圖片版權 MANUEL SCHMALSTEIG Y OYVIND KOLAS Image caption 重疊部分的色彩似乎「接管」了這張黑白圖片的視覺印象。

最近互聯網又一次被視覺錯覺（optical illusion）圖片淹沒。

這些圖片由挪威視覺藝術家科拉斯（Oyvind Kolas）創作而成，明明都是黑白照片，但在大眾眼中看來卻是彩色。

這是出於什麼原理呢？原來是一組線條或其他形狀組成的彩色網格在作怪。

蒙克錯覺

出於某些原因，重疊部分的色彩「接管」了圖中剩餘部分的視覺印象。

圖片版權 MANUEL SCHMALSTEIG Y OYVIND KOLAS Image caption 當網格由彩色圓點組成時，視覺同化效果似乎相對較弱。

這種現象被稱作色彩同化（colour assimilation）：我們的大腦可以將色彩傳輸到這些圖案附近的無色彩區域。

在頗受藝術家歡迎的眾籌網站Patreon上，科拉斯解釋了這種被稱作蒙克錯覺（Munker illusion）的色彩同化現象為什麼會發生。

「在一張灰度照片上放上一層過度飽和的彩色網格，就會使得灰度圖片看上去像是有了顏色一樣，」他寫道。

科拉斯試驗了幾種不同圖案的網格，儘管這些圖案密度不同，但色彩同化的效果一樣。

科學原理

色彩同化是科學界熟知的一個概念。

「這些網格會與無色彩的背景『平均分』，並把這種平均分的結果分配到那一部分，」悉尼大學視覺專家巴特·安德森（Bart Anderson）向「科學警報」（Science Alert）網站解釋稱。

在處理色彩信息時，我們的大腦對這張圖的反饋信息是，每一個部分都是一個有色網格外加黑白背景，最終我們認為整張圖片是有顏色的。

圖片版權 MANUEL SCHMALSTEIG Y OYVIND KOLAS Image caption 線條與方格圖案的效果相似。

總而言之：我們的大腦會壓縮視覺信息，對一個事物提供一種總體印象，除非我們特意花時間對這些事物仔細觀察。

如果你花幾分鐘時間觀察上面這些圖片，你會得到怎樣的結果？

你會認為這些圖片是彩色還是黑白？如果再仔細看一下，結果是否又會有所不同呢？