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在許多國家對一些大麻產品解禁之後，大麻提取物大麻二酚（CBD cannabidiol）的銷售額過去兩年在英國幾乎翻了一番。

但一些人士擔心，大麻產品功效可能並沒有人們說的那麼好。

而且，從銷售渠道來看，更是出現了一些魚龍混雜的現象。除了一些有信用的銷售商之外，還有許多投機者希望乘機漁利，大撈一把。

大麻產品

Image caption 美國真人秀名人卡戴珊(Kim Kardashian)曾舉辦了一個以CBD產品為主題的迎嬰派對

大麻中含有兩種主要化合物：大麻二酚（CBD）和四氫大麻酚（THC Tetrahydeocanabinol）。

其中，CBD是合法的，因為它有止痛、抗抑鬱和讓人放鬆的功效。人們在網上和商店中很容易買到。

CBD產品主要為大麻油製品，目前市面出售的CBD產品種類繁多，包括電子煙油、潤唇膏、卡布奇諾咖啡、鷹嘴豆泥、汽泡水等應有盡有。

僅在英國，就有大約25萬人經常性地使用CBD大麻產品。人們使用CBD產品的原因包括：調解身心健康、緩解焦慮、改善睡眠、鎮痛等。

大麻產品銷售量激增也跟名人效應有關。美國真人秀名人卡戴珊(Kim Kardashian)曾舉辦了一個以CBD產品為主題的迎嬰派對（baby shower）,為該產品起到了推波助瀾的作用。

良莠不齊

圖片版權 Getty Images Image caption 美國演員姬絲汀·貝兒稱CBD對她的焦慮症有幫助。

但人們如何了解這些大麻產品中到底都含有哪些成分呢？

根據行業機構醫用大麻中心對英國網上及商店中出售的30種CBD大麻產品進行抽查檢測，發現45%的大麻產品能夠測出四氫大麻酚THC的成分。

從技術層面講，這就意味著這些產品是非法的。

與此同時，研究人員還發現，有7種產品中含有二氯甲烷。二氯甲烷可以導致氣喘和氣短等，它的含量已經高出所規定的食品安全界限。

而且，有些產品根本不含有任何廣告商所稱的CBD，但售價卻高達50英鎊。

在抽查中還發現，只有38%的產品含有CBD，但含量與其包裝說明上大約有10%的誤差。

雖然有些公司表示，他們對產品進行了嚴格測試，但目前對此卻沒有法律要求。

專家建議消費者在購買這些產品時，盡量選擇那些能提供證書的品牌。

更多研究和監管

圖片版權 CHARLOTTE CALDWELL Image caption 夏洛特的兒子患有嚴重癲癇病，她曾使用和推銷過醫用大麻產品。

英國夏洛特女士的兒子患有嚴重癲癇病，她曾使用和推銷過醫用大麻產品。她希望能對大麻產品進行更進一步的研究和明確的監管。

CBD大麻產品令人感到困惑的部分原因是，到底應該把它作為什麼來監管：比如是該作為食品、補品還是藥品？

歐盟最近的一項指令建議，將CBD作為一種新食品。但生產商必須能夠證明這種「新食品」符合食品安全標凖才可以出售。這就意味著要對其進行更多測試。

然而，迄今為止英國並沒有規定這樣做。

如果製造商聲稱他們的產品具備健康療效，那麼他們的產品必須能夠獲得歐洲藥品管理局發放的許可證。

目前，只有一種用於治療癲癇的CBD藥物Epidiolex開始申請這種許可證。美國FDA也在去年批准該藥上市。

英國國家衛生醫療質量標凖署（英文縮寫NICE）正在對此藥進行臨牀和成本效益評估。一旦批准，英國NHS將可以將其作為處方藥。

但英國NHS並不推薦人們使用CBD治療任何其他病症。

健康功效

圖片版權 Getty Images Image caption CBD產品

除非有藥品許可，否則推銷商不允許誇大CBD產品的治病功效。

儘管這樣，卻有越來越多的英國人開始使用CBD產品治療焦慮、睡眠以及疼痛等症狀。

而推銷商則對CBD產品誇大其辭，聲稱他們可以緩解疼痛、改善情緒、甚至可以代替抗抑鬱藥等。這無疑引起英國政府醫藥健康監督機構的擔憂。

有何證據？

推銷商把CBD產品吹得神乎其神，到底有什麼證據呢？

根據英國諾丁漢大學的一項調查發現，除了癲癇病之外，CBD的臨牀人體試驗顯示其治病證據非常微弱。

一些試驗表明，CBD可以緩解小鼠的疼痛和炎症，但目前尚未有人體的實驗證據。即使有，規模也非常小，而且結果喜憂參半。

在治療焦慮症方面，有一些對照組試驗顯示，如果一次性服用300mgCBD劑量也可能會有一些效果。而商店中所出售的250毫克瓶裝產品售價卻高達50英鎊左右。

此外，專家表示，那些聲稱含有CBD的咖啡和冰淇淋食品中其含量微乎其微，根本起不到任何效果， 更不要提顧客為此所付的高價了。

因此，目前專家給消費者的忠告是，對待CBD大麻產品要格外謹慎、做足功課或者等待更多證據。