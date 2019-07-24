美國新版女「偉哥」為什麼極富爭議？

圖片版權 Getty Images Image caption 據醫學人員估計，性慾障礙大約困擾著6%－10%的美國育齡女性。

美國推出了一種可以提高女性性慾的新藥，該藥被稱之為女性「偉哥」（female Viagra)。

由美國食品藥品管理局（FDA, the Food and Drug Administration)批准的這種新藥，剛問世時受到熱棒，被稱作是女性性健康的一大勝利。

然而不久卻引起了一場該藥在女性性慾問題中所扮演角色的辯論，因為畢竟女性性慾是一個極其複雜的問題。

這種藥的英文名叫bremelanotide, 中文為布美諾肽。Vyleesi則是它的商品名。

該藥所針對的人群包括更年期（menopause)和圍絶經期（perimenopause)的女性。

這些女性雖然沒有更年期和圍絶經期的症狀，但卻患有廣義機能減退的性慾障礙(hypoactive sexual desire disorder，HSDD）或稱為機能減退女性性慾障礙。

據醫學人員估計，這一問題大約困擾著6%－10%的美國育齡女性。

圖片版權 Getty Images Image caption 這款新偉哥是皮下注射劑。

兩種女「偉哥」

在FDA批准該藥之前，美國醫生曾對這種藥的功效提出過質疑。醫生們還說，這些藥甚至可能對女性健康帶來危害。

那麼，這種新版女偉哥到底是否有效呢？它又有哪些健康擔憂呢？

布美諾肽是一種注射劑，使用者自己就可以操作，無需別人幫助。

它通過調整和控制兩種神經遞質（增加多巴胺水平，同時抑制血清素的釋放）的水平來達到降低焦慮和改善性慾的目的。

FDA稱，布美諾肽可以為HSDD女性提供一種新治療選擇。

其實，這並不是美國製藥業第一次推出類似的女「偉哥」。

2015年，美國FDA批准了全球第一款治療HSDD、改善女性生活質量的口服藥氟班色林（flibanserin，商品名 Addyi）。

與布美諾肽不同的是，氟班色林則是一種口服藥。當時，圍繞氟班色林也存在爭議，因為一些專家稱，該藥藥效極其有限，而且可能存在安全問題。

但布美諾肽的生產商說，不像氟班色林藥，患者在用藥期間無須戒酒。

不僅如此，布美諾肽製藥商還承諾該藥藥效迅速，副作用更小。 同時，也不需要每天注射。

然而，曾關注和報道這兩種女性偉哥藥物的記者阿姆斯特朗（Madeleine Armstrong)對製藥商的這些說法表示質疑。

她表示，使用者需要在性行為前至少45分鐘注射布美諾肽。即使這樣，她們的計劃也可能會泡湯，因為大約40%的女性在用藥後一小時內會出現噁心症狀。

圖片版權 Getty Images Image caption 女性性慾低下既有外部原因，也有內部原因。

默默忍受

根據美國2016年的一次調查發現，大約有十分之一的女性受到HSDD機能減退的性慾障礙影響，其中許多人從未尋求過治療。

因此，有專家對女性偉哥是否有足夠的市場提出疑問。

與此同時，阿姆斯特朗則表示，是否應該把女性HSDD作為一種疾病本身也是一個問題？

據行業分析人士估計，美國大約有600萬女性受HSDD的影響，但95%的人根本不知道她們「有病」。

然而，行業人士估計，布美諾肽每年的銷售額可以達到10億美元。

比布美諾肽先上市的氟班色林，自推出後其銷售量經歷了大幅度增長。但如果與男性偉哥相比可謂小巫見大巫，不可同日而語。

圖片版權 Getty Images Image caption 許多女性根本不知道自己有HSDD。

爭議原因

布美諾肽的製藥商Amag承認，在實驗階段大約40%人出現不同程度的噁心，其他一些副作用包括頭疼和潮熱現象。

那麼，藥物是否是治療女性性慾減退問題的最佳手段呢？因為醫學專家指出，性慾低下可能既有內部原因，也有外部和心理因素在裏面。

這也是為什麼圍繞用藥物治療女性「性冷淡」問題的諸多爭議所在原因之一。

此外，一些女性健康組織還指出，FDA並沒有要求對布美諾肽的長期影響進行進一步跟蹤調查，無疑令她們感到擔憂。

美國國家健康研究中心負責人扎克曼（Diana Zuckerman)表示，布美諾肽的優點是不用每天用藥。

但問題是，由於缺乏關於該藥品的長期安全信息，使公眾無法對該藥品的安全性能樹立起信心。

布美諾肽藥品的臨牀試驗共有1200多名女性參加，歷時24周。這些女性都患有不同程度的HSDD。

大多數參加試驗者，每個月只注射兩到三次布美諾肽，一個星期不能超過一次。

與注射安慰劑的對照組相比，25%注射布美諾肽的女性稱自己的性慾有所提高。使用安慰劑的那組的比例是17%。

但哥倫布女性健康研究中心說，20%參加試驗的女性中途退出，這其中包括8%的女性由於噁心無法繼續參加試驗。