption 猩猩在一起看影片之後，會有更深的聯繫，互相觸摸也更多。

該研究報告由皇家學會（Royal Society）發表，實驗是讓黑猩猩或者倭黑猩猩一起坐在屏幕前，然後給牠們播放視頻。

實驗使用了眼球追蹤器，確保這些黑猩猩在看電影；還給牠們凖備了果汁，以令牠們比較坐得住。

沃爾夫表示，為了決定播放什麼視頻，此前還進行了另一項研究，看哪些猩猩喜歡看哪些影片。

45隻參加實驗的猿猴中大部分是黑猩猩，還有一些倭黑猩猩。牠們會看到一家子黑猩猩與一隻幼猩猩玩耍的影片，之後研究人員會搜集數據，觀察牠們的行為。

圖片版權 Getty Images Image caption 互聯網和社交媒體正在衝擊共同觀賞事物的行為。

一起看影片之後，牠們會更容易建立起情感聯繫——比如更多地靠在一起，互相觸摸或者互動。

共同的體驗

心理學家表示，這種新發現衝擊了此前的認知。人們過去以為通過觀看一些活動而獲得共同的社交體驗是「人類獨有」的。

研究人員的結論是，這種通過一起觀看一些東西來獲得親近感的體驗是「在高級的猿類和人類當中都存在的」，因此這當中的「進化根基」比以往所認為的更深。

圖片版權 Getty Images Image caption 一起觀看某個東西所能建立的情感紐帶，是一種有深厚根基的聯繫。

心理學家表示，這可能說明了人們在集體觀看體育比賽的時候為什麼能夠與一些本來不認識的人建立起情感聯繫。

分享是一種癮

沃爾夫表示，共同觀看的行為當中有著某些非常明顯的愉悅因素，而如果這種體驗被中斷的話，還會產生一種惱怒情緒。

圖片版權 Getty Images Image caption 黑猩猩可能是非常挑剔的觀眾，牠們最喜歡看的是其他黑猩猩的影片。

他說：「兩個人一同體驗和分享某些東西，創造了一些共同基礎。」

「如果你一起去看電影，你是會坐在彼此身旁，這其實是一種社交現象。」

但是他說：「如果有人開始玩手機，你就會覺得厭煩，因為你們已經不是一起看了。」

這位心理學家表示，社交媒體的其中一個吸引之處在於，它擊中了人類想要分享某個時刻的傾向，製造了一種大家在觀看同一個事物的感覺。

他表示，人類「對於分享是會上癮的」。

「但是，你會從社交媒體當中得到更深刻的體驗嗎？這種網上社交聯繫的質量是各不一樣的。」