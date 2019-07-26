圖片版權 Getty Images Image caption 有了安全駕駛的各種輔助系統，人們開車時就會不集中注意力嗎？

2022年的某一天，你駕駛一輛剛買的新車，行走在歐洲風景如畫的鄉間。道路雖然蜿蜒曲折，可是四周空曠無人，你腳下使勁踩油門，車速很快提升到每小時90公里。

突然，儀錶盤上的限速標誌開始閃動，車速很快自動下降，讓你非常懊惱。

這樣的場景，將是使用車輛智能速度輔助系統（intelligent speed assistance） 的結果。它能幫助司機在錯過限速標誌，沒有遵守限速規定時，自動將車速降低到安全水平。

智能速度輔助系統還能保證你在開車經過小鎮和村莊時一直保持低速度。

智能速度輔助系統

這一系統究竟是如何運作的呢？

它並不像緊急輔助剎車一樣自動著力於剎車系統，而是通過限制車輛引擎的動力系統發揮作用。如果車速由於某種原因突然增加，智能速度輔助系統將持續發出警告聲音提醒司機。

類似的智能速度輔助系統已經安裝在很多新車上，不過現在還沒有到歐盟規定的強制使用時間，所以駕駛者如果想用還需要先開啟這一功能。

但是到2022年，歐盟將規定所有新車必須安裝智能速度輔助系統。歐盟交通安全委員會（The European Transport Safety Council）一直在倡導使用這一系統，引述相關研究結果認為，這一系統是幫助司機避免致命車禍的最有效的駕駛輔助功能。

英國目前雖然尚未正式脫離歐盟，但是英國交通部門也已經表示，歐盟的有關條例將在脫歐後適用於英國。

圖片版權 Getty Images Image caption 有了智能速度輔助系統，就能徹底避免超速罰款嗎？

實際上，2022年開始歐盟要求所有車輛必須安裝的安全駕駛功能並不止智能速度輔助系統這一項，其中還包括緊急自動剎車系統、車道偏離預警系統、以及司機駕駛行為預警系統等，該系統可以檢測司機是否打瞌睡、是否集中注意力。

存在誤區

在所有這些安全駕駛功能中，讓人最愛也最恨、最多成為頭條新聞的就是智能速度輔助系統。

這是因為智能速度輔助系統限制車速，而且強制為車速設限這個理念本身就是很多駕車人士最為反感的。

支持者認為，人們對這一系統有很多誤解和偏見，根本不明白它到底有什麼用途。他們說智能速度輔助系統從根本上說，就像是為司機多添了一雙眼睛，而不是在司機身後安插一個指手畫腳的老大哥。

無論如何，根據歐盟交通安全委員會的測算，全面使用這一系統將使道路交通安全大為改善，撞車事故將減少三成，車禍死亡事故將下降兩成。

智能如何輔助？

為了使行車速度合規，駕駛系統需要知道不同路段的車速限制。目前，有兩種方式了解這一限速關鍵信息：

其一，使用衛星定位導航技術可以知道汽車的位置和行車的方向，將這兩點與導航地圖上已經存儲的不同限速地區加以對比得出結論；

導航系統的好處是，它不僅知道車輛正在行駛路段的限速，而且能提醒前往路段的限速。但問題是存儲地圖中的限速信息可能不完整、不夠凖確，沒有及時更新，而且有的地方因為施工可能會臨時設限，這些都會使司機不能掌握全面的路況信息。

圖片版權 Getty Images Image caption 很多人開車時都喜歡腳踩油門，一踩到底。限速器能解決這個問題嗎？

其二，是使用車上的相機和能「讀取」限速標誌的軟件。這使車上的電腦系統迅速處理路上的限速標誌甚至臨時設立的標誌。

但這種方式屬於及時回應機制，並不能預警前方路段的限速。

最合理的解決辦法應該是將這兩者加以結合。然而，這樣的結合是否會造成汽車價格的上漲，最後消費者必須買單呢？

福特汽車歐洲分公司的安全問題專家羅蘭德·查菲（Roland Schaefer）透露說，現在很多汽車實際上已經有了相關的配套硬件。

他說，如果你已經有了導航系統，你車上已經裝了攝像頭，你缺的就只有軟件了。

據專家們估計，每輛汽車裝置智能速度輔助系統的費用大約為2000美元。但現在，因為很多汽車已經裝有相機，所以實際上的安裝費用可以忽略不計。

5G新技術

雖然智能速度輔助系統這一技術並沒有貴到消費不起的程度，但目前並不完善。

如果導航系統告訴你限速50公里，攝像系統讀取的限速標誌是60公里，你該聽誰的呢？

羅蘭德·查菲說，一個可能的解決辦法是利用汽車行駛區域周邊的建築或公路設施。例如，限速標誌牌、交通燈或者其他街道裝置，通過5G技術，將各種交通信號瞬間傳遞給汽車。

當然，這樣的系統要發揮作用，還需要標凖化，使所有的汽車生產商使用同一套技術。而這個問題就需要各國政府和決策者們一起解決。

目前，在智能速度輔助系統全面使用的時代即將來臨之際，不能忘記的是：所有的安全駕駛系統無論多麼精密成熟，那個手握方向盤的人始終都有最後的行車決定權。