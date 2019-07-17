那只曾曬傷擱淺的英國小海豚 遠遊去了愛爾蘭

圖片版權 University of Aberdeen Image caption 海豚斯伯特2016年擱淺在英國北部一個泥灘，被嚴重曬傷。

數年前一條小海豚在英國北部擱淺，被救起時嚴重曬傷，科學家當時害怕它回到野外後可能活不下去。但粉絲們可以放心，科學家早前發現它的行蹤，發現它仍然健康活著。

科學家過去的周末在愛爾蘭西南部發現這條叫做斯伯特（Spirtle）的海豚，發現它背部的傷口已經痊癒。

斯伯特所屬的海豚群體通常在蘇格蘭北部海岸活動，科學家為斯伯特活下來感到安慰的同時，也在研究為什麼這群海豚跑到這麼遠的地方去。

你的器材不支持播放多媒體材料 研究員在愛爾蘭附近海域發現斯伯特的行蹤。

斯伯特的故事要從2016年5月說起，它當時在英國北部一個泥灘上擱淺，困了大約24小時，幸好最後被開車途經泥灘的路人看見，幫助它回到海里去。

可是，經過長期曝曬，它的背部多處被曬傷，研究員當時以為它活不下去。但科學家憑它背部的疤痕，發現它不但痊癒，還與它一起生活的海豚群體遊到很遠的地方。

英國阿伯丁大學（University of Aberdeen）研究員切妮（Barbara Cheney）認為斯伯特的動態十分有趣，因為研究團隊以前最遠只在英國中部東邊的海域發現海豚蹤影，在愛爾蘭附近發現海豚還是頭一次。

切妮表示，她目前仍然不知道斯伯特為什麼會到愛爾蘭附近，也不知道海豚群體是不是經常到愛爾蘭水域去。「找到與斯伯特一起生活的海豚群體將會十分有用，我們也會繼續研究，看看它們會不會回到蘇格蘭。」

但可以肯定的是，斯伯特背部獨有的傷疤，讓科學家很容易把它認出來。

圖片版權 WDC/Charlie Phillips Image caption 斯伯特背部獨有的傷疤，讓科學家很容易把它認出來。

愛爾蘭一個海豚保育組織現正嘗試辨認與斯伯特一起遊到當地水域的同伴，同時希望紀錄下它們的去向。

英國保育官員菲利普（Charlie Phillips）說，他們也在研究為什麼斯伯特和同伴遊到愛爾蘭去。

「是不是到當地找食物？還是它們希望與其他群體的海豚交配，令基因變得更多樣性？」

「我不能肯定地說出原因，但肯定不尋常。」