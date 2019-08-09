聯合國報告：少吃肉多吃菜有助於治理氣候變暖

圖片版權 Getty Images Image caption 肉食的碳足跡更大

氣候變暖幾乎成了老生常談的話題。許多數人雖然關心地球以及子孫後代的生存環境和未來，但又不知作為個人能做點什麼。

聯合國專家目前給人們提出的建議是，要想延緩全球氣候變暖，最好能改變飲食習慣，改吃以植物為主的飲食。

換句話說，就是呼籲大家要想保護環境，一定要多吃菜、少吃肉。

聯合國出台了一份關於氣候變化的主要報告。該報告稱，西方以肉食為主的飲食正在加速全球變暖。

該報告由聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的107位科學家撰寫。

該報告指出，如果能更有效合理地使用土地，則可以使它更好地吸收人類所產生的二氧化碳。

隨著全球氣候變暖，2019年已經成為人類歷史上最熱的三年之一。

聯合國氣候變化報告的專家表示，他們並不是告訴人們停止吃肉，而是少吃或是考慮改變飲食習慣，從吃肉為主變為吃素為主。

該報告同時呼籲停止對土地的破壞以及讓土地沙漠化等。

氣候變化與食物聯繫

Image caption 牛打嗝放屁也可以產生更多溫室氣體

首先，氣候變化對人類的食物供應構成威脅。由於氣溫上升、雨水增加以及極端天氣現象增多，都對耕地、莊稼以及牲畜產生影響。

食品生產過程本身也會導致全球氣候變暖。其中，農業和畜牧業佔溫室氣體排放量的四分之一。

例如，飼養牛、羊等牲畜會消耗更多的土地和資源。

此外，動物所排放的甲烷氣也會加劇氣候變暖。動物產品佔食物生產過程中二氧化碳排放總量的58%。

與此同時，為了飼養牲畜還要砍伐森林以擴大牧場，這進一步導致氣候變化。

農業專家斯蒂文森表示，如果我們想達到控制氣候變化的目標，減少肉類食品消費是必須和必要的。

減少食品浪費

Image caption 瑞士公益機構收購食品，杜絶浪費。

除了減少肉食消費之外，專家們還鼓勵人們盡量少浪費食品。

瑞士的一家公益組織把超市沒有賣出去的食品送給當地的一些家庭和慈善組織，以減少食品浪費。

同時，他們把一些過期麵包製成餅乾。這些都有助於減少由於生產食品所產生的二氧化碳排放。

多種樹木

圖片版權 Getty Images Image caption 雖然森林可以吸收二氧化碳，但如果過多森林也無法應對了。

樹木和森林可以吸收人類活動所產生的二氧化碳，尤其是在北半球。它可以幫助緩解氣候變化。

然而，令人警覺的是如果地球進一步升溫，也會影響植被和森林的生長。

聯合國的報告還說，地球赤道附近一些地區由於過熱已經令植被無法生長。

德國慕尼黑工業大學的弗萊舍博士（Dr. Katrin Fleischer）警告，有些地區已經出現土壤中缺磷現象。土壤少磷將導致樹木生長緩慢。

她表示，這意味著熱帶雨林已經達到了極限，將無法再吸收任何多餘的二氧化碳了。

如果真是這樣的話，地球過熱現象將會顯著加速。

土壤與氣候變化

Image caption 恢復泥潭沼澤地

土壤是氣候變化中的一個關鍵因素。在吸收和儲存二氧化碳方面，土壤僅次於海洋。

土壤中的植物吸收大氣中的二氧化碳，並把它儲藏在土壤裏。然而，砍伐森林和不良農耕習慣可以破壞土壤吸收二氧化碳的能力。

而當土壤退化時，它會把二氧化碳重新釋放到大氣中。

與此同時，植物生長也會受到影響，由此形成惡性循環。

而氣候變化預期將加快這一進程。高溫會加劇分解土壤中的有機物質，增加溫室氣體的排放。

該報告稱，減少和逆轉土壤破壞可以為當地社區帶來立即收益。同時，更好的土地管理，包括有控制的放牧和植樹，可以讓土壤變得更肥沃。這將有助減少貧困和促進食品安全，形成良性循環。

解決辦法

Image caption 個人能做的是多吃菜，少吃肉。

既然土地在氣候變化中扮演如此重要角色，那應該如何逆轉土地遭到進一步破壞趨勢，讓它成為解決方案的一部分呢？

專家說，人類必須要改變使用土地的方式。當然，這將是一項艱巨的挑戰，特別是涉及到農耕方式的重大改變。

科學家說，除此之外人類還可以採取以下措施：

保護自然熱帶雨林資源

少吃紅肉，多吃菜。

保護和恢復泥炭地

鼓勵「農林業」，即糧食作物與樹木相結合來耕作